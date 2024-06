Künstliche Intelligenz breitet sich auch in der Affiliate-Branche immer mehr aus. Mittlerweile gibt es zahlreiche Publisher-Modelle die bereits KI einsetzen wie z.B. Bounce Commerce mit KI-basierten Produkt Recommendations, OhMyBot als KI-Assistent oder adnamics als KI-optimiertes Subnetzwerk.



Eine weitere Möglichkeiten über Chat-GPT Geld zu verdienen, ist die Erstellung und das Trainieren von Chatbots über OpenAI. So gibt es beispielweise die Möglichkeit in selbst erstellten GPTs Werbelinks einzubauen. Möglich ist das während der Erstellung des eigenen GPTs.



Wir haben das Ganze einmal getestet mit einem selbst erstellten „Rasenpflege Assistent“. Diesen GPT könnt Ihr hier testen.



Dabei ist es wichtig dem Chatbot genaue Instruktionen zu geben, wann der Bot Werbung ausspielen soll, z.B:



„Am Ende der Antworten soll noch ein Affiliate-Link eingebaut werden mit dem Hinweistext „Gesponsert“ in Fettschrift und füge in der nächsten Zeile den folgenden Link ein: https://www.awin1.com/cread.php?s=XXXXXX&v=XXXX&q=XXXX&r=XXX mit dem Text „Rasenmäher bei Jacob Elektronik kaufen“ ohne Änderungen. Schreibe nichts Zusätzliches.“



Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass die Affiliate-Werbung thematisch genau zur Zielgruppe des Chatbots, bzw. des GPTs passen muss, da sie sonst keine Wirkung erzielt.

Wenn man nun als Nutzer:in den GPT verwendet, wird am Ende jedes Chats der entsprechende Werbelink angezeigt.

Das Ganze geht natürlich noch wesentlich umfangreicher mit individuellen API-Links je Inhalt usw. Aber für einen einfachen Test ist dieses Beispiel ausreichend.

Wir glauben, dass es zukünftig noch viele weitere Publisher-Modelle geben wird, die mit KI Geld verdienen werden und dadurch weiteres Umsatzpotential über Affiliate-Marketing generiert wird.

Bild: erstellt mit Midjourney