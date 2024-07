Neuer Branchenreport „State of Commerce Advertising 2/2024“: Konkrete Wachstumschancen durch KI

mrge, die intelligente Plattform für Commerce Advertising, hat die fünfte Ausgabe ihres renommierten Branchenberichts „State of Commerce Advertising“ veröffentlicht. Der Bericht, der eine umfassende Analyse der aktuellen Marktentwicklungen bietet, zeigt klar auf: Künstliche Intelligenz (KI) steht im Zentrum zukünftiger Wachstumsstrategien.

Zwei zentrale Themen dominieren die Branche

Die Ergebnisse der zweiten Ausgabe 2024 des Berichts legen zwei Hauptthemen offen: KI als entscheidender Wachstumstreiber und die bevorstehenden Google-Updates, die erhebliche Herausforderungen mit sich bringen werden. Diese Themen wurden durch Gastbeiträge von Experten wie Valeria Alesiani (Rakuten), Anke Arens (CJ), André Koegler (impact.com) und Sol Wilkinson (Hello Partner) weiter vertieft.

Commerce Advertising als Umsatzgarant

Commerce Advertising hat sich als bedeutende Einnahmequelle etabliert:

Bei 88,9 % der Befragten trägt dieser Bereich mindestens 10 % zum Gesamtumsatz bei, bei 75 % sogar mindestens 15 %. Zudem nimmt die Relevanz von Commerce Advertising im Vergleich zu anderen digitalen Werbeformen weiter zu. Dies gaben 44,4 % der Befragten an, während 51,4 % eine gleichbleibende Bedeutung feststellten.

Top-Trends: Google-Updates und KI/Machine Learning

Die wichtigsten Trends laut Umfrage sind Google-Updates (72,1 %) und KI/Machine Learning (46,5 %). Viele Teilnehmer erwarten durch die bevorstehenden Google-Updates grundlegende Veränderungen in Bereichen wie Traffic, Datenschutzregelungen und User Privacy. Diese Updates werden von der Branche als „Big Change“ wahrgenommen, der neue Rahmenbedingungen schaffen wird.

KI als Treiber für Umsatzwachstum

Generative KI wird von 32,6 % der Befragten als zweitgrößte Chance für Umsatzwachstum in den kommenden sechs Monaten angesehen, übertroffen nur von einem steigenden Investment in Partnerschaften (41,9 %). Der Branchenindex zeigt, dass KI in nahezu allen Bereichen des Commerce Advertising als bedeutender Wachstumstreiber gesehen wird:

Advanced Targeting and Personalization: 30,5 % der Befragten betrachten KI-gestützte Zielgruppensegmentierung und SEA-Optimierung als besonders vielversprechend. Erstellung von monetarisierbarem Content: 27,8 % sehen dies als wachstumsstarkes Feld. Personalisierte Produktempfehlungen: 25,0 % halten maßgeschneiderten Content für zukunftsträchtig.

Optimistischer Ausblick trotz Herausforderungen

Felix Witte, General Manager / SVP Publishers & Advertisers bei mrge, betont: „KI wird als vielseitiges Werkzeug gesehen, das in nahezu allen Bereichen des Commerce Advertising Wachstumspotenziale bietet.

Die bevorstehenden Google-Updates bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich, die die Rahmenbedingungen für viele Marktteilnehmer verändern werden. Dennoch zeigt sich unsere Branche anpassungsfähig und flexibel. Über 75 % der Befragten sind optimistisch in Bezug auf das zweite Halbjahr 2024, ein Rekordwert im Vergleich zu den Umfragen der letzten zwei Jahre.“

Wichtige Ergebnisse im Überblick

Optimistischer Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024:

Optimistischer Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024: 76,4 % der Befragten blicken optimistisch oder sehr optimistisch auf ihre wirtschaftliche Entwicklung. Bedeutung von Transparenz: Anke Arens von CJ betonte die Wichtigkeit von Transparenz im Commerce Advertising. 94,4 % der Befragten halten Transparenz für wichtig, 50 % sogar für äußerst wichtig. Wachstumsmöglichkeiten im Sales Funnel: André Koegler von impact.com hob die Chancen in strategischen Partnerschaften, Social Media und hochwertigem Content hervor. Strategische Bedeutung von Google für 2025: Sol Wilkinson von Hello Partner erfragte die zukünftige Relevanz von Google angesichts der Updates. 61,1 % der Befragten sehen Google als weiterhin gleich wichtig an, 25 % erwarten eine steigende Bedeutung.

Fazit und Ausblick

Der „State of Commerce Advertising“-Bericht von mrge zeigt klar auf, dass die Branche trotz bevorstehender Herausforderungen optimistisch in die Zukunft blickt. Künstliche Intelligenz wird als Schlüsseltechnologie betrachtet, die maßgeblich zum Wachstum beitragen kann. Die vollständigen Ergebnisse des Berichts stehen hier zur Verfügung.