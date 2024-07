Am 16. Juli 2024 fand die TactixX Konferenz statt, auf der Markus Kellermann seine Keynote „Die Revolution im Online Marketing: Künstliche Intelligenz als Wegbereiter für neue Dimensionen“ präsentierte. In seiner Präsentation verdeutlichte Kellermann, wie künstliche Intelligenz (KI) das Online Marketing revolutioniert und neue Möglichkeiten für Affiliate-Marketing schafft.

Einleitung

Markus Kellermanneröffnete seine Keynote mit einem eindrucksvollen Beispiel: Ein Beatles-Song, in dem die Stimme von John Lennon mithilfe von KI eingefügt wurde. Dies veranschaulicht die erstaunlichen Fähigkeiten der KI, bestehende Inhalte zu transformieren und neue Erfahrungen zu schaffen.

KI als Treiber für Effizienz und Kreativität

Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Produktivität im Marketing erheblich zu steigern. Laut einer Studie der Technischen Universität München aus dem Jahr 2024 bestätigen 92% der Befragten, dass generative KI (GenAI) die Produktivität erhöht. Zusätzlich geben 87% an, dass GenAI die Kreativität fördert. Diese Technologien ermöglichen es Unternehmen, Prozesse zu automatisieren und kreative Inhalte effizienter zu erstellen. Amy Webb bezeichnet die aktuelle Phase als GenT – eine neue Generation und Welt nach der Transformation durch KI.

Vergleich zur Industrialisierung

Die aktuelle Phase vergleicht Kellermann mit der Industrialisierung, um die Bedeutung der aktuellen Entwicklungen zu verdeutlichen. Ähnlich wie die Industrialisierung führt auch die Einführung von KI zu mehr Produktivität und erheblichen Kosteneinsparungen.

Damals wie heute hatten die Menschen Angst, dass sie durch Maschinen ersetzt werden. Wie damals wird da so aber nicht kommen – im Gegenteil: KI wird neue Möglichkeiten schaffen.

Praktische Anwendungen von KI im Online Marketing

KI findet bereits in vielen Bereichen des Online Marketings Anwendung. Beispielsweise nutzt About You, ein führender Online-Händler, generative KI zur Erstellung von Editorials. Dies hat zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt. Früher mussten Teams für Fotoshootings an verschiedene Orte reisen, was teuer und zeitaufwändig war. Heute können solche Inhalte innerhalb eines Tages von einer Person mithilfe von KI generiert werden, was eine Kosteneinsparung von 90% bedeutet.

Automatisierung und Personalisierung durch KI

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Automatisierung und Personalisierung von Marketingkampagnen durch KI. Tools wie der Script Generator für TikTok Ads und Google Shopping AI ermöglichen es, Werbeanzeigen automatisch zu erstellen und zu optimieren. Diese Automatisierung führt zu einer höheren Effizienz und Genauigkeit bei der Zielgruppenansprache.

Zukunftsaussichten und neue Gadgets

Weiter spricht Kellermann auch über die zukünftige Entwicklung und neue Gadgets wie AI-Pins und KI-Hunde. Er betonte, dass Brillen zukünftig Übersetzungen, Daten zu Personen und Texte in Echtzeit liefern könnten, was besonders für den stationären Handel relevant ist. Weitere Innovationen umfassen dynamische Preisgestaltung beim virtuellen Einkauf und den verstärkten Einsatz von Augmented Reality (AR) bei Unternehmen. Als Beispiel nennt Kellermann IKEA und Amazon, die AR bereits aktiv nutzen um den Endkunden ein besseres Einkauferlebnis zu ermöglichen.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von KI sind enorm. Laut einer Studie von Bloomberg wird der Markt für generative KI bis 2030 einen Umsatz von 900 Milliarden USD erreichen. Darüber hinaus prognostiziert eine PwC-Studie, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2030 um 11,3% wachsen wird, was auf die zunehmende Integration von KI-Technologien zurückzuführen ist. Eine KPMG-Studie deutet zudem auf Veränderungen im Konsumverhalten hin, insbesondere im Bereich des dynamischen Pricings beim virtuellen Einkauf.

Überleitung zum Marketing: These von Elon Musk

Kellermann zitiert Elon Musk, der prognostiziert, dass 90% der Marketingagenturen durch KI ersetzt werden könnten. Agenturen müssen sich daher mit der Transformation auseinandersetzen und ihre Geschäftsmodelle anpassen. GenAI bietet neue Werkzeuge für Agenturen, um effizienter und kreativer zu arbeiten. Beispiele wie McDonald’s, Klarna und Google Gemini zeigen, wie KI bereits zur Schadensbewertung und zur Optimierung von Marketingkampagnen eingesetzt wird. Shopify nutzt den Co-Pilot, um maßgeschneiderte Vorschläge für Marketingmaßnahmen zu generieren.

Zusammenfassung

Die Keynote von Markus Kellermann auf der TactixX 2024 verdeutlichte, dass KI nicht nur ein vorübergehender Trend, sondern ein entscheidender Faktor für die Zukunft des Online Marketings ist. Durch die Automatisierung von Prozessen, die Steigerung der Produktivität und Kreativität sowie die Möglichkeit zur personalisierten Kundenansprache bietet KI immense Chancen für Unternehmen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich diese Technologien weiterentwickeln und welche neuen Möglichkeiten sie in den kommenden Jahren eröffnen werden.

Gemeinsamkeit: Nutzerverhalten, Arbeitsweise und Marketingstrategien werden sich durch KI fundamental ändern. Die Frage bleibt: Was soll mit KI erreicht werden? Unternehmen planen bereits erhebliche Investitionen in diese Technologien, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.

Für weitere Informationen und Einblicke in die Keynote von Markus Kellermann können Sie sich gerne die vollständige Präsentation ansehen oder ihn direkt kontaktieren: m.kellermann@xpose360.de.