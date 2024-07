Recap: Ein Blick auf die TactixX 2024

Auch dieses Jahr fand, wie seit vielen Jahren, die TactixX in München statt. Die TactixX, derzeit organisiert von der Oliro GmbH hat sich in den letzten Jahren als größte Affiliate Marketing Konferenz etabliert und begrüßte auch dieses Jahr rund 500 Teilnehmer aus allen Bereichen der Affiliate Branche. Auch wir als MAI xpose360 waren dort vertreten.

Es gab wieder einige spannende Vorträge & Workshops, sowie viele gute Gespräche mit den unterschiedlichsten Publishern, Netzwerken & Advertisern.

Wichtige Erkenntnisse aus den Workshops und Vorträgen

Für diejenigen, die nicht teilnehmen konnten, bietet dieser Blogbeitrag eine Zusammenfassung ausgewählter Highlights. Beginnen möchten wir mit vier spannenden Workshops.

Workshop 1: „KI-Anwendungen – Compliant im Onlinemarketing“ von Rechtsanwalt Martin Erlewein

Rechtsanwalt Martin Erlewein bot in seinem Workshop einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Aspekte der KI im Onlinemarketing und zeigte auf, was wir der KI erlauben können und sollten.

Zu Beginn zeigt er diverse Anwendungsbeispiele auf:

Personalisierte Produktempfehlungen: KI kann Daten analysieren und personalisierte Empfehlungen geben, die die Kundenzufriedenheit erhöhen und den Umsatz steigern.

KI kann Daten analysieren und personalisierte Empfehlungen geben, die die Kundenzufriedenheit erhöhen und den Umsatz steigern. KI-Chatbots: Diese können rund um die Uhr Kundenanfragen bearbeiten und den Support effizienter gestalten.

Diese können rund um die Uhr Kundenanfragen bearbeiten und den Support effizienter gestalten. Betrugserkennung in Echtzeit: KI-Systeme sind in der Lage, verdächtige Aktivitäten sofort zu erkennen und zu melden, was die Sicherheit erhöht.

KI-Systeme sind in der Lage, verdächtige Aktivitäten sofort zu erkennen und zu melden, was die Sicherheit erhöht. Automatische Contenterstellung: KI kann Inhalte generieren, die sowohl qualitativ hochwertig als auch SEO-optimiert sind.

Weiter ging es mit der Geschichte und den Grundlagen der KI: Erlewein erklärte die Entwicklung der KI von den ersten neuronalen Netzen bis hin zu modernen maschinellen Lerntechniken. Dabei wurden auch die Grenzen der aktuellen KI-Technologien aufgezeigt.

Folgende rechtliche Aspekte müssen beachtet werden:

Datenschutz: Der Einsatz von KI muss immer im Einklang mit Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO stehen.

Der Einsatz von KI muss immer im Einklang mit Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO stehen. Urheberrecht: Bei der automatischen Contenterstellung müssen Urheberrechte beachtet werden.

Bei der automatischen Contenterstellung müssen Urheberrechte beachtet werden. Deepfakes: Der Einsatz von Deepfakes birgt erhebliche rechtliche Risiken und ethische Fragen.

Abschließend wies er auf die aktuellen und kommenden Regulierungen und Pflichten hin:

EU AI Act: Dieser teilt KI-Anwendungen in Risikoklassen ein – von inakzeptabel bis zu gering/minimal.

Dieser teilt KI-Anwendungen in Risikoklassen ein – von inakzeptabel bis zu gering/minimal. Kennzeichnungspflichten: Es gibt strikte Regeln darüber, wie KI-generierte Inhalte gekennzeichnet werden müssen.

Es gibt strikte Regeln darüber, wie KI-generierte Inhalte gekennzeichnet werden müssen. Arbeitsrecht: Die Integration von KI in Arbeitsprozesse wirft Fragen bezüglich Arbeitsrecht und Arbeitnehmerrechten auf.

Workshop 2: „KI im Affiliate Marketing – die Zukunft war gestern“ von Richard Oberhofer (adnamics)

Richard Oberhofer von adnamics präsentierte wie sein Unternehmen KI bereits erfolgreich im Affiliate Marketing einsetzt und welche zukünftigen Entwicklungen zu erwarten sind.

AGI – Fluch oder Segen? Oberhofer diskutierte die potenziellen Vor- und Nachteile von Artificial General Intelligence (AGI) und wie diese weit über die aktuellen Fähigkeiten spezialisierter KI-Systeme hinausgehen könnte.

Open AI und deren 5 Stufen Prognose: Die von Open AI vorgestellten Prognosen zeigten, wie sich KI in den nächsten Jahren entwickeln könnte, von einfachen Automatisierungen bis hin zu komplexen, menschenähnlichen Intelligenzen.

Bedeutung von KI für das Affiliate Marketing:

Revolution oder Disruption? Oberhofer argumentierte, dass KI sowohl revolutionäre als auch disruptive Auswirkungen auf das Affiliate Marketing haben könnte. Die Automatisierung von Prozessen und die Personalisierung von Marketingstrategien könnten die Branche grundlegend verändern. Folgende praktische Anwendungen wurden von Richard Oberhofer genannt:

Zielgerichtete Werbung: Durch KI-Analysen können Werbekampagnen präzise auf Zielgruppen abgestimmt werden.

Durch KI-Analysen können Werbekampagnen präzise auf Zielgruppen abgestimmt werden. Performance-Optimierung: Echtzeit-Datenanalysen helfen, die Effizienz von Kampagnen zu maximieren.

Echtzeit-Datenanalysen helfen, die Effizienz von Kampagnen zu maximieren. Content-Erstellung: KI-generierte Inhalte können schnell und in großem Umfang produziert werden, was die Skalierbarkeit von Marketingmaßnahmen erhöht.

Workshop 3: „Partnerakquise meistern: Von der Anwerbung bis zur Aktivierung“ von Lino Richter und Marko Dobroschelski , Daisycon (part of Linehub)

Im Workshop „Publisher-Akquise meistern: Von der Anwerbung bis zur Aktivierung“ präsentierte Lino Richter, Country Manager Germany, zusammen mit Marko Dobroschelski CEO bei Daisycon, umfassende Strategien zur erfolgreichen Gewinnung und Aktivierung von Publishern im Affiliate-Marketing. Sie betonten die Bedeutung der Identifikation idealer Publisher und unterschieden dabei zwischen verschiedenen Arten wie Display-Advertising, Social-Advertising, Content-Websites und Influencern.

Akquise-Strategien:

Richter hob hervor, wie wichtig es ist, die richtigen Akquise-Strategien zu nutzen, einschließlich der Nutzung von Affiliate-Plattformen, Suchmaschinen und speziellen Tools. Die Ansprache sollte strukturiert und über verschiedene Kanäle erfolgen, während die Einzigartigkeit der eigenen Affiliate-Kampagne klar kommuniziert werden sollte.

Aktivierung und Engagement:

Ein zentraler Punkt des Workshops war die Aktivierung der Publisher und die Stärkung, der sich daraus bildenden Beziehungen. Dies umfasst regelmäßige Kommunikation, dynamische Kampagnen, Herausforderungen für Publisher und attraktive Provisionen. Schließlich wurde betont, dass die kontinuierliche Überprüfung und Optimierung des gesamten Akquisitionsprozesses entscheidend für den langfristigen Erfolg ist.

Analyse und Auswertung der Publisher Leistungen:

Richter schloss den Workshop mit einer Aufforderung zur regelmäßigen Analyse der Publisher-Leistung, um den Beitrag jedes einzelnen zu bewerten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Conversion-Rate zu ergreifen. Die vorgestellten Strategien sollen den Teilnehmern helfen, ihre Affiliate-Programme erfolgreicher zu gestalten und ihre Publisher optimal zu unterstützen.

Workshop 4: „State of the Global Affiliate Industry: Partner Marketing in Zeiten von Unsicherheiten – Regionale Einblicke und Chancen“ von Yvette Tilly und Florian Jetzlsperger (Acceleration Partners)

Der Workshop unter der Moderation von Yvette Tilly und Florian Jetzlsperger von Acceleration Partners (AP) bot einen umfassenden Überblick über die Performance und Trends im internationalen Affiliate- und Influencer-Marketing im ersten Quartal 2024.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete AP einen Anstieg des Nettoumsatzes um 22 %, bedingt durch höhere durchschnittliche Bestellwerte und Konversionsraten. Regionale Unterschiede zeigten starke Umsatzsteigerungen in Nordamerika und Lateinamerika, während die EMEA-Region aufgrund sinkender Bestellwerte Rückgänge verzeichnete. In Asien-Pazifik und Lateinamerika trugen das Wachstum im Reise- und Freizeitbereich sowie die Expansion in neue Märkte zur positiven Entwicklung bei. Daten von AP hoben auch den Wandel im Verbraucherverhalten hervor, wobei neue Partnerarten wie „Buy Now Pay Later“ an Bedeutung gewannen und traditionelle Partner wie Gutscheinprogramme zurückgingen. Shoppable Media und insbesondere shoppable Videos wurden als wachstumsfördernd identifiziert.

Im Workshop wurden zudem insbesondere Tipps zum Umgang mit den unterschiedlichen Ländermärkten im Affiliate Marketing gegeben. Hier sollte zum einen auf die dort üblichen Konsumentenbedürfnisse und entsprechende Customer Journeys eingegangen werden. Zum anderen müsse bedacht werden, dass nicht jedes Publisher-Modell gleich stark vertreten sei.

Abschließend umfassten strategische Empfehlungen länderübergreifend Tests von Connected-TV-Kampagnen, die Zusammenarbeit mit neuen Partnern im BNPL- und CLO-Bereich sowie die Verstärkung von Influencer-Marketing-Maßnahmen. Diese Ansätze sollen den Traffic und die Konversionsraten erhöhen und langfristig den Erfolg der Affiliate-Programme sichern.

Panel Diskussion: „Roast the Publisher“ moderiert von Ingo Kamps und Christina Hofer (Münchner Online Rebels) und mit der Teilnahme von Fabian Gärtner (Yadore), Torsten Latussek (COUPONS4U), Katharina Hansen (Top Cashback), Alexander Stephan (usemax, Display & Onsite)

Ein Punkt, der die Tactixx auszeichnet, ist die obligatorische Panel-Diskussion zu ausgewählten Themenbereichen des Affiliate Marketings. Auch in diesem Jahr konnten wir wieder den Ausführungen hochprofilierter Branchenteilnehmer:innen interessiert zuhören. Unter dem Titel „Roast the publisher“ durften sich diesmal Fabian Gärtner (Yadore, Meta-Netzwerk), Torsten Latussek (Coupons.de, Gutschein), Katharina Hansen (TopCashback, Cashback), und Alexander Stephan (usemax, Display & Onsite) kritischen Fragen von Ingo Kamps sowie Christina Hofer (Münchner Online Rebels) zu ihren jeweiligen Publisher-Modellen stellen.

Die Diskussionsrunde wurde von der Moderation mit der provokativen Frage eröffnet, ob nicht der Affiliate-Kanal als solches ein Sammelbecken von zwielichtigen Publishern ohne viel Mehrwert sei. Da Meta-Netzwerke besonders stark von dieser Kritik betroffen sind, nahm Yadore als erstes hierzu Stellung. Man sei sich bewusst, dass es einige Negativ-Beispiele für Meta-Netzwerke mit intransparenten Strukturen und unseriösen Partnern gäbe. Aufgrund dessen sei volle Transparenz und strenge Annahmekriterien bei der Zuweisung der Sub-Partner unabdingbar, dem sie auch nachgingen.

Doch auch im Performance Display Bereich wiesen die Moderator:innen auf unseriöse Geschäftsgebaren mit Leistungsversprechen, die nicht einzuhalten seien, hin. Usemax wies darauf hin, dass zum einen eine erfolgreiche Kampagne auf Basis von allein Last-Click-basierter Attribution zu den üblichen ROAS-Werten nicht zu bewerkstelligen sei. Bei gegenteiligen Versprechen sollte man hier aufhorchen. Zum anderen wurde empfohlen, einen Blick auf die integrierten Container Tags und die nachladenden Skripte zu haben. Auch ein Ausschluss (Black Listing) von bestimmten Portalen solle stets angeboten werden. Mit einer durchdachten Vorgehensweise, der Wahl bekannter und seriöser Partner und dem nötigen Hintergrundwissen sei somit der vereinzelt auftauchende Fraud im Performance Display Marketing bestens vermeidbar.

Neben Meta-Netzwerken und Display-Partnern wurde auch den Bereichen Cashback und Gutschein auf den Zahn gefühlt. Hier stellte sich insbesondere die Frage der Inkrementalität und dem Vermeiden von Mitnahmeeffekten in der Marketing-Strategie. Beide Vertical-Vertreter, Coupons als auch TopCashback, führten an, dass sie sehr wohl einen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kund:innen hätten. Zudem können durch den gezielten Einsatz von Incentives an Stellschrauben für wichtige Metriken wie der Average Order Value, den Push bestimmter Produktkategorien und weiteres gedreht werden.

Eine, vor allem für die Zuhörer:innen, interessante Wendung nahm die Diskussionsrunde, nachdem die Panel-Moderation den Veranstaltungs-Moderator Dimitri Haratsis um seine Meinung und abschließenden Worten zu den Herausforderungen des Affiliate Marketings bat – es folgte nämlich umgehend harsche Kritik aus seinem Munde.

Seiner Meinung nach bezichtige sich jeder Publisher untereinander des Betruges, rede sich schlecht und stelle damit den Affiliate-Kanal als solches in ein unverdient negatives Licht. Es werde stets kolportiert, dass man es mit den Marketing-Größen Google, Meta, Criteo und Co. aufnehmen wolle, im selben Atemzug mache man sich jedoch zu klein und scheue den Zusammenschluss und ein gemeinsames Vorgehen. Insbesondere der letzte Punkt ist sehr zu wünschen für eine erfolgreiche Zukunft der ganzen Branche.

Fazit:

Die Tactixx 2024 in München war auch dieses Jahr eine bereichernde Veranstaltung, die einmal mehr die Dynamik und das Potenzial des Affiliate-Marketings unter Beweis stellte. Nach einem Tag voller inspirierender Vorträge und praxisnaher Workshops, die wertvolle Einblicke und konkrete Strategien zur Optimierung von Affiliate-Programme gaben. Besonders spannend war die Diskussion über den Einsatz von KI im Affiliate-Marketing und dessen immense Bedeutung für die Zukunft der Branche. Als Abschluss war die Networking-Veranstaltung Networkxx am Abend ein weiteres Highlight. Der Austausch mit Branchenkolleg:innen und die Möglichkeit, neue Partnerschaften zu knüpfen, waren besonders wertvoll.

Wir freuen uns bereits auf die nächste Tactixx und die kommende Entwicklung der Affiliate Branche.

In unserem Folgebeitrag erfährst Du mehr über die Keynote: „Die Revolution im Online Marketing: künstliche Intelligenz als Wegbereiter für neue Dimensionen“, von Markus Kellermann CEO von MAI xpose360.