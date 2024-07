Affiliate Marketing International

„Andere Länder, andere Sitten“- das gilt auch für den Affiliate-Kanal. Je nach Land und Region gibt es unterschiedliche Regeln, Besonderheiten und Marktgrößen, die es zu beachten gilt. In diesem Artikel wird ein allgemeiner Blick auf die Affiliate-Märkte in den deutschen Nachbarsländern Österreich, der Schweiz und Frankreich geworfen. Des Weiteren wurden ebenfalls Großbritannien und die USA auf Besonderheiten und Unterschiede analysiert.

Österreich

Affiliate Marketing in Österreich zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus, die den Markt einzigartig machen. Er ist ein dynamischer und wachsender Sektor, der sich insbesondere durch seine starke Fokussierung auf Nischenmärkte und lokale Besonderheiten auszeichnet. Während genaue Zahlen für Österreich oft schwer zu isolieren sind, zeigt sich, dass der Affiliate-Marketing-Bereich in Europa kontinuierlich wächst, wobei Österreich nicht hinterherhinkt. Awin als führendes Affiliate-Netzwerk hat eine bedeutende Präsenz und trägt auch zur Förderung und Expansion des Marktes bei. Die Provisionsmodelle im österreichischen Affiliate-Marketing variieren je nach Branche und Produkt. Die beliebtesten Modelle sind dabei Cost-per-Action (CPA), Cost-per-Lead (CPL) und Cost-per-Sale (CPS). Somit erfreuen sich Modelle, die auf konkreten Verkäufen basieren, von größerer Beliebtheit aufgrund des geringeren Risikos für Advertiser den Affiliates höhere Provisionssätze zu bieten. Des Weiteren nutzen österreichischeAffiliates oft soziale Medien, wie Instagram und Facebook und Blogs, um Produkte zu bewerben. Dies spiegelt auch den globalen Trend wider, wobei Social Media ein immer wichtigerer Bestandteil des Affiliate-Marketings wird.

Summa summarum ist der österreichische Affiliate Markt durch sein Wachstum ein vielversprechender Markt, der durch spezifische lokale Gegebenheiten geprägt ist. Affiliates müssen sich an die Besonderheiten anpassen und innovative Strategien einsetzen, um erfolgreich in diesem dynamischen Umfeld zu sein. Vor allem Publisher, die in der Lage sind, sich auf Nischenmärkte zu spezialisieren und qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern, können von dieser Weiterentwicklung profitieren.

Schweiz

Auch in der Schweiz wird Affiliate Marketing aufgrund der fortschrittlichen digitalen Infrastruktur immer wichtiger. Schätzungen zufolge ist das Wachstum des Affiliate Marketings-Marktes in der Schweiz robust und viele Unternehmen setzen vermehrt auf diesen Kanal, um Markenengagement und Kundenbindung zu steigern. Zu den gängigsten Vergütungsmodellen gehören CPS (Cost per Sale), CPL (Cost per Lead) und CPA (Cost per Action). Des Weiteren setzen viele Advertiser auf hybride Modelle, die mehrere Ansätze kombinieren, um die Effektivität der Kampagnen zu maximieren. Ein weiterer bemerkenswerter Trend in der Schweiz ist die steigende Bedeutung von Nischenmärkten und spezialisierten Affiliate-Partnerschaften. Bereiche wie Fintech, Gesundheitswesen und Luxusgüter sind von großer Popularität, da sie hohe Provisionsraten und eine gut definierte Zielgruppe bieten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch das multikulturelle Umfeld: Da in der Schweiz drei Sprachen gesprochen werden, nämlich (Schweizer)-Deutsch, Französisch und Italienisch, können Kampagnen auch mehrsprachig umgesetzt werden. Dies stellt auch eine einzigartige Herausforderung dar, da die Zielgruppen in den verschiedenen Regionen unterschiedliche Präferenzen und Kaufgewohnheiten haben.

Im Großen und Ganzen stellt der schweizer Affiliate Sektor durch sein stetiges Wachstum neue Chancen und Potenziale zur Verfügung.

Frankreich

Der Affiliate-Marketing-Markt im Hexagon ist einer der größten und dynamischsten in Europa. Der französische Markt profitiert dabei stark vom boomenden E-Commerce-Sektor. Plattformen wie Amazon und Cdiscount spielen eine große Rolle und bieten umfangreiche Affiliate-Programme an. In Frankreich sind vor allem die Provisonsmodelle CPA (Cost-per-Action) und CPL (Cost-per-Lead) verbreitet. Zu beliebten Nischen gehören Mode, Schönheit und Elektronik. Auch Social Media und Content-Marketing spielen eine signifikante Rolle bei der Promotion von Affiliate-Angeboten. Auch neue Technologien wie Server-to-Server-Tracking und fortschrittliche Analystik-Tools gewinnen an Bedeutung, um die Effektivität von Affiliate-Kampagnen zu steigern und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten.

Der Affiliate-Markt in Frankreich bietet insgesamt sowohl für Affiliates, als auch für Advertiser zahlreiche Möglichkeiten.

Großbritannien

In Großbritannien ist der Affiliate-Marketing-Markt sehr gut entwickelt und spielt eine bedeutende Rolle im Online-Marketing. Im Jahr 2024 wurde der britische Markt sogar auf etwa 1,1 Milliarden Pfund geschätzt (Adtraction). Diese Zahl verdeutlicht die Relevanz dieses Kanals für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz ausbauen und ihre Umsätze steigern möchten. Besonderheiten im britischen Affiliate-Marketing umfassen eine starke Integration mit mobilen Endgeräten, da mehr als die Hälfte des Traffics von mobilen Endgeräten stammt (DemandSage). Dieser Trend erfordert von Affiliate-Marketing-Strategien, dass sie mobile Optimierungen und nutzerfreundliche Designs berücksichtigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt wird in der Vielfalt der Provisionen gesehen. Zu den renommiertesten gehören Pay-per-Sale, Pay-Per-Click und Pay-per-Lead. Besonders lukrativ sind Sektoren wie Finanzdienstleistungen, bei denen Affiliates oft von einer Komission zwischen 35% und 40% profitieren (Influencer Marketing Hub). Ein spezielles Augenmerk liegt auch auf der Nutzung von Influencern im Affiliate-Marketing. Viele britische Marken arbeiten eng mit Influencern zusammen, um ihre Produkte authentisch und zielgerichtet zu bewerben. Diese Kooperation verstärkt die Effektivität von Affiliate-Kampagnen, indem sie das Vertrauen der Konsumenten in die Empfehlungen der Influencer nutzt.

Zusammengefasst ist der britische Affiliate-Marketing-Markt gut etabliert und bietet somit ebenfalls viele Potenziale für Affiliates und Advertiser. Durch mobile Optimierungen, attraktive Provisionsmodelle und die Zusammenarbeit mit Influencern können Unternehmen in Großbritannien nennenswerte Erfolge im Affiliate-Kanal erzielen.

USA- der Spitzenreiter im Affiliate-Marketing

In den USA ist der Affiliate-Marketing-Markt einer der größten und am schnellsten wachsenden weltweit. Im Jahr 2024 wir der jährliche Umsatz auf etwa 8,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, was eine jährliche Wachstumsrate von 10.8% darstellt (Backlinko) (Rewardful- Affiliate Software for SaaS).

Ein Charakteristikum in den USA ist die breite Nutzung durch Unternehmen des Affiliate-Marketings. Somit betreiben über 80% der Marken Affiliate-Programme, und es wird geschätzt, dass Affiliate-Marketing für etwa 16% der gesamten E-Commerce-Verkäufe verantwortlich ist (TrueList). Affiliate-Marketing wird zudem als wichtiger Kanal zur Kundenaquise angesehen, wobei 40% der US-Händler angeben, dass Affiliate-Programme ihre wichtigste Quelle für Neukundengewinnung seien (TrueList). In Bezug auf Provisionsmodelle und Regeln gibt es in den USA keine landesweit einheitlichen gesetzlichen Vorschriften, die speziell auf Affiliate-Marketing abzielen. Allerdings müssen Affiliate-Marketer und Unternehmen die allgemeinen Werberichtlinien der Federal Trade Comission (FTC) einhalten, die Transparenz und Offenlegung von Affiliate-Aktivitäten verlangen. Dies bedeutet, das Affiliates ihre Beziehung zu beworbenen Marken offenlegen müssen, um Verbraucher nicht in die Irre zu führen. Die Provisionen variieren dabei stark nach Branche und Produkt. Zum Beispiel bieten Software- und Finanzprodukte oft höhere Provisionsraten im Bereich von 20-70% (Rewardful- Affiliate Software for SaaS). Influencer Marketing spielt ebenfalls eine große Rolle, wobei wie in Großbritannien auch, über 50% des Affiliate-Traffics von mobilen Geräten stammen (TrueList).

Resümierend lässt sich sagen, dass der US-amerikanische Affiliate-Marketing-Markt durch seine Größe, Dynamik und Vielfalt der beteiligten Akteure geprägt ist. Die permanente Weiterentwicklung digitaler Technologien und die zunehmende Nutzung mobiler Endgeräte tragen zu einem kontinuierlichen Wachstum bei.

Umgang mit Affiliate-Betrug und Einhaltung des Datenschutzes aller Länder im Einklang

Zu den gemeinsamen Herausforderungen in vielen Ländern gehört der Umgang mit Fraud jeglicher Art und Weise. Der Trend im Jahre 2024 besagt, dass die Fälle von Betrug steigen werden und Advertiser deshalb mehr auf vielfältige Mechanismen, Technologien und Tools zur Fraud-Prevention setzen.

Auch der Datenschutz ist ein zentrales Thema in den einzelnen Ländern, den es gilt einzuhalten, insbesondere seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die die Sicherstellung des Schutzes von personenbezogenen Daten der Nutzer bei der Setzung von Cookies garantiert.

Fazit und Ausblick

Im Großen und Ganzen bietet Affiliate Marketing global vielgestaltige Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, die von den jeweiligen rechtlichen und kulturellen Gegebenheiten abhängen. Advertiser, die international tätig sind, müssen diese Unterschiede in ihre Marketingstrategien und Aktivitäten miteinbeziehen. Sofern dies berücksichtigt wird, können die Affiliate-Programme auch erfolgsversprechend sein und zu einem Umsatzwachstum beitragen.

Im nächsten Blogbeitrag wird es um das Thema Affiliate-Marketing International aus der Sicht des renommierten und großen internationalen Affiliate-Netzwerkes CJ gehen, welches durch ein Interview einen großen Einblick in dieses spannende Thema gewährt.