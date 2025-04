CloseUp – 10 Fragen an Sina Friedrich

Sina Friedrich ist gebürtig aus Münster und hat Wirtschaftswissenschaften im Bachelor sowie BWL mit dem Schwerpunkt Marketing im Master studiert. Nach einem kurzen Zwischenstopp in der Logistikbranche hat sie ihre Leidenschaft für den digitalen Bereich entdeckt und ist seit über drei Jahren bei der stylink Social Media GmbH tätig. Als Senior Partnership Development Managerin verantwortet sie die Betreuung und Optimierung von Affiliate-Kooperationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei liegt ihr Fokus auf der Pflege von Beziehungen, der Identifikation von Optimierungspotenzialen und der strategischen Weiterentwicklung der Partnerschaften. Stylink ist eine führende Influencer-performancebasierte Plattform, das Unternehmen mit Influencern und Publishern verbindet, um erfolgreiche Partnerschaften im Bereich Performance Marketing zu schaffen.

Herzlich Willkommen, Sina Friedrich!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Vor einigen Jahren habe ich mir einen Traum erfüllt: ein halbes Jahr mit dem Van durch Australien und Neuseeland zu reisen. Endlose Weiten, spontane Begegnungen und der Luxus, jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, wohin die Reise geht. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie viel Klarheit entstehen kann, wenn man sich bewusst auf das Unbekannte einlässt und dem Leben einfach mal vertraut.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Ja, ich erinnere mich noch gut daran. Anfangs war ich ziemlich vorsichtig, fast ein bisschen misstrauisch. Ich hatte das Gefühl, dass jede Sekunde im Internet Geld kosten könnte – als würde im Hintergrund ständig ein unsichtbarer Timer laufen. Das Internet erschien mir damals wie ein übermächtiger, anonymer Beobachter, der alles weiß und immer mitverfolgt. Entsprechend vorsichtig bin ich mit meinen ersten Schritten in dieser neuen Welt umgegangen.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Vielleicht bin ich inzwischen etwas zu alt für bunte Laptop-Sticker – aber ich finde, ein bisschen Persönlichkeit im Business-Kontext schadet nie. Generell denke ich jedoch, dass man sich in solchen Dingen kein Alterslimit setzen sollte. Es geht darum, sich selbst treu zu bleiben und das zu tun, was einem Freude macht, unabhängig vom Alter.

4. Was sagen andere über Dich?

Ich höre oft, dass ich offen, hilfsbereit und authentisch bin. Ich denke meine direkte und manchmal auch humorvolle & verpeilte Art kommt ganz gut an.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich denke, das passt ganz gut. Offenheit und Authentizität sind für mich wichtig, und ich versuche, immer ehrlich zu sein – sowohl in der Arbeit als auch im privaten Leben. Humor hilft oft, die Dinge leichter zu nehmen, was in vielen Situationen eine gute Balance schafft.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Affiliate Marketing ist für mich wie ein gutes Netzwerkgespräch auf einer Veranstaltung. Man tauscht sich aus, entdeckt Gemeinsamkeiten und baut langfristige Verbindungen auf, die Synergien und echten Mehrwert schaffen. Es geht nicht nur um den schnellen Gewinn, sondern darum, Beziehungen zu pflegen und eine Win-win-Situation für alle zu schaffen.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Wenn ich für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könnte, würde ich gerne Sängerin auf einer großen Bühne sein – auch wenn ich leider absolut nicht singen kann. Die Möglichkeit, die eigene Musik live zu präsentieren und Emotionen zu transportieren, muss eine ganz besondere Erfahrung sein.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Ganz klar: meine Reisen. Seit 2016 habe ich unglaublich viele tolle Orte entdeckt. Besonders Südostasien hat es mir angetan, aber auch Amerika, die Fiji Inseln, Neuseeland und Australien gehören zu den Highlights. Die Menschen, die ich dort getroffen habe, die Eindrücke, die ich sammeln konnte – diese Erlebnisse sind einfach unbezahlbar.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf meine Familie und meine Freunde. Materiell gesehen: Auf mein Auto. Auch wenn ich aus der Fahrradstadt Münster komme, liebe ich es, schnell und unabhängig von der Wetterlage von A nach B zu kommen. Außerdem würde ich niemals auf das Privileg verzichten wollen, jederzeit unkompliziert an Traumorte zu reisen. Früher war das nicht so einfach, aber heute schätze ich die Flexibilität, die mir das Reisen ermöglicht.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ich könnte mir sehr gut vorstellen, im Ruhestand in Spanien zu leben. Die Kultur, die Sprache, das Essen, das Wetter – all das gefällt mir unglaublich gut. Aber vor allem die Freundlichkeit der Menschen und der entspannte Lebensstil machen Spanien so attraktiv für mich. Zudem ist es so gelegen, dass ich immer schnell bei meiner Familie in Deutschland sein könnte, wenn es nötig ist.

