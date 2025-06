Exklusive Netzwerk-Stimmen: Wie Netzwerke das Zusammenspiel zwischen Advertisern und Publishern stärken

Affiliate-Netzwerke stehen an einem Wendepunkt: Ihre Zukunft liegt nicht mehr allein in der technischen Abwicklung von Tracking und Abrechnung, sondern zunehmend in der Rolle als innovationsgetriebener Enabler innerhalb des digitalen Marketing-Ökosystems.



Zentrale Chancen bestehen aktuell in der Weiterentwicklung datenbasierter Services, dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Performance-Optimierung, der Implementierung von Cookieless-Tracking-Lösungen sowie in der Automatisierung operativer Prozesse. Netzwerke, die aktiv in diese Bereiche investieren, können ihren Partnern einen klaren Mehrwert bieten – über klassische Affiliate-Funktionen hinaus.



Für Advertiser und Publisher bedeutet das: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Netzwerke stärker in die strategische Planung einzubinden, neue Technologien gemeinsam zu erproben und so langfristige Wettbewerbsvorteile aufzubauen.



– Veli Can Sahin, Senior Account Manager bei Webgains