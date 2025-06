Recap Affiliate:Kosmos 2025 in Chemnitz

Am 12.06.2025 fand in Chemnitz die Affiliate:Kosmos 2025 statt. Die Veranstaltung hat eindrucksvoll bewiesen: Affiliate-Marketing ist nicht nur ein alter Hase im Online-Marketing, sondern eine Disziplin mit enormer Innovationskraft. Über 170 Teilnehmer:innen sind nach Chemnitz gekommen, um sich beim neuen Konferenzformat von Coupons.de auszutauschen, zu vernetzen – und um sich inspirieren zu lassen. In der Kulturhauptstadt Europas traf Tradition auf Zukunft: Mitreißende Vorträge, tiefgehende Panels und eine entspannte After-Party sorgten für ein rundum gelungenes Event.

Ein Vierteljahrhundert Affiliate-Marketing – eine Branche erfindet sich neu

In seiner Eröffnung blickte der Moderator Markus Kellermann zurück auf die Anfänge – als Ende der 90er Jahre mit dem Amazon-Partnerprogramm das Affiliate-Marketing nach Deutschland kam. Was damals mit simplen Bannern auf privaten Webseiten begann, ist heute ein Milliardenmarkt mit Influencern, KI-gesteuerten Kampagnen, personalisierten Customer Journeys und automatisierter Attribution. Jahr für Jahr fließen rund 1,6 Milliarden Euro in Affiliate-Kanäle – ein Zeichen dafür, wie stark dieser Marketingzweig auch heute noch ist. Jeder siebte Euro im E-Commerce wird über Affiliate-Marketing generiert.

Doch bei aller Euphorie standen auch die aktuellen Herausforderungen auf der Agenda: Wie funktioniert Attribution in einer Welt ohne Cookies? Wie bleibt Künstliche Intelligenz menschlich und glaubwürdig? Und wie lässt sich Reichweite nicht nur messen, sondern auch strategisch gestalten?

Gutscheinpower, KI-Potenziale und Content-Commerce

Die inhaltliche Reise durch den Affiliate:Kosmos startete mit einer Keynote zu einem echten Umsatztreiber: Gutscheinmarketing. David Goy und Torsten Latussek präsentierten eindrucksvoll, wie datenbasiertes Gutscheincouponing Marken wie Babywalz oder SharkNinja hilft, bis zu 80 Prozent der Kaufabbrüche zurückzugewinnen. Gleichzeitig wurden aktuelle Studien vorgestellt, die zeigen: Über 60 Prozent der Online-Shopper nutzen regelmäßig Gutscheine, und der durchschnittliche Warenkorbwert steigt dadurch um bis zu 25 Prozent.

Direkt im Anschluss wurde es futuristisch – aber sehr praxisnah. Max Rose nahm die Besucher mit in die Welt der Künstlichen Intelligenz im Affiliate-Marketing. Er zeigte, wie Unternehmen durch den Einsatz von KI ihre Marketingkosten deutlich senken und gleichzeitig ihre Zielgruppenansprache verbessern können. Als Gründer eines KI-Startups und Absolvent der TU Chemnitz lieferte er konkrete Anwendungsfälle, die heute bereits Realität sind – und morgen zum Standard werden könnten.

Zwischen Automatisierung und Authentizität: LinkedIn im Fokus

Eines der meistdiskutierten Panels des Tages war „LinkedIn im KI-Zeitalter: Zwischen Automatisierung & Authentizität“. Die Expert:innen Annalena Bauer, Marcel Schöne und Ingo Kamps diskutierten, wie sich Content-Creation und Personal Branding durch KI verändern – und wo die Grenze zwischen Effizienz und Echtheit verläuft. Besonders spannend: Studien zeigen, dass KI-generierte Beiträge auf LinkedIn deutlich höhere Engagement-Raten erzielen – aber nur, wenn sie glaubwürdig wirken.

Während Annalena betonte, wie wichtig die menschliche Note in der strategischen Positionierung bleibt, schilderte Marcel, wie KI-Tools in der Praxis eher als Inspiration denn als Ersatz genutzt werden. Und Ingo stellte klar: Wer auf KI setzt, muss wissen, wie man sie dosiert – und wo die Zielgruppe die Grenze zieht.

Publisher, Advertiser und Netzwerke im Diskurs: Attribution im Wandel

Das zweite große Panel widmete sich einem Dauerbrenner der Branche: Attribution. Unter dem Titel „Zwischen Mythos, Modell & Marketing-Wahrheit“ diskutierten André Kögler (Impact), Mathias Döbbeler (Jochen Schweizer), Steffen Grunwald (AWIN) und Jennifer Brand (KUPONA) über die größten Hürden in der Erfolgsmessung von Kampagnen.

Im Zentrum stand die Frage: Wie misst man heute noch valide, wenn Cookie-Consents sinken und Adblocker Tracking-Daten zunichtemachen? Die Panelist:innen waren sich einig, dass klassische Modelle wie der Last Click ausgedient haben. Stattdessen braucht es dynamischere und fairere Modelle, die auch unterstützende Touchpoints berücksichtigen. Während Advertiser wie Mathias vor allem auf Transparenz setzen, fordern Publisher wie Jennifer eine gerechtere Verteilung des Conversion-Credits.

Ein weiteres großes Thema war das serverseitige Tracking – für viele inzwischen die letzte Bastion gegen Datenverluste durch technische Restriktionen. Auch App-Tracking und Cross-Device-Strategien wurden beleuchtet – mit einem klaren Appell: Hier besteht massiver Nachholbedarf in der Branche.

Ein gelungener Abschluss – mit Drinks, Deals und Dankbarkeit

Nach einem Tag voller Wissen, Insights und Diskussionen folgte das große Networking-Finale mit Tombola, Cocktails und Buffet. In entspannter Atmosphäre wurden neue Kontakte geknüpft, alte Bekanntschaften gepflegt und vielleicht sogar der eine oder andere neue Deal besiegelt.

In der Abschlussmoderation war die Botschaft klar: Die Affiliate-Branche steht vor großen Herausforderungen – aber sie hat die Innovationskraft und die Community, um diese zu meistern. Ein besonderer Dank ging an das Team von Coupons.de und Victoria Brand, die das Event auf die Beine gestellt haben. Die Affiliate:Kosmos 2025 war mehr als eine Konferenz – sie war ein starkes Signal für die Zukunft der Branche.

Fazit: Affiliate lebt – und wie!

Die Affiliate:Kosmos 2025 in Chemnitz war nicht nur ein Event, sondern ein Spiegelbild der Entwicklung und Stärke des Affiliate-Marketings. Zwischen historischen Rückblicken und technologischen Ausblicken wurde klar: Diese Branche hat nicht nur Vergangenheit, sondern auch eine äußerst spannende Zukunft. Die Kombination aus hochwertigen Inhalten, starken Speaker:innen und einer offenen Networking-Kultur machte das Event zu einem echten Highlight. Chemnitz zeigte sich dabei als perfekter Gastgeber – modern, herzlich und inspirierend.

Wir sagen: Danke für diesen großartigen Tag – und bis zum nächsten Kosmos!