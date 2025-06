Awin bringt seine Affiliate-Plattform nach Mexiko – und verbindet Marken mit neuen Zielgruppen

Die Expansion nach Mexiko stärkt Awins globale Präsenz und bedient die wachsende Nachfrage nach Affiliate- und Partnermarketing in Nord- und Südamerika.



Die internationale Affiliate-Marketing-Plattform Awin gab gestern (11.05.2025) ihren Markteintritt in Mexiko bekannt. Damit eröffnet das Unternehmen Marken neue Wachstumschancen durch lokale Partnerschaften und den Zugang zu neuen Zielgruppen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2000 baut Awin kontinuierlich seine internationale Präsenz aus, um der steigenden Nachfrage nach lokal verankerten Affiliate-Marketing-Programmen gerecht zu werden. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete die Plattform einen Zuwachs von 40 Prozent bei markenübergreifenden Kooperationen. Immer mehr Unternehmen nutzen das Netzwerk mit über 30.000 aktiven Kunden, um performancestarkes Wachstum zu erzielen und gegenseitig profitable Marketingmodelle umzusetzen. Zu den namhaften Marken, die bereits mit Awin zusammenarbeiten, zählen etwa TUI, Currys und die Deutsche Telekom.

Nach dem erfolgreichen Aufbau eines Standorts in Brasilien markiert der Schritt nach Mexiko einen weiteren Meilenstein in der Expansion in den lateinamerikanischen Markt (LATAM). Die Region zeichnet sich durch eine rasch steigende E-Commerce-Nutzung aus, was ein enormes Potenzial für Awins internationale Kundschaft bedeutet. Mittlerweile ist das Unternehmen auf vier Kontinenten in 17 Ländern vertreten.

„Der Eintritt in den mexikanischen Markt ist ein bedeutender Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie“, so Adam Ross, CEO von Awin. „Mexiko bietet enormes Potenzial für skalierbare Affiliate-Marketing-Lösungen mit messbarem ROI. Unsere Investitionen in lokale Infrastrukturen und Partnerschaften zeigen bereits Wirkung. Und wir freuen uns darauf, unser Netzwerk und unsere Wirkung in der Region weiter auszubauen.“

Auch für Rodrigo Genoveze, Regional Managing Director LATAM bei Awin, ist Lokalisierung der Schlüssel zum Erfolg: „Was wir in Brasilien erfolgreich etabliert haben, wollen wir nun auch in Mexiko umsetzen. Unser Ziel ist es, mit den besten lokalen Advertisern und Publishern zusammenzuarbeiten, um performancebasiertes Marketing im Markt weiterzuentwickeln. Dank unserer globalen Expertise können wir unsere Unternehmensvision auch in Mexiko realisieren. Und somit auch Marken jeder Größe Zugang zu unserem vielfältigen Netzwerk mit über einer Million Publishern ermöglichen.“

Affiliate-Marketing in Mexiko: Ein dynamischer Markt

Mexiko entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für Affiliate- und Partnermarketing und spielt innerhalb Lateinamerikas eine immer größere Rolle. Prognosen zufolge wird die Branche zwischen 2024 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7 Prozent wachsen. Für Marken eröffnen sich damit attraktive Chancen, um über performancebasierte Strategien eine hohe Rendite zu erzielen.

„Grupo Xcaret zählt seit 2011 zu den Affiliate-Pionieren in Lateinamerika“, erklärt Michel Cervantes Martínez, Director of Customer Acquisition bei Grupo Xcaret. „2024 sind wir eine Partnerschaft mit Awin eingegangen, um mit innovativer Technologie und individuellem Service unsere Reichweite in den USA, Kanada und Europa zu vergrößern. Diese Zusammenarbeit liefert nicht nur einen starken ROI, sondern unterstützt auch unsere übergeordneten Geschäftsziele.“

Auch Willy Ojeda, Gründer der Plattform Promodescuentos, betont den positiven Einfluss:

„Awin ist für uns als Publisher ein wertvoller Partner beim Ausbau des Affiliate-Marketings in Mexiko. Wir schätzen besonders die hochwertigen Programme, die verlässliche Kommunikation und die professionelle Zusammenarbeit.“

Starkes Momentum durch Innovationen und Auszeichnungen

Die Expansion nach Mexiko erfolgt im Zuge zahlreicher Erfolge, die Awin zuletzt verbuchen konnte, darunter:

Vier Auszeichnungen bei den UK Performance Marketing Awards 2025, darunter Gold als „Affiliate Network oder SaaS des Jahres“, bereits zum dritten Mal in Folge. Top-Platzierung in den G2 Best Software Awards 2025, basierend auf authentischen Nutzerbewertungen. Auszeichnung in der Sunday Times-Liste der „Best Places to Work 2025“ als „Bester großer Arbeitgeber in der Marketing- und Werbebranche“.

Darüber hinaus hat Awin kürzlich mehrere bedeutende Produktneuheiten vorgestellt, um Partnern noch leistungsfähigere Tools bereitzustellen. Dazu zählt „Ava“, ein vollständig integrierter, KI-gestützter Assistent, der den Nutzern datengestützte Einblicke und intelligente Unterstützung bietet. Ergänzt wird das Angebot durch verbesserte Tracking-Funktionen, flexible Provisionsmodelle und Echtzeit-Performance-Analysen.

Weitere Informationen zur globalen Expansion von Awin gibt es hier.