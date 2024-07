Affiliate TalkxX Folge 57: Internationales Affiliate Business im Sneaker-Hype

In der 57. Folge des Podcasts Affiliate TalkxX begrüßt Tom seinen ehemaligen Kollegen Michael Dorsch. Michael ist seit kurzem als Senior Affiliate Manager bei BSTN tätig, einem Anbieter von Sneaker und Streetwear. In dieser Episode dreht sich alles um internationales Affiliate-Marketing, wobei Michael Einblicke in seine Arbeit und die Besonderheiten der verschiedenen Märkte gibt.

Michael Dorschs Hintergrund und neue Rolle: Michael Dorsch stellt sich zu Beginn vor und gibt einen Einblick in seinen beruflichen Werdegang. Er ist 28 Jahre alt und spielte lange Zeit intensiv Basketball, wodurch seine Leidenschaft für Sneaker und Streetwear entstand. Vor zwei Monaten wechselte er von MAI xpose 360 zu BSTN, wo er nun für das Affiliate-Marketing zuständig ist. BSTN ist ein Premium-Anbieter von Sneakern und Fashion, der stark auf den Basketballmarkt ausgerichtet ist. Michael beschreibt, dass es für ihn eine großartige Gelegenheit war, sein Hobby und seinen Beruf zu verbinden.

Internationale Märkte und ihre Besonderheiten: Michael erläutert, dass BSTN in acht europäischen Ländern sowie in den USA und Kanada tätig ist. Er beschreibt die Unterschiede und Herausforderungen des Affiliate-Marketings in diesen Märkten. In den Niederlanden beispielsweise sind Sneaker besonders beliebt, was sich in hohen Verkaufszahlen widerspiegelt. In Ländern wie Italien und Spanien spielen Influencer-Marketing und Gutscheine eine größere Rolle, da die Konsumenten dort gerne informiert werden und Rabatte suchen. Michael betont, dass BSTN eine Agentur hat, die das operative Geschäft unterstützt, während er sich auf die strategische Führung konzentriert.

Entwicklungen und Trends in der Sneaker-Branche: Ein wesentlicher Teil des Gesprächs dreht sich um die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Sneaker-Branche. Michael erklärt, dass der Markt während der Corona-Pandemie einen Höhepunkt erreichte, aber aktuell mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen hat. In Deutschland beispielsweise landen viele Schuhe, die früher schnell ausverkauft waren, mittlerweile im Sale. Länder wie die Niederlande zeigen jedoch weiterhin eine hohe Begeisterung für Sneaker. Michael beschreibt, wie sich die Nachfrage und das Käuferverhalten in verschiedenen Ländern unterscheiden und welche Faktoren dafür verantwortlich sind.

Strategien und Zusammenarbeit mit Publishern: Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist die Zusammenarbeit mit internationalen Publishern. Michael betont die Bedeutung von Content-Seiten und Social Media für die Vermarktung von Sneakern. BSTN arbeitet mit vielen Sneaker-Content-Seiten zusammen, die über neue Releases und Deals informieren. Diese Zusammenarbeit erleichtert es Michael, Informationen schnell und effizient über verschiedene Länder hinweg zu verbreiten. Er erklärt, dass BSTN bei größeren Partnern wie der Global Savings Group pro Land einen Ansprechpartner hat, was die Kommunikation und das Management erleichtert.

Black Friday und saisonale Sales: Tom und Michael diskutieren auch die Bedeutung von Black Friday und anderen saisonalen Sales für BSTN. Obwohl sich BSTN als Premium-Marke positioniert und nicht zu jeder Zeit Sales anbietet, sind Events wie der Black Friday unvermeidlich. Michael erklärt, dass die Vorbereitung auf diese Ereignisse oft schon Monate im Voraus beginnt, um die besten Platzierungen und Deals zu sichern. Er betont, dass BSTN die Aktionen in der Regel generisch über alle Länder hinweg spielt, es aber auch länderspezifische Anpassungen gibt.

Gesetzliche Vorgaben und Herausforderungen: Michael spricht über die gesetzlichen Vorgaben und Herausforderungen in verschiedenen Ländern. Beispielsweise gibt es in Frankreich feste Zeiten, zu denen Sales beworben werden dürfen, und spezielle Anforderungen an die Sprache der Werbung. Diese Vorgaben erfordern eine sorgfältige Planung und Abstimmung, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt werden. Michael erläutert, dass ähnliche Herausforderungen auch in anderen Ländern wie Belgien bestehen, die sich an den französischen Vorgaben orientieren.

Abschließende Gedanken und Ausblick: Zum Abschluss des Gesprächs gibt Michael einen Ausblick auf kommende Events und Messen, an denen er teilnehmen wird. Er lädt die Zuhörer ein, ihn auf diesen Veranstaltungen zu treffen und sich über Affiliate-Marketing und die Sneaker-Branche auszutauschen. Tom bedankt sich bei Michael für die Einblicke und wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle.

Diese Episode bietet eine umfassende Übersicht über die Herausforderungen und Strategien des internationalen Affiliate-Marketings im Sneaker-Bereich. Die Diskussion zeigt, wie wichtig es ist, die Besonderheiten und Unterschiede der verschiedenen Märkte zu verstehen und darauf einzugehen.

Höre jetzt rein!

Vernetze Dich sofort mit Michael Dorsch: LinkedIn

Hier geht es zu: BSTN