CloseUp – 10 Fragen an Tobias Söllner

Nach seinem BWL-Studium in Augsburg ist Tobi zuerst in der Welt der Außenwerbung gelandet. Ab 2020 betreute er bei xpose360 als Affiliate Manager Programme aus den Bereichen Energie, Versicherung und Entertainment. Nach einem kurzen Zwischenstopp außerhalb der Affiliate Branche wechselte er im März 2023 auf die Publisher Seite und betreut bei Bounce Commerce Kunden aus verschiedenen Branchen und kümmert sich zusätzlich um den Bereich der Neukundengewinnung.



Herzlich Willkommen, Tobias Söllner!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich bin Ende Oktober 2023 ins Wohnmobil gezogen. Davor war ich nie länger in einem Wohnmobil unterwegs und – ich bereue es nicht. Es ist spannend neue Orte kennenzulernen, die man in einem Urlaub aus Zeitgründen wohl nicht zu Gesicht bekommt. Ich kann nur empfehlen länger unterwegs zu sein und das Campingleben mal auszuprobieren 😊 Ich finde es immer wieder schön neue Dinge auszuprobieren, die außerhalb der Comfort-Zone liegen – nur so kann man sich selbst weiterentwickeln und wachsen.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Puh, das ist schon eine lange Zeit her. Ich glaube, das war in der Firma meiner Eltern, in der ich als Kind mit aufgewachsen bin. Das war der erste Ort mit Computern und einem Internetanschluss. Hier fällt mir noch das surfen mit AOL ein, das damals weit verbreitet war. Ach, und nicht zu vergessen: das typische Geräusch eines Modems. Das Knacken und das Warten waren damals ganz normal. Da war nichts mit „was schnell mal nachschauen“.😊

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Ich finde nicht, dass man je für etwas zu alt ist. Alter ist leider eine Zahl, die viele Menschen in dem einschränkt, was sie tun wollen. Es gibt Personen, die mit 90 Jahren noch Fallschirmspringen, den Jakobsweg gehen, oder die Welt bereisen. Man lebt nur ein Mal also sollte man auch die Dinge tun, auf die man Lust hat.

4. Was sagen andere über Dich?

Andere sagen, dass ich sehr empathisch, verständnisvoll, sensibel, chaotisch, tollpatschig und kreativ bin – zumindest höre ich das öfter von verschiedenen Seiten.

5. Und wie denkst Du darüber?

Auch wenn ich chaotisch und tollpatschig natürlich nicht gerne hören, aber ich muss sagen – sie haben nicht Unrecht. 😛 ich habe leider schon öfter Freunde versetzt, weil ich es schlichtweg einfach vergessen habe.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Typisch Affiliate Marketing ist für mich der persönliche Austausch mit Kund*innen, Partner*innen. In wenigen Branchen lernt man so viele neue Leute kennen, die eine so offene Denkweise haben wie im Affiliate Marketing. Zudem kommt man mit Brands in Kontakt, von denen man nie gedacht hat, dass man hier eine Zusammenarbeit aufbauen könnte.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest –

welcher wäre das?

Ich könnte mir einen Job im Handwerk sehr gut vorstellen – vielleicht in einer Schreinerwerkstatt. Es wäre das komplette Gegenteil zu dem, was ich bisher gemacht habe. Der handwerkliche Part wäre glaube ich ein guter Ausgleich für mich.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Die beste Entscheidung war die Denkweise „Was wäre, denn das anders gelaufen wäre.“ abzulegen. Wir leben im hier und jetzt und können Entscheidungen im Nachhinein nicht mehr rückgängig machen. Man verschwendet Zeit und Kapazität in etwas, was kein Ergebnis bringt. Lieber sollte man sich die Frage stellen, was man daraus gelernt. Meiner Meinung nach passiert vieles aus einem Grund – manchmal versteht man erst Jahre später, dass eine Entscheidung von früher nun doch einen positiven Nutzen gebracht hat.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Nie wieder verzichten möchte ich auf meine Freiheit und Flexibilität in Bezug auf meinen Beruf. Bei meinem aktuellen Arbeitgeber gibt es keine Vorgaben, wie und wann ich meinen Beruf ausüben muss. Die örtliche und zeitliche Flexibilität werden für mich immer ein Kriterium bei einem Beruf sein. Ein Job muss sich meinem Leben anpassen und nicht andersrum. In vielen Köpfen herrscht hier leider noch ein altes Muster.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Das ist aktuell schwierig zu beantworten. Nach meinem Umzug in ein Wohnmobil bin ich quasi überall auf der Welt zu Hause. Ich glaube eine Kombination aus Wohnsitz und Unterwegs sein ist eine optimale Lösung. So kann man die Personen sehen, die man in seinem Leben haben möchte, aber auch neue Dinge in der Welt entdecken, die man so vielleicht niemals zu Gesicht bekommen würde.

