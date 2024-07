Affiliate Marketing International – Marktunterschiede und Chancen aus Netzwerksicht

In einem exklusiven Interview gewährt Marco Föll, Client Development Director bei CJ, einem der führenden globalen Affiliate-Netzwerke, Einblicke in die Unterschiede und Besonderheiten der weltweit wichtigsten Affiliate-Märkte. CJ, Teil der Publicis Groupe, bietet mit über 25 Jahren Erfahrung das größte und etablierteste partner-basierte Performance Marketing Ökosystem. Mit umfassenden Lösungen wie CJ Affiliate, CJ Influence und CJLeads unterstützt CJ Advertiser, Publisher und Content Creator/Influencer intelligent und nachhaltig zu wachsen.

Marktunterschiede im Affiliate Marketing: Europa vs. USA vs. Asien

Marco betont, dass es innerhalb und zwischen den europäischen und asiatischen Märkten große Unterschiede gibt. Während der europäische Markt, ähnlich wie der amerikanische, bereits seit über 20 Jahren etabliert ist, handelt es sich bei Asien um einen aufkommenden Markt. Betrachtet man die Publisher-Struktur sind Subnetzwerke in diesen Märkten von großer Bedeutung und unumgänglich. Die Verticals Cashback und Gutschein sind hingegen, im Vergleich zu den USA und Europa, nicht so stark vertreten und bieten daher eventuell noch viel Potenzial. Grund dafür ist, dass der Affiliate-Kanal hier noch relativ neu ist und der Fokus bisher primär auf anderen Kanälen liegt.

Der US-Markt dagegen ist bereits etabliert, dennoch kommen immer wieder neue Businessmodelle und Partner hinzu. Hier sind Coupons und Deals sehr stark verbreitet, bei allen Kundengruppen beliebt und teilweise Voraussetzung für eine Kaufentscheidung. Bestärkt wird das Segment durch die sehr präsenten Retail-Holidays wie z.B. der Cyberweek, dem Independence Day, oder dem Super Bowl, die intensiv für Marketingaktionen genutzt werden. Aber auch das Content-Segment spielt eine wichtige Rolle, mit etablierten Medienhäusern, die stark im Affiliate Marketing vertreten sind.

Daily Business mit Partnern

Im Gespräch Marco hebt hervor, dass in Asien bei den Merchants, die erfolgreich auf diesem Markt expandieren wollen, ein Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, dass der Markt nicht rein CPO-getrieben ist. Lokale Gegebenheiten wie Sprache, Währung und Bezahlsysteme sind darüber hinaus zu berücksichtigen und können über den Erfolg eines Partnerprogramms entscheiden. CJ arbeitet daher mit strategischen Partnern, in dem Fall mit Tyroo, zusammen, um kulturelle und regulatorische Gepflogenheiten in den Märkten zu wahren und Unterstützung und Expertise vor Ort zu bieten.

Marco weist beispielsweise darauf hin, dass es in Asien teilweise auch üblich ist, für die Kommunikation lokale Messenger-Dienste wie z.B. We Chat in China zu nutzen. Über den „kurzen Dienstweg“ werden dann Kampagnen abgestimmt und Rückfragen beantwortet.

In Europa und vor allem auch in den USA (mit dem Affiliate Summit West in Las Vegas, der PI Live USA in Miami, dem Affiliate Summit East in New York oder der CJU in Santa Barbara) finden zahlreiche Branchen-Events statt, bei denen sich die verschiedenen Stakeholder im Affiliate Bereich austauschen können. Das ist in Asien etwas schwieriger, da hier reine Affiliate Events noch sehr selten sind.

Unterschiede bei Investitionen der Advertiser

In Europa, insbesondere in Deutschland, werden Werbekostenzuschüsse (WKZ) zunehmend wichtiger und es besteht eine Offenheit für Hybrid-Modelle, während die reine CPO-Orientierung eher rückläufig ist. In den USA hingegen sind WKZ-Zahlungen schon länger dominierend und gerade bei großen Partnern oft Voraussetzung für eine Kooperation. Zum Vergleich: Die Preisspanne ist hier 2-4x so hoch wie in Deutschland. Optimierungen und zusätzliche Werbeplatzierungen kosten in der Regel WKZs oder sehr hohe CPOs.

WKZ-Investitionen sind auch im asiatischen Markt von Bedeutung. Vereinzelt sind aber auch CPO-Deals möglich, um Extra-Platzierungen zu sichern.

Fazit

Das Affiliate Marketing ist weltweit durch regionale Unterschiede geprägt, sei es in der Marktstruktur, im täglichen Geschäft oder bei den Vergütungsmodellen.

Obwohl die Märkte in Europa und USA gesättigt sind, kommen hier immer wieder innovative Publisher(-modelle) zum Vorschein. In Asien steht dem ein noch verhältnismäßig junger Markt mit viel Potenzial gegenüber.

CJ unterstützt Advertiser und Publisher mit umfassender globaler und lokaler Expertise sowie globalen Partnern dabei, diese Unterschiede zu navigieren und das Wachstum in den jeweiligen Märkten erfolgreich voranzutreiben.