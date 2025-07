Das war die TactixX 2025 

Die TactixX gilt seit Jahren als Pflichttermin für alle, die im Affiliate- und Performance-Marketing zuhause sind. Auch 2025 bot das Branchenevent wieder spannende Einblicke, Impulse und Debatten rund um aktuelle Trends, neue Technologien und strategische Herausforderungen. In diesem Beitrag fassen wir die wichtigsten Learnings aus ausgewählten Vorträgen zusammen – von globalen Affiliate-Trends über Social Commerce bis hin zu AI-Hacks für Publisher.

Keynote: Monetarisieren oder marginalisieren? Wie Publisher im GAFA-Zeitalter überleben können – Arist von Harpe (Hamburger Morgenpost)

In seiner Keynote zeigte Arist von Harpe am Beispiel der Hamburger Morgenpost, wie klassische Medienhäuser im Zeitalter von Google, Apple, Facebook und Amazon bestehen können. Trotz einer herausfordernden Übernahme kurz vor dem Corona-Lockdown 2020 gelang der MOPO durch konsequente Sparmaßnahmen die wirtschaftliche Stabilisierung. Der Fokus liegt heute klar auf digitalem Wachstum: Mit über 450.000 Unique Usern täglich erreicht die MOPO online eine rund 35-mal höhere Reichweite als im Print. Die Keynote identifizierte drei zentrale Veränderungsfelder:

Lesermarkt: In Zeiten von Abo-Müdigkeit und Netflix/Spotify-Konkurrenz setzt die MOPO auf ein Free-Content-Modell mit nur minimalem Paid-Bereich.

Werbemarkt: Der Großteil der Werbeumsätze fließt zu den Tech-Giganten. MOPO fokussiert sich erfolgreich auf den regionalen programmatischen Werbemarkt.

Marke: Trotz der wachsenden Abhängigkeit von Google & Co. generiert die MOPO über 70 % ihres Traffics direkt – dank starker regionaler Markenbekanntheit.

Die zentrale Erkenntnis: Auch im GAFA-Zeitalter können Publisher bestehen – wenn sie sich konsequent auf ihre Stärken besinnen und ihre Nische besetzen.

In 30 Slides um die Welt: Internationale Einblicke ins Affiliate Marketing – Alexander Kube (Awin)

Affiliate-Marketing ist ein globales Thema aber die Trends & Entwicklungen sind längst nicht überall gleich. In seinem Vortrag zeigt Alexander Kube, Country Client Services Director bei Awin, in 30 Slides, wie sich Märkte rund um den Globus entwickeln und welche lokalen Besonderheiten es gibt. Dabei gab es ein paar interessante Key Takeaways, was APAC sowie LATAM vom europäischen unterscheidet. In Australien sind Cashback, Loyalty & Gutscheinseiten Top-Verticals im Affiliate Mix. Während in Südost Asien v.a. Influencer mit Tik Tok Livestreams Sales generieren. In Amerika sind ebenfalls Influencer ein wichtiger Teil der Affiliate Strategie aber auch BNPLs (Buy now, pay later).

Marketing Mythen & Denkfehler: 10 Wahrheiten, die wir (nicht) unbedingt hören wollen! – Philipp Jähnel (Flix SE)

Philipp Jähnel, Director Marketing Intelligence bei Flix, räumt bei seinem Vortrag mit 10 Denkfehler aus dem Marketing-Alltag. Dabei zeigt er anhand von Beispielen aus 10 Jahren FlixBus und FlixTrain, was seine unbequemen Wahrheiten sind. Die drei wichtigsten Key Takeaways sind: Attribution ist nicht gleich Inkrementalität, es ist wichtig AI First Mover zu sein & eigenes Denken nicht vergessen, denn KI setzt keine Kreativität.

Affiliate-Marketing? Ja, aber richtig. Warum Advertiser jetzt aufräumen müssen. – Marcel Schöne (uppr)

Affiliate-Marketing steckt voller Potenzial – doch um es voll auszuschöpfen, braucht es jetzt Klarheit und Führung. Marcel Schöne, Geschäftsführer bei uppr, zeigt in seinem Vortrag, wie Advertiser das Steuer in die Hand nehmen und das Affiliate-Marketing aktiv weiterentwickeln können.

Zwischen Expertenwissen und strategischer Unternehmensführung gibt es oft Missverständnisse. Er plädiert für mehr Transparenz, eine klare Positionierung und dafür, Qualität als festen Standard zu verankern. Denn genau darin liegt die Chance, nachhaltig Mehrwert zu schaffen.

Sein Appell: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Ruder rumzureißen – mit klaren Prinzipien & echtem Dialog“ als praktisches Fundament. Ein konstruktiver Weckruf für mehr Wirkung im Affiliate-Marketing.

Wie GenAI das Marketing verändert – eine Übersicht – Lasse Hoffmann (e-dialog)

Der Vortrag gab einen praxisnahen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten von Generativer KI im Marketing. Von der automatisierten Erstellung von Werbemitteln und Landingpage-Inhalten bis hin zur Analyse vergangener Kampagnen. Deutlich wurde, dass saubere Datenstrukturen die Voraussetzung für effektive Automatisierung sind, etwa bei der Generierung von Produktbeschreibungen aus Bild- und Metadaten. GenAI unterstützt nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei der Bewertung, welche Anzeige warum funktioniert – und schafft damit neue Effizienzpotenziale.

Verlags-Panel: News, Klicks, Conversion: Wie Verlage Performance neu denken

Im Verlags-Panel diskutierten Vertreter von MOPO, BurdaForward und der Ad Alliance unter Moderation von Sebastian Pape (communicationAds) über die Balance zwischen Reichweite, Qualität und Monetarisierung in klassischen Medienhäusern.

Sebastian Spang (BurdaForward) betonte, dass Erfolg heute stärker über PRPM gemessen wird, ergänzt durch Apps, Videos und multimodale Inhalte.

Marc Petschulat (Ad Alliance) sprach über den Rückgang von Amazon-Einnahmen und die wachsende Bedeutung alternativer Partnerschaften und flexibler Erlösmodelle.

Arist von Harpe (MOPO) erklärte, dass man Leserinteressen wieder stärker in den Fokus rücke – Monetarisierung solle unterstützend, nicht störend wirken. Besonders interessant: Viele Nutzer auf MOPO.de suchen keine konkreten Infos, sondern lassen sich inspirieren – z. B. durch lokale Veranstaltungstipps.

Das Panel zeigte deutlich: Erfolgreiche Verlage setzen heute auf nutzerzentrierte, inhaltlich starke und wirtschaftlich ausgewogene Strategien.

AI-Hacks: Wie KI die Arbeitsweise von Publishern verändert – Jonas Schulze Dieckhoff & Anke Sygulka (Urlaubstracker)

Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln im Affiliate-Marketing – und bietet Publishern neue Chancen, ihre Prozesse zu optimieren. Jonas Schulze Dieckhoff und Anke Sygulka von Urlaubstracker zeigen in ihrem Vortrag praxisnah, wie KI heute schon in der Content-Erstellung und Monetarisierung unterstützt.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem richtigen Prompting: Wer mit KI arbeitet, sollte klar benennen, welche Rolle sie übernehmen soll, aktiv Rückfragen einfordern – und sich inspirieren lassen, statt stumpf zu delegieren.

Ihr Fazit: Ob kleiner Blog oder großes Portal – mit den richtigen AI-Hacks lassen sich Ressourcen sparen, Inhalte verbessern und Umsätze steigern.

Von Likes zu Sales: Social Commerce als Performance-Kanal – Tom Rother & Petra Semle (CJ)

Der Vortrag zeigte, wie Marken mit Social Commerce gezielt neue Zielgruppen erreichen und Umsätze steigern können. Am Beispiel einer Live-Shopping-Kampagne mit Dell und Twitch wurde deutlich, welche Formate performen – auch ohne Last-Click. Storytelling, Emotion und digitale Erlebnisse sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren. Ein zentrales Learning: Social Commerce wirkt am besten, wenn Creator, Content und Plattformstrategie nahtlos zusammenspielen.

Snackable, Scalable, Smart – So funktioniert Influencer Marketing 2025 – Markus Kellermann (MAI xpose360)

Der Nachmittag der TactixX 2025 stand ganz im Zeichen des Influencer-Marketings. Den Auftakt bildete der Vortrag von Markus Kellermann, Geschäftsführer der MAI xpose360.

Zu Beginn unterstrich Kellermann die zunehmende Relevanz von Influencer-Marketing in der digitalen Gesamtstrategie. Ein zentrales Fundament seiner Argumentation bildete der Influencer Trend Report 2025, den MAI xpose360 Anfang des Jahres veröffentlicht hatte. Die Zahlen sprechen für sich:

19 % der befragten Unternehmen planen, ihre Budgets für Influencer-Marketing weiter auszubauen

68 % rechnen im laufenden Jahr mit einem Umsatzwachstum durch Influencer-Kampagnen

Eine der zentralen Herausforderungen bleibt laut Kellermann die Balance zwischen Reichweite und Glaubwürdigkeit. „Plumpe Werbung reicht nicht mehr – es geht um echte Authentizität und nachvollziehbare Werte,“ betonte er. Besonders relevant seien dabei folgende Trends aus dem Report:

70 % der Befragten sehen Authentizität und Transparenz als entscheidend an

53 % setzen zunehmend auf Nano- und Mikro-Influencer , die näher an ihrer Community sind

setzen zunehmend auf , die näher an ihrer Community sind Die Integration von KI in Kampagnenplanung und Content-Produktion gewinnt stark an Bedeutung

Zum Abschluss präsentierte Markus Kellermann erfolgreiche Praxisbeispiele, die mit der Plattform Influencer360 umgesetzt wurden – darunter der Case ASUS ROG x EMP. In dieser Kampagne gelang eine zielgruppengenaue Ansprache innerhalb der Gaming-Community durch authentischen Influencer-Content. Besonders wirkungsvoll war die Kombination mit einem Musikerlebnis, wodurch ASUS ROG nicht nur als innovativer Technologieanbieter, sondern auch als Bestandteil des Festival-Lifestyles wahrgenommen wurde. Das Ergebnis: 4,2 Millionen Impressions und damit ein enormer Branding-Effekt, der die Markenpräsenz nachhaltig stärkte.

Influencer Marketing/Creator Economy 2025: Zwischen Performance, Brand und Glaubwürdigkeit – Jeanette Okwu (BEYONDinfluence)

Der Vortrag zeigte, wie sich Influencer-Marketing von einem reinen Awareness-Kanal zu einem datengetriebenen, performance-orientierten Bestandteil moderner Marketingstrategien entwickelt hat. Dabei wurden realistische Messverfahren, klare KPIs und die Integration in Affiliate-Strukturen als zentrale Erfolgsfaktoren hervorgehoben. Die zunehmende Professionalisierung im Bereich Content Creation spiegelt sich auch in der Verschiebung hin zu personalisierten, datenbasierten Inhalten und dem wachsenden Einsatz technologischer Tools wider. Offline-Events gewinnen dabei erneut an Relevanz, da sie Authentizität und Vertrauen fördern.

Ob Internationalisierung, KI oder neue Formen des Storytellings: Die TactixX 2025 hat gezeigt, dass das Affiliate-Marketing in Bewegung ist – und zwar schneller denn je. Wer heute erfolgreich sein will, braucht nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein feines Gespür für Marktveränderungen, Nutzerverhalten und kreative Ansätze. Die Vorträge lieferten nicht nur Denkanstöße, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen – ein echtes Update für alle, die Performance-Marketing neu denken wollen.

Und natürlich kam auch das Networking nicht zu kurz: Bei entspannter Atmosphäre traf man auf der NetworkxX im Air Bräu alte Bekannte, neue Gesichter und spannende Kontakte, die das Event auch menschlich besonders machten.