AffiliateBLOG CLUB MeetUp

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir laden Euch ein, gemeinsam auf 2024 zurückzublicken und in die Zukunft zu blicken!

Am 19. Dezember 2024 treffen wir uns digital, um das Jahr 2024 in entspannter Atmosphäre gemeinsam ausklingen zu lassen. Das Meetup richtet sich an alle Akteure der Affiliate-Branche – ob Advertiser, Publisher, Agentur oder Technologieanbieter. Es bietet die perfekte Gelegenheit, Dich in einem lockeren Rahmen mit Branchenkollegen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und spannende Einblicke mitzunehmen.

Der Fokus des Events liegt auf dem gemeinsamen Austausch und Networking – ganz ohne steife Vortragsformate. Stattdessen steht das Miteinander und die Community im Vordergrund. Hier kannst Du in einer entspannten Atmosphäre Dein Wissen teilen, neue Perspektiven gewinnen und einfach mit Gleichgesinnten das Jahr Revue passieren lassen.

Natürlich darf auch ein kurzer Impuls nicht fehlen: Ein inspirierender Vortrag von Katharina Hörmann (MAI xpose360) wird das Event bereichern und spannende Einblicke in die Affiliate-Welt bieten. Zudem erwarten Dich auch noch erste exklusive Insights aus dem Affiliate Trend Report 2025, die spannende Prognosen und Entwicklungen für die Branche aufzeigen.

Die Details auf einen Blick

📅 Datum: Donnerstag, 19. Dezember 2024

⏰ Zeit: 15:00 Uhr

📍 Ort: Digital – bequem von überall aus

Programm:

15:00 Uhr

Begrüßung durch den Moderator

15:15 Uhr

Vortrag von Katharina Hörmann (MAI xpose360): „Best of 2024 – Rückblick Affiliate Marketing“

15:45 Uhr

Gemeinsames Anstoßen auf 2024: Teile Dein persönliches Business-Highlight im Affiliate Marketing 2024 mit uns!

16:15 Uhr

Exklusiver Einblick: Erste Insights aus dem Affiliate Trend Report 2025

16:45 Uhr

Diskussionsrunde: Prognosen für das Jahr 2025

17:30–18:00 Uhr

Offizieller Abschluss: Finaler Prost Merry Christmas und Happy New Year!

18:00–20:00 Uhr

Open Networking – Gelegenheit für ungezwungene Gespräche und offener Austausch

💯 Für alle Mitglieder des kostenlosen Affiliate Conference CLUBs ist die Teilnahme an unserem Networking-Event völlig kostenlos. Melde Dich jetzt an und bleibe immer über die neuesten Trends und Infos informiert.

🤝 Affiliate-Marketing ist ein People-Business. Der Kontakt zwischen Affiliates, Advertisern, Agenturen und Netzwerken/Technologien ist essenziell. Gerade deshalb sind digitale Networking-Events so wichtig – sie fördern gegenseitiges Verständnis, stärken die Zusammenarbeit und schaffen Raum für Fairness und Offenheit.

Wir freuen uns auf Dich und auf einen inspirierenden gemeinsamen Nachmittag voller Austausch, Networking und positiver Energie! ❤️

Melde Dich jetzt noch an und sei dabei bei einem entspannten Austausch zum Jahresende.