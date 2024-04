AskTheExpert mit Michael Müller

Auch diesen Monat gibt es wieder ein „AskTheExpert“. In diesem Format stellen wir einem Experten oder einer Expertin fünf Fragen zu einem aktuellen Thema. Im Monat April beleuchten wir das Thema „Affiliate = People Business (Events, Treffen, Austausch)“ und haben hierzu Michael Müller (Online Marketing Manager bei Vodafone GmbH) befragt.

Was macht dich zum Experten?

Ich habe bereits viele Jahre im Affiliate- und Partnering-Bereich gearbeitet und war dabei für verschiedene Unternehmen in verschiedenen Branchen tätig. Zuletzt habe ich ein Affiliate-Programm von Grund auf neu aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt. Ich denke, diese Erfahrung qualifiziert mich als Experten auf diesem Gebiet.

Wie wichtig ist deiner Meinung nach persönlicher Austausch und Networking im Affiliate-Marketing, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung langfristiger Partnerschaften?

Ich denke, der persönliche Austausch ist enorm wichtig, und das gilt nicht nur für das Affiliate-Marketing, sondern auch für alle anderen Bereiche. Die Menschen, mit denen man täglich telefoniert und Videokonferenzen abhält, sollte man auch regelmäßig persönlich treffen und sprechen. Das gilt auch für unsere Kollegen. Sich persönlich zu sehen und zu sprechen ist einfach etwas ganz Anderes als die digitale Kommunikation.

Welche Rolle spielen Events und Treffen im Affiliate-Marketing für die Förderung von neuen Geschäftsmöglichkeiten?

Eine sehr große Rolle. In den regulären Meetings konzentriert man sich oft auf das Tagesgeschäft und die Planung für die kommenden Wochen oder Monate. Darüber hinaus bieten Events die Möglichkeit, mit neuen Publishern ins Gespräch zu kommen und so das Netzwerk weiter auszubauen.

Kannst du uns von einem spezifischen Ereignis oder Treffen berichten, das einen signifikanten Einfluss auf deine Affiliate-Marketing-Karriere hatte?

Definitiv, ich erinnere mich besonders an meine erste Konferenz. Ich war zuvor mit Kollegen auf der TactixX, aber diesmal reiste ich alleine an und kannte noch nicht viele Leute. Kaum angekommen, begann ich sofort mit anderen ins Gespräch zu kommen. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass eine offene Haltung es einem ermöglicht, schnell neue Kontakte zu knüpfen, was sich als sehr wertvoll für meine Karriere im Affiliate-Marketing erwiesen hat.

Welche Chancen aber auch Risiken siehst du im Vergleich zu anderen Branchen?

Die Branche ist in der Tat äußerst vielfältig und äußerst schnelllebig. Hier gibt es praktisch alle Technologien, und man hat die Möglichkeit, verschiedene Trends hervorragend zu testen, um zu sehen, ob der gewünschte Effekt erzielt wird – und das ganz ohne langwierige Onboarding- oder Implementierungsprozesse. Darüber hinaus lassen sich Erfolge sowie Misserfolge auf der Verkaufsebene sehr gut nachverfolgen, was eine präzise Analyse und Anpassung der Marketingstrategie ermöglicht.

Hingegen stellt die übermäßige Konkurrenz ein wesentliches Risiko auf dem Markt der Vergleichsportale dar, was das Geschäft zunehmend schwierig gestaltet. Hinzu kommen wachsende Herausforderungen durch Adblocker und die steigenden Anforderungen an Cookierichtlinien. Darüber hinaus sehe ich auch die zunehmende Tendenz zum Inhousing von Loyaltyprogrammen als eine Herausforderung, mit der wir in diesem Bereich konfrontiert sind.

Wir freuen uns auf das nächste #AskTheExpert mit dem Thema „Fraud-Prevention“ im Mai.