Awin Fall Release 2024

Plattform-Updates verhelfen Unternehmen zu langfristigem und nachhaltigem Wachstum.

Gastartikel von Dirk Hermanns

Awin, die globale Affiliate-Marketing-Plattform, stellt neue Updates ihrer Plattform vor. Diese solle dazu beitragen Kampagnen-Performance zu optimieren, die Tracking-Genauigkeit zu erhöhen und die Einnahmen der Publisher zu verbessern. Diese neuen Funktionen stellen sicher, dass Unternehmen auf dem Weg ins Jahr 2025 erfolgreich sind.

„Während wir uns auf das goldene Quartal vorbereiten, ist es wichtig, dass sich unsere Plattform weiterentwickelt, um den sich ständig ändernden Anforderungen der Affiliate-Marketing-Landschaft gerecht zu werden. Bei der Entwicklung der neuen Updates haben wir genau auf das Feedback unserer Kund:innen gehört. Die Aktualisierungen vereinfachen die Navigation auf der Plattform, gewährleisten die Anpassung an Branchenstandards und bieten innovative Möglichkeiten, mit den richtigen Partnern in Kontakt zu treten. Ob es um die Überwindung von Hürden im Umgang mit komplexer Technologie geht, um die Anpassung an Branchenstandards oder um die Einführung neuer Methoden, mit denen unsere Kund:innen geeignete Partner finden können. Es geht darum, die Weichen für zukünftiges Wachstum zu stellen“, so Rosalyn Berrisford, Managing Director, UK und BNL bei Awin.

Mit den neuen Funktionen schöpfen Kund:innen das volle Potential des Affiliate-Kanals aus.

Das Netzwerk führt demnach sechs dynamische Funktionen ein, die das Nutzererlebnis bereichern und die Prozesse vereinfachen werden:

Der Competitor Benchmarking Report bietet Advertisern tiefere Einblicke in die Strategien der Mitbewerber und die Optimierung von Kampagnen. So kann sich schnell an veränderte Markttrends angepasst werden und effektive Chancen aufzudecken. Der Attribution Manager erlaubt eine strategischere Budgetzuweisung, stärkere Publisher-Beziehungen und verbesserte Kampagnenergebnisse. Indem er Publisher auf der Grundlage ihres tatsächlichen Beitrags vergütet, anstatt sich auf ein traditionelles Last-Click-Modell zu verlassen. Mit dem Filter für Drittanbieter-Cookies können Publisher Marken identifizieren, die noch immer veraltete Tracking-Methoden verwenden. So haben sie mehr Kontrolle, um mit Advertisern zusammenzuarbeiten, die aktuelle Tracking-Methoden nutzen und unzuverlässige Drittanbieter-Cookies vermeiden. Der Awin MasterTag wurde mit Aggregated Transactions via Chrome Attribution Reporting API aufgerüstet. Dies soll auf ein verbessertes Conversion-Tracking abzielen. So dass sich Advertiser an die sich entwickelnden Browser-Standards anpassen und ein nachhaltiges, genaues Reporting ohne zusätzliche Schritte sicherstellen. Das KI-gestützte Empfehlungs-Tool von Awin nutzt historische Performance-Daten, um eine maßgeschneiderte Liste von Advertisern zu liefern. Diese passen zur Zielgruppe einer Marke. Zudem hilft es Publishern, sich auf Partnerschaften mit hohem Potential zu konzentrieren. Ihre Einnahmen zu maximieren und neue relevante Marken zu entdecken. Eine neue API ermöglicht es Advertisern, Google Shopping-Produktfeeds mit 24 täglichen Aktualisierungen hochzuladen und bietet Publishern qualitativ hochwertige, standardisierte Feeds, die die Genauigkeit von Kampagnen steigern.

Diese Updates bauen auf der kürzlich gestarteten Conversion Protection Initiative (CPI) von Awin auf. Diese wurde entwickelt, um die Standards für das Affiliate-Tracking erheblich zu verbessern und den Verlust von Werbeeinnahmen aufgrund von suboptimalen Tracking-Setups zu verringern.

Hier geht es zu weiteren Infos über die Herbst-Neuheiten der Awin-Plattform.