Im Club-Bereich erwartet Dich hochwertige kuratierte Inhalte, die unsere Redaktion im Zuge unserer Events und Konferenzen laufend aktualisiert. Darüber hinaus veranstalten wir exklusive Masterclasses und Club-Events, die exklusiv unseren Mitgliedern zur Verfügung steht.

Starten werden wir mit der exklusiven Masterclass von Markus Kellermann, an der nur CLUB-Mitglieder teilnehmen können: In einer Umfrage unter 100 Affiliate-Marketern Markus Kellermann analysiert, welche Auswirkungen die Rezession auf das Affiliate-Marketing hat. Hilfreiche Tipps, wie Du Dein Affiliate-Programm jetzt anpassen kannst, um zu den Gewinnern der Krise zu gehören, bekommst Du am 29. November 2022 ab 10:00 Uhr im AffiliateBLOG-Club. Hier kannst Du Dich anmelden:

Der AffiliateBLOG-Club bringt Macher, Affiliates, Netzwerke, Mitarbeitende aller Online Marketing-Kanäle, Online-Shops, Marketing-Entscheider:innen, Advertiser, Agenturen und Webseiten-Betreiber:innen zusammen. Gemeinsam gestalten wir die Branche, tauschen Wissen aus und schließen neue Kontakte.

Die Vorteile Deiner Mitgliedschaft im Überblick:

Exklusive Vorträge zu aktuellen Affiliate-Marketingthemen und -trends.

Zugang zu Aufzeichnung unserer Masterclasses, die wir unseren Mitgliedern kostenlos zur Verfügung stellen. Verpasse keine Masterclass und sehe Dir diese in Ruhe zu einem späteren Zeitpunkt an.

Networking und Austausch mit Affiliate-Marketing-Professionals aller Bereiche. In unserem Mitgliederverzeichnis kannst Du gezielt andere Mitglieder finden und Dich verknüpfen.

Du erhältst kreative Anregungen für Deine eigene berufliche Praxis.

Oftmals erhalten wir Sonderkonditionen bei Konferenzen, Seminaren und Kongressen. Diese geben wir natürlich an unsere Club-Mitglieder weiter.

