Branchenanalyse von Influencer Brands: Chancen und Herausforderungen im Affiliate Marketing

Influencer Marketing ist für viele Online-Marken unverzichtbar geworden, um Reichweite und Kundenbindung zu stärken. Doch auch die von der MAI xpose360 als „Influencer-Brands“ definierten Marken in den Bereichen Mode, Schmuck und Accessoires nutzen verstärkt Affiliate Marketing-Programme, um über zielgerichtete Partnerschaften Umsatz und Markenbekanntheit zu steigern.

Branchenüberblick: Wachsendes Potenzial für Influencer Marketing in Deutschland

Die Prognosen zeigen, dass die Werbeausgaben für Influencer Marketing in Deutschland bis 2028 ein Volumen von 923,9 Mio. € erreichen könnten, was einem jährlichen Wachstum von 9,15 % entspricht. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in den Affiliate Marketing-Kanälen wider, da immer mehr Influencer-Programme für Online-Shops entwickelt werden, die auf spezifische Segmente wie Mode, Schmuck und Accessoires fokussiert sind.

Analyse der führenden Partnerprogramme

Unser Branchen-Benchmark für Affiliate Marketing bietet eine umfassende Analyse von fünf führenden Advertisern: boohoo, CUPSHE, Kapten & Son, Paul Hewitt und PURELEI. Die Untersuchung verschiedener Key Performance Indicators (KPIs) zeigt, wie erfolgreich die Partnerprogramme dieser Anbieter aktuell sind und wo noch Optimierungspotenzial besteht: Alle fünf Programme nutzen unterschiedliche Provisionsstrukturen, um Affiliates zu belohnen. Boohoo etwa differenziert zwischen Neu- und Bestandskunden (5 % für Neukunden, 1 % für Bestandskunden), während PURELEI eine einheitliche Provision von 10 % bietet. Paul Hewitt differenziert mit 10 % für normale Verkäufe und 2,5 % für Verkäufe mit Gutscheineinlösung.

KPIs und Handlungsempfehlungen für Advertiser und neue Anbieter

Die Analyse zeigt erhebliche Unterschiede in den Stornoraten: Während CUPSHE mit einer geringen Rate von 12,48 % auffällt, kämpft Paul Hewitt mit einer deutlich höheren Stornorate von 78,09 %. CUPSHE überzeugt hingegen mit der höchsten Conversion Rate (CVR) von 5,08 %, was auf eine gute Shop-Usability und Conversion-Optimierung hindeutet.

Influencer Brands bieten viel Potenzial im Affiliate Marketing, doch eine transparente Kommunikation und kontinuierliche Optimierung der Programme sind entscheidend. Die eigene App, wie sie bei einem Großteil der analysierten Brands vorhanden ist, sowie mobile optimierte Werbemittel, steigern die Reichweite und Attraktivität des Programms. Durch regelmäßige Evaluierungen und Anpassungen in den Bereichen Provisionsmodelle, Validierungszeit und Cookie-Laufzeit können diese Brands ihre Wettbewerbsfähigkeit im Influencer Marketing nachhaltig stärken.

Für die detaillierten Insights und Handlungsempfehlungen steht der vollständige Branchen-Benchmark als Download zur Verfügung. Nutze die Erkenntnisse aus unserem Benchmark, um Dein Programm gezielt weiterzuentwickeln!

Jetzt den vollständigen Branchen-Benchmark herunterladen und Deine Affiliate-Strategie auf das nächste Level heben!

Mit diesem Blogbeitrag möchten wir Dir einen ersten Einblick in die Performance der führenden Affiliate-Programme im Bereich Influencer-Brands geben. Nutze die Chance, Dein Wissen zu vertiefen und entdecke die Potenziale, die in der kontinuierlichen Optimierung Deiner Affiliate-Strategien liegen.