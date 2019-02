CJ Affiliate: Kooperation mit ArabyAds gestartet

Brandneu: Um die Aktivitäten in Nahost und Nordafrika (MENA-Region) zu verstärken, wird CJ Affiliate by Conversant von nun an mit der führenden Performance Marketing Agentur ArabyAds zusammenarbeiten. ArabyAds hat seinen Sitz in Dubai und ist Teil der M&K Internet Group. Diese wurde 2013 als Private Network in der MENA-Region gegründet und ist seitdem in folgenden Ländern aktiv: Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Jordanien, Libanon, Irak, Ägypten, Marokko, Algerien und Tunesien.

Tobias Allgeyer, Regional Vice President bei CJ Affiliate, kommentierte die Kooperation folgendermaßen: „Viele internationale Advertiser haben die MENA-Region im Fokus. Mit ArabyAds haben wir aufgrund deren starker Marktposition den idealen Partner gefunden, um das Wachstum in diesen Ländern voranzutreiben und unsere Stellung als global führendes Affiliate Netzwerk zu festigen.“

Auch der Gründer von ArabyAds meldete sich zu Wort: „Eine unserer größten Herausforderungen war das Tracking und Monitoring der Affiliate Aktivitäten. Daher freuen wir uns, in CJ einen weltweit anerkannten, vertrauenswürdigen Technologieanbieter als Partner gefunden zu haben, um Qualität und Transparenz für unsere Advertiser und Publisher zu gewährleisten“.

CJ Affiliate sieht besonders für die Lifestyle- und Fashionbranche großes Potential in der Kooperation. Die MENA-Region sei einer der derzeit am schnellsten wachsenden Märkte. Vorteile der MENA-Region seien die demografische Struktur, die niedrigere Besteuerung – vor allem verglichen mit Europa, einer starken E-Commerce Affinität sowie einer gut ausgebauten Infrastruktur.

Bis zum Jahr 2022 soll laut BMI Research der E-Commerce Bereich allein durch die Märkte in Nahost – besonders getrieben durch die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien – um 16,4 Prozent wachsen. Das entspricht einem Umsatzvolumen von 48,6 Milliarden Dollar.