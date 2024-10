CloseUp – 10 Fragen an Mario Bagozzi

Er begann seine berufliche Laufbahn mit einer Handwerker-Ausbildung, bevor ihn seine Faszination für Technik zum Tontechnik-Studium führte. In den 90ern produzierte Mario selbst Musik und vertiefte sein technisches Wissen in der Musik- und Medienwelt. Ein Quereinstieg in die IT bei SIEMENS brachte ihn schließlich 2003 ins Affiliate Marketing bei affili.net.

2007 machte er sich als Affiliate selbstständig und sammelte umfangreiche Erfahrungen im Performance-Marketing. Nach einer Phase als Einzelhändler ab 2014 kehrte er 2023 zurück in die Affiliate-Branche. Heute ist er Affiliate Manager bei der MAI xpose360 und nutzt seine langjährige Expertise, um neue Erfolge im digitalen Marketing zu erzielen.



Herzlich Willkommen, Mario Bagozzi!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Die Band Babymetal gehört und für genial empfunden. Läuft aktuell fast täglich im Home Office.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Es war in den 90ern, ich war Teamleiter bei SIEMENS in der EDV, habe dadurch recht früh einen Zugang zum Internet bekommen und war sofort begeistert, auch wenn die Geschwindigkeit damals echt langsam war.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Leidenschaftlicher PC-Spieler (Simulationen und Shooter)

4. Was sagen andere über Dich?

Mit mir kann man Spaß haben, vermutlich weil ich nie erwachsen geworden bin. Zudem soll ich wohl ein guter DJ und Koch sein.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich hoffe sie haben recht 😀

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Das, was wohl alle sagen, weil es einfach stimmt. Es ist ein People Business mit tollen und spannenden Kontakten und Kooperationen. Es geht darum, auf partnerschaftliche Weise Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, wobei der Erfolg messbar und (meistens) nachvollziehbar ist.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Kapitän auf einer Boeing 747 (Jumbo-Jet)

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Ich habe glücklicherweise viele gute Entscheidungen getroffen, daher gibt es nicht „die“ eine Beste.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf meinen ständigen und ungebrochenen Optimismus.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Als Selbstversorger auf einer kleinen griechischen Insel, mit meiner Familie und den besten Freunden.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de