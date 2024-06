CLOSEUP – 10 Fragen an Yonne Hansen

Yvonne ist seit 2006 im Online-Marketing tätig. Seither hat sie umfassende Erfahrungen in verschiedenen Bereichen und aus unterschiedlichen Perspektiven gesammelt. So war sie unter anderem über fünf Jahre beim Affiliate-Netzwerk AWIN für die Retail & Shopping Advertiser verantwortlich. Die Perspektive der Online-Shops lernte sie anschließend intensiv bei e-Commerce-Unternehmen wie Tirendo als Teamleitung im Bereich Performance Marketing & Cooperations kennen. Danach wechselte Yvonne auf die Publisher-Seite, indem sie bei idealo die Teamleitung im Bereich Sales & Account Management übernahm. Seit Juni 2017 rockt sie bei advanced store als Head of Sales & Account Management den Ausbau der Geschäftsaktivitäten.



Herzlich Willkommen, Yonne Hansen!

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich bin mit einem Wasserläufer gefahren.

Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich daran erinnern?

Nicht so richtig, aber ich bin da auch eher ein Spätzünder. Mein erstes Mobiltelefon habe ich 1996 gekauft und ich war eine der letzten, die ein Smartphone besaß. 😊

Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Ich bin zu alt für wenig Schlaf und am nächsten Tag arbeiten, bleibe aber trotzdem immer zu lange auf Abendveranstaltungen.

Was sagen andere über Dich?

Kommt drauf an, wen man fragt, aber wahrscheinlich sowas wie:

Mein Gesicht ist ein offenes Buch

Ich bin sehr direkt

Ich teile gern mein Wissen

Und wie denkst Du darüber?

Ich kenne mich gut und kann mich gut reflektieren.

Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Ich kenne viele geschäftliche Kontakte seit meinem Anfang 2006 bei AWIN (da hieß das Netzwerk noch ZANOX ). Man trifft sich immer wieder, da viele Leute innerhalb der Branche wechseln. „People Business – per DU aber straight forward“ würde ich sagen trifft es am besten.

Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Winzerin

Was war die beste Entscheidung, die Du jemals getroffen hast?

Mir eine Wohnung zu kaufen.

Worauf willst Du nie wieder verzichten?

Am Wasser zu leben.

Wo würdest Du gerne leben, wenn Du im Ruhestand bist?

Im Süden am Meer.

