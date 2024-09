Global Savings Group heißt jetzt „Atolls“

Ein Rebranding für die Zukunft

Die Global Savings Group, bekannt für ihre vielfältigen Angebote auf Coupon-Seiten, Cashback-Portalen und in Shopping-Communities, hat eine aufregende Veränderung angekündigt: Die Umbenennung in Atolls. Diese Namensänderung, die am 11. September bekannt gegeben wurde, markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Unternehmen. In den kommenden Wochen wird der Name Atolls schrittweise die Global Savings Group ersetzen.

Warum ein Rebranding?

Für die Veränderung gab es mehrere Gründe:

Breiteres Angebot: In den letzten Jahren hat sich das Angebot der Gruppe erweitert und umfasst heute weit mehr als nur Sparangebote. Die Plattformen begleiten die Verbraucher durch das gesamte Einkaufserlebnis, was den ursprünglichen Fokus auf „Savings“ (Einsparungen) zunehmend irrelevant macht. Es ist daher an der Zeit, den Begriff „Savings“ aus dem Namen zu streichen. Vereinigung der Marken: Seit der Fusion mit Pepper.com Anfang 2023 wurden intensive Integrationsbemühungen unternommen. Doch nach außen hin blieb die Trennung der beiden Marken bestehen. Mit dem neuen Namen Atolls wird nun alles unter einer gemeinsamen Marke vereint, was einen symbolischen Neustart für die kombinierte Einheit darstellt. Basis für die Zukunft: Atolls bietet eine starke Grundlage für das zukünftige Wachstum des Unternehmens. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und plant nun, dieses Wachstum fortzusetzen. Dazu gehören Produktverbesserungen, die Expansion in neue Märkte und die stärkere Durchdringung bestehender Märkte.

Warum Atolls?

Der Wechsel von „Global Savings Group“ zu „Atolls“ ist eine große Veränderung. Doch warum wurde dieser Name gewählt?

Atolle sind Inseln oder Inselgruppen, die oft wie paradiesische Urlaubsziele wirken, die man gerne besuchen würde. Sie sind oft durch ein Riff unter Wasser verbunden und dienten in der Vergangenheit als Zwischenstationen für Reisende, um ihnen zu helfen, von A nach B zu gelangen. Unsere Umbenennung basiert auf diesen drei Aspekten:

Unsere Produkte sind digitale Ziele , an denen Kunden gerne Zeit verbringen

, an denen Kunden gerne Zeit verbringen Sie helfen den Verbrauchern, von A nach B zu kommen – von „Anywhere to Purchase“

– von „Anywhere to Purchase“ Unsere Produkte sind verbunden: Auch wenn sie manchmal getrennt erscheinen mögen, sind sie durch eine gemeinsame Basis verbunden – wir sind ein Unternehmen

Was ändert sich für Partner und Kunden?

Für die bestehenden Partner und Kunden von Atolls wird es vorerst keine unmittelbaren Änderungen geben. Die Umstellung auf die neue Marke wird schrittweise erfolgen. In den nächsten Wochen werden die Profile in den Affiliate-Netzwerken aktualisiert und der Markenname in der öffentlichen Kommunikation angepasst. Die Zusammenarbeit bleibt jedoch unverändert.

Was passiert mit den bekannten Marken innerhalb der Gruppe?

Marken wie iGraal, Shoop, hotukdeals, Coupons.com und andere verbraucherorientierte Plattformen bleiben weiterhin bestehen. Sie sind nun einfach Teil von Atolls, anstatt der Global Savings Group. Die neue Website des Unternehmens ist bereits unter atolls.com erreichbar. In Kürze werden auch neue E-Mail-Adressen eingeführt, die bestehenden Adressen bleiben jedoch weiterhin aktiv.

Atolls sieht der Zukunft mit Spannung entgegen und ist bereit, neue Wege zu gehen, um seinen Partnern und Kunden weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten.