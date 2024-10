Influencer & Affiliate Marketing – Wo liegen die Schnittmengen und was muss getrennt betrachtet werden?

Affiliate Marketing und Influencer Marketing sind längst keine Fremdwörter mehr in der Welt des digitalen Marketings. Doch was passiert, wenn beide Disziplinen zusammenkommen? In Zeiten von Social Media und personalisierten Inhalten verschmelzen diese beiden Strategien zunehmend und bieten Unternehmen wie auch Influencern ganz neue Möglichkeiten, ihre Zielgruppen zu erreichen. Der Erfolg liegt dabei in der Synergie: Während Affiliates für messbare Performance sorgen, bringen Influencer eine authentische Bindung zur Community mit.

Nach einer spannenden Ausgabe von #AsktheExpert im Oktober, in der die Unterschiede und Schnittstellen zwischen Affiliate Marketing und Influencer Marketing thematisiert wurden, folgt nun ein weiterer Beitrag zu diesem spannenden Thema. Der Fokus liegt dieses Mal auf den Synergien beider Marketing-Kanäle und wie sie für maximalen Erfolg kombiniert werden können. Besonders relevant ist dies im Hinblick auf das Goldene Quartal, in dem Unternehmen traditionell von gesteigerter Kaufbereitschaft profitieren. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine gezielte Zusammenarbeit zwischen Affiliate- und Influencer-Marketing den Umsatz in dieser wichtigen Verkaufsphase optimieren kann.

Affiliate Marketing vs. Influencer Marketing: Unterschiede und Schnittstellen

Affiliate Marketing ist stark performanceorientiert, was bedeutet, dass Partner in der Regel eine Provision basierend auf erzielten Verkäufen oder generierten Leads erhalten. Es ist ein sehr datengetriebenes Modell, bei dem der Fokus auf der Conversion-Optimierung liegt. Influencer Marketing hingegen zielt mehr auf den Aufbau von Vertrauen und Markenbekanntheit ab. Influencer schaffen eine emotionale Verbindung zu ihren Followern, was langfristig ebenfalls zu Conversions führen kann. Allerdings ist der Einfluss oft schwerer direkt messbar als im Affiliate-Bereich.

Die Schnittstellen zwischen beiden Kanälen liegen in der Möglichkeit, Influencer als Affiliate-Partner zu integrieren. Indem Marken Influencern personalisierte Affiliate-Links oder Rabattcodes zur Verfügung stellen, können sie das Vertrauen und die Reichweite der Influencer mit der messbaren Performance des Affiliate-Marketings kombinieren. So entsteht eine Win-Win-Situation, bei der Marken die Authentizität und Reichweite der Influencer nutzen und gleichzeitig klare Performance-Daten erhalten.

Vereinfachung der Zusammenarbeit mit Influencern auf Awin und Tipps für erfolgreiches Influencer Marketing

Durch das fortlaufende Wachstum im DACH-Raum des Traffic Anteils, der Salesrate und des Umsatzes durch Influencer Marketing Year over Year im gesamten DACH-Raum, hat Awin, als eines der größten und renommiertesten Affiliate-Netzwerke, dieses Potenzial erkannt und demensprechend auch gehandelt. Das Ergebnis: Ein Express Sign-Up Service, der für eine Vereinfachung der Zusammenarbeit mit Influencern direkt über das Netzwerk dient. Des Weiteren können Influencer auch durch Subnetzwerke angebunden werden. Awin bietet ebenfalls ein Influencer Service-Paket an, dass bei der Auswahl der richtigen Influencer:innen unterstützt.

Doch bevor mit Influencer-Marketing gestartet werden kann, ist es erstmal wichtig zu klären, ob die eigene Marke geeignet ist. Ein „Marken-Check“ bietet die Möglichkeit zu prüfen, ob eine Marke visuell ansprechende Produkte sowie ein vielfältiges Sortiment im niedrigen bis mittleren Preissegment anbietet. Zudem wird bewertet, ob die Marke mit Erlebnissen verknüpft werden kann, um ihre Attraktivität zu steigern. Generell eignen sich Branchen wie Mode, Beauty, Reisen, Lifestyle-Produkte und Supplements aber auch Nischenprodukte besonders gut. Bei jeder Promotion durch Influencer:innen gilt: Hochwertiger Content ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Influencer Kampagne. Dieser benötigt sehr viel Zeit bei der Erstellung. Generell gilt auch, dass ein guter Content die User informiert, motiviert, inspiriert und gleichzeitig auch unterhält. So konnten beispielsweise Reels auf Instagram den größten Erfolg nach einem GIF, Image und einer Story erzielen.

Marken, die Produkte einer höheren Preisklasse anbieten müssen bei der Zusammenarbeit mit Influencer:innen besonders auf die Content-Erstellung achten, da kostenintensivere Produkte immer mehr Erklärungsbedarf haben, damit der User trotz des hohen Preises sich am Ende von der Qualität überzeugen lässt. Awin fokussiert sich dabei auf Micro & Nano-Influencer:innen, die eine stärkere Bindung zu ihren Followern haben und damit authentischer wirken.

Laut Awin benötigt der Erfolg von Influencer Kampagnen aber insgesamt viel Zeit, da sich das Programm auf sukzessive Weise aufbaut und auch nicht jeder oder jede Influencer:in gleich eine „Performer:in“ ist. Anpassungen müssen während der gesamten Zusammenarbeit erfolgen. Woraus sich aber auch wichtige Learnings ergeben, um die Kooperation zu optimieren und das Maximum an Erfolg zukünftig herauszuholen.

Influencer Marketing als Schlüsseltrend 2024

Durch die bereits genannte Synergie beider Marketing-Kanäle und auch die Vereinfachung der Zusammenarbeit im Netzwerk Awin gehört Influencer Marketing im Jahre 2024 definitiv zu einem wichtigen Trendthema: Immer mehr Marken setzen auf Influencer, um Affiliate-Marketing zu betreiben. Influencer bringen Glaubwürdigkeit und eine treue Anhängerschaft mit, die sich positiv auf den Verkauf von Produkten auswirkt. Dieser Trend wird 2024 weiter an Bedeutung gewinnen, da Influencer eine größere Reichweite und authentischere Kommunikation bieten als traditionelle Affiliate-Partnerschaften. Auch das Erstellen von vielseitigen Inhalten wird wichtiger, insbesondere, wie bereits erwähnt, durch die Nutzung von Kurzvideos (wie Reels und TikToks) neben traditionellen Blogs und längeren Videos. Dies erlaubt es Unternehmen, sowohl schnelle Aufmerksamkeit zu erregen als auch langfristig treue Follower aufzubauen und dem „Social Proof“ nachzugehen.

Affiliate-Marketing und Influencer-Marketing im Goldenen Quartal

Das Goldene Quartal ist sowohl im Affiliate Marketing als auch im Influencer Marketing von entscheidender Bedeutung. In dieser Phase, die von Oktober bis Dezember reicht, wird traditionell aufgrund von Black Friday, Cyber Monday und der Phase des Weihnachtsgeschäfts der größte Teil des Jahresumsatzes erzielt, da Konsument:innen schon sehnlichst auf die heißesten Schnäppchen und Angebote warten.

Im Affiliate Marketing ist das Goldene Quartal der umsatzstärkste Zeitraum des Jahres. Studien zeigen, dass viele Konsumenten ihre Kaufentscheidungen in dieser Zeit treffen, da sie auf Rabatte und Sonderaktionen warten. Affiliates, wie Content-Ersteller und Vergleichsseiten, bereiten sich auf den erhöhten Traffic vor und optimieren ihre Inhalte und Links, um die Conversion-Raten zu steigern. Der Fokus liegt hier auf Performance-orientierten Kampagnen, die stark auf Verkäufe und Provisionen ausgerichtet sind. Kampagnen müssen gut vorbereitet sein, um sicherzustellen, dass die Affiliates die besten Angebote und optimierte Zielseiten nutzen können, da schnelle Kaufentscheidungen für die Conversion entscheidend sind.

Im Influencer Marketing spielt das Goldene Quartal ebenfalls eine große Rolle, da Influencer in dieser Zeit eine entscheidende Brücke zwischen Marken und Konsumenten bilden. Influencer-Kampagnen konzentrieren sich auf authentische Produktempfehlungen und Storytelling, das Vertrauen schafft und die Kaufentscheidung ihrer Follower beeinflusst. Gerade vor dem Weihnachtsgeschäft suchen Konsumenten nach Inspirationen für Geschenke und sind empfänglicher für persönliche Empfehlungen von Influencern. Marken planen im Vorfeld oft langfristige Kooperationen mit Influencern, um rechtzeitig Content für die umsatzstärksten Tage des Jahres zu haben.

Die Vorbereitung auf das Goldene Quartal beginnt früh, oft bereits im Sommer. Marken müssen sicherstellen, dass ihre Affiliate- und Influencer-Strategien nahtlos miteinander verbunden sind. Im Affiliate Marketing bedeutet dies, dass Partner mit den richtigen Werbemitteln ausgestattet werden, um ihre Zielgruppen optimal anzusprechen. Im Influencer Marketing sollte der Fokus auf kreativen und ansprechenden Inhalten liegen, die Emotionen wecken und den Mehrwert des Produkts klar vermitteln.

Für beide Kanäle ist es entscheidend, die Trends und Vorlieben der Konsumenten im Blick zu behalten, etwa den Wunsch nach personalisierten Angeboten und nachhaltigen Produkten. Personalisierung wird in diesem Zeitraum besonders wichtig, da Konsumenten gezielt nach Angeboten suchen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Resümee

Zusammenfassend bietet die Kombination von Affiliate Marketing und Influencer Marketing sowohl für Marken als auch für Influencer enorme Potenziale. Während das Affiliate Marketing auf messbare Performance abzielt, basiert das Influencer Marketing auf dem Aufbau von Vertrauen und Markenbindung. Eine wichtige Schnittstelle ist die Integration von Influencern als Affiliate-Partner, wodurch eine Verbindung zwischen Authentizität und messbarer Leistung entsteht.

Besonders im Hinblick auf das Goldene Quartal, das von Oktober bis Dezember reicht und durch Events wie den Black Friday und das Weihnachtsgeschäft geprägt ist, sind beide Kanäle entscheidend. Marken müssen ihre Kampagnen gut planen und frühzeitig starten, um die Synergien beider Marketingstrategien bestmöglich zu nutzen. Während Affiliates verstärkt auf Performance und Conversion ausgerichtet sind, inspirieren Influencer durch kreative Inhalte und Storytelling zu Kaufentscheidungen. Durch die richtige Vorbereitung und enge Zusammenarbeit zwischen Affiliates und Influencern kann das Goldene Quartal für maximalen Erfolg genutzt werden.