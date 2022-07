Nach der coronabedingten Präsenzpause geht die Affiliate Conference dieses Jahr in ihre zehnte Runde. Unter dem Motto #ONEDECADEOFGAMECHANGING lädt die führende Konferenz für Affiliate-Marketing ihre Community am 07. November in München und am 08. November digital per Livestream ein, aktuelle Affiliate-Themen zu diskutieren sowie 10 Jahre Wissenstransfer und Networking zu feiern.

Metaverse, Influencer-Marketing und die Affiliate-Leistungsmessung der Zukunft: Gemeinsam mit ihrer Community möchte die Affiliate Conference am 07. und 08. November 2022 diese Themen diskutieren. Affiliate-Marketing wächst stetig weiter. Dies bestätigt der Trend-Report 2022: 65% der Advertiser, 68% der Affiliates und 69% der Agenturen und Netzwerke und Technologieanbieter rechnen für 2022 mit steigenden Umsätzen.

Tickets für die Affiliate Conference 2022 gibt es auf affiliate-conference.de/tickets zum Preis von 349 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer und XING-Gebühren). Im Preis inbegriffen ist die Teilnahme an der Affiliate Conference am 07. November, die Teilnahme an den digitalen Workshops am 08. November, Konferenz-Unterlagen sowie Getränke und Essen am ersten Konferenztag. Die Tickets zur Konferenz sind limitiert.

Bis Sonntag, 10. Juli 2022 gilt zudem noch der Summer-Bird zum Preis von 299€ (zuzüglich Mehrwertsteuer und XING-Gebühren). Die Aktionstickets sind limitiert.

One Decade of Gamechanging

Seit nunmehr zehn Jahren gilt die Affiliate Conference daher als festes Datum in den Terminkalendern der Branche und wird 2022 wieder von Fachvorträgen, Workshops, Diskussionspanels, verschiedene Networking-Möglichkeiten, einem Ausstellerbereich sowie zahlreichen Jubiläumsaktionen wie der innovativen Open-Stage oder MeetTheExperts begleitet.

Über die Jahre hinweg hat sich die Affiliate Conference mit der Branche weiterentwickelt und ihre Performance gesteigert. Unter dem Motto ONE DECADE OF GAMECHANGING werden über 500 Teilnehmende in München erwartet, darunter Affiliates, Mitarbeitende aller Netzwerke und Technologien, Advertiser und Affiliate-Manager:innen über Verantwortliche aus den Bereichen Online Marketing, E-Commerce sowie Geschäftsführer – vom Mittelstand bis zu Großunternehmen aller Branchen.

Von zukunftsorientierten Affiliate-Themen bis zum Profi-Expertenwissen

Den Auftakt des Konferenzprogrammes am 07. November macht Björn Radde, Vice President Digital Experience von T-Systems mit seiner Keynote „The Future of Digital Marketing“. Radde begeistert mit innovativen und multimedialen Einblicken und präsentiert, wie das digitale Marketing von morgen aussehen könnte und welche Trends die Branche treiben. Angefangen von Metaverse, über Social-Commerce bis hin zu Künstlicher Intelligenz gibt es zahlreiche Entwicklungen, von denen Händler und Shopbetreiber profitieren können.

Die Themenpalette der prominent besetzten Vorträge reicht am ersten Konferenztag von hochwertigem Basiswissen über zukunftsorientierte Affiliate-Themen bis hin zum Profi-Expertenwissen. Praxisorientierte Vorträge wie …

Customer Journey Tracking im Affiliate Marketing am Bsp. SportScheck (Robert Förster | Projecter)

Affiliate vs. Influencer – Neue Umsatztreiber im Affiliate-Marketing“ (Björn Wenzel | lucky shareman)

Wie Du Deinen Marketing-Mix mit der richtigen Publisherstrategie abrundest und fit für die Zukunft machst (Petra Semle | CJ & Tom Rother | CJ Affiliate)

Der Cookie ist tot, es lebe der User (Manuel Panzirsch | Belboon)

#Effizienz – Schritt für Schritt durch Automatismen Zeit für das Publisher Management gewinnen (Anja Heinicke |Artefact)

Metaverse, NFTs & Crypto – Chancen und Potentiale für Advertiser und Publisher (Daniel Enders | KICKS GmbH)

Innovative Publisher Modelle: Wie sich die Affiliate Landschaft verändert“ (Franziska Hertwig | Awin)

… bilden die Agenda der Affiliate Conference 2022.

Bei der Programmzusammenstellung und der Referent:innen wurde wieder besonderen Wert daraufgelegt, dass mit dem erworbenen Wissen die Umsätze der teilnehmenden Unternehmen gesteigert werden können.

Best Practice & tiefgreifendes Panel

Ferner findet zum Abschluss der Konferenz die große Podiumsdiskussion statt. Im Panel diskutieren die Podcaster Tobias Korsten und Thomas Dirnhöfer von Affiliate TalkxX mit Advertiser, Affiliates, Agenturen, Private- und Public-Netzwerke kontrovers über die letzten 10 Jahre Affiliate-Marketing sowie über neuesten Entwicklungen und Trends der Branche. Das Panel findet am ersten Konferenztag, den 07. November ab ca. 18:20 Uhr statt.

Die Workshops am 08. November – dem zweiten Konferenztag – werden ausschließlich per digitalem Livestream übertragen. Fragen und Anmerkungen werden im virtuellen Plenum gestellt, fast so, als wäre man vor Ort dabei. Das Programm der Workshops wird in wenigen Wochen vorgestellt

Das who’s who der Affiliate-Branche beim Networking

Neben dem Wissenstransfer durch Fachvorträge und Diskussionspanels gibt es auch verschiedene Networking-Möglichkeiten sowie einen Ausstellerbereich, um Netzwerke und Technologieanbieter persönlich kennenzulernen. Neben dem klassischen Speed-Networking, der Chillout-Area, dem Bulletin-Board zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen und aller Art von Gesuchen und Angeboten sowie dem Ausstellerbereich finden zum 10jährigen Jubiläum auch zwei neue Formate Einzug in die Affiliate Conference.

Eine davon ist die Open-Stage, auf der Affiliates und Advertiser in den Konferenzpausen kurze Vorträge präsentieren und sich damit den Teilnehmenden präsentieren können. Das freie Format lebt von der Spontanität und kann von der Vorstellung des Startup bis zur Suche nach begnadeten Affiliate-Manager:innen alles beinhalten!

Ebenso neu wird in diesem Jahr MeetTheExperts sein. Den Teilnehmenden der Konferenz stehen kurze Timeslots zur Verfügung, in denen sie von den Experten in Eins-zu-Eins-Gesprächen detaillierte Informationen sowie Tipps und Tricks zu einer Vielzahl von Themen aus dem Bereich Recht, Affiliate- und Online-Marketing erfahren. Ziel der privaten Session ist es, wichtige Fragestellung vertraulich zu erörtern, die Arbeit zu erleichtern und das Expertenwissen zu vermitteln, das benötigt wird, um im Affiliate-Marketing noch erfolgreicher zu sein.

Als Hauptsponsor unterstützt retailAds die Affiliate Conference. Weitere Sponsoren zum Zeitpunkt der Pressemitteilung sind Ad Agents, Adcell, Awin, baufi24, Burda Forward, CJ Affiliate by Conversant, Converify, Daisycon, DKB, EMP Merchandising, Global Savings Group, Hearts & Science, impact, Oliro, OptioPay, performanceLiebe, targeting360, Tarifcheck24, TARIFFUXX sowie die Affiliate-Agentur xpose360.

Nach der Conference ist vor der NetworxX

Im Anschluss an die Affiliate Conference findet am Abend traditionell die Affiliate NetworkxX in der Airbräu-Tenne statt, die seit 2018 von der Oliro GmbH veranstaltet wird. Teilnehmende haben dort die Gelegenheit, das frisch erworbene Know-how in entspannter Atmosphäre zu vertiefen und sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. Tickets für die Affiliate NetworkxX können separat unter www.affiliate-networkxx.de geordert werden.