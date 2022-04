Nach zwei Jahren Corona Pandemie war es am 07.04.2022 endlich wieder so weit. Die Affiliate Branche hat sich wieder zu einem Branchen Event getroffen. Genauer gesagt hat das Team von TARIFUXX zum fünften TARIFFUXX Telco-Stammtisch nach München in die Augustiner Bräustuben eingeladen.

Mit viel Leidenschaft haben Ingo Just und sein Team ein großartiges Event auf die Beine gestellt. Dabei wurde auch besonders viel Wert auf Corona-Schutzmaßnahmen gelegt.

Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, nach so langer Abstinenz endlich wieder mit Publishern in den direkten Austausch zu gehen und sich über mögliche Kooperationen auszutauschen. Dabei durfte natürlich das Networken nicht zu kurz kommen. Nach sechs intensiven Business Talk Slots, die jeder Advertiser und Publisher im Vorfeld bereits vereinbaren konnte, wurde gegen 19 Uhr zum entspannten Teil des Abends übergegangen.

Dieser wurde mit einem bayerischen 3 Gänge-Menü begleitet, bei dem zwischen Zwiebelrostbraten, Käsespätzle und Backhendl keine Wünsche offenblieben. Dabei durfte selbstverständlich auch der traditionelle Bierfassanstich nicht fehlen. Mit zwei Schlägen konnte Marco Gilsbach, Leiter Digital Sales der freenet Group mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Christian Ude gleichziehen. Fun Fact: Dieser hält mit zwei Schlägen den Rekord beim Fassanstich auf dem Oktoberfest.

Unter allen teilnehmenden Publishern wurden zudem tolle Preise wie Apple Airpods, ein BestChoice Gutschein, ein E-Scooter und viele Weitere verlost.

Besonders hervorheben möchten wir, dass dank der Einnahmen durch Sponsoren wie NetCologne, AWIN, LeadAlliance uvm. ein Überschuss von 1.000€ erzielt wurde. Den Betrag hat TARIFFUXX der Ukraine Nothilfe von Aktion Deutschland zukommen lassen.

Wir möchten uns für das großartige Event bedanken und freuen uns schon auf den nächsten Stammtisch, der bereits für das nächste Jahr angekündigt wurde.