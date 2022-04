Am 17. und 18. Mai feiert das OMR Festival nach zwei Jahren Pause sein Comeback in der Hamburg Messe und das größer und lauter denn je: Expo, Konferenz, Masterclasses, Side Events und jede Menge Überraschungen stehen auf dem Programm. Die über 60.000 erwarteten Besucher:innen können sich auf über 800 Speaker:innen auf insgesamt 10 Bühnen und über 1.000 Aussteller und Partner freuen.

Zur OMR Konferenz am 18. Mai wurden Team Top-Speaker wie Quentin Tarantino, Ashton Kutcher, Rutger Bregman und Anita Elberse eingeladen. Weitere Sprecher sind Lillian Li, Taylor Lorenz, Scott Galloway und Kara Swisher, Nicolas Julia sowie zahlreiche deutsche Unicorn-Gründer:innen und Wirtschaftspersönlichkeiten. Darüber hinaus gibt es drei OMR Expo Stages mit weiteren Expert:innen, Stars und einem vielfältigen Programm.

Auf der Red Stage werden unter anderem Richard David Precht und Markus Lanz, Fynn Kliemann, Rezo, Knossi oder der Doppelgänger Podcast sprechen. Laura, Kampf, Sophia Thiel, Pinterest-CMO Andréa Mallard oder Frank Thelen treten auf der Blue Stage auf und die Yellow Stage hält Speaker:innen wie 6PM-Gründer Achraf Ait Bouzalim, Karl Kani, Regina Halmich, Celine Flores Willers und Johannes Kliesch bereit.

Zusätzlich wird es dieses Jahr die 50/50 Stage geben, die sich mit Gendergerechtigkeit und Fairness in der Digitalbranche beschäftigt. Geführt wird diese von der Initiative 5050 by OMR die Themen wie Gender Equality, New Work, Women in Tech und feministische Außenpolitik mit Tarik Tesfu, Sara Nuru, Ricarda Lang, Diana zur Löwen oder Ann-Katrin Schmitz aufgreifen wird. Ein Highlight des Programms ist der OMR x emotion Gründer:innen Live-Pitch mit einer hochkarätig besetzen Jury, darunter Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder und Ralf Dümmel.

Parallel zum #OMR22 findet die FUTURE MOVES Mobility Summit und die Finance Forward Konferenz statt. Am 17. Mai geht es bei der Future Moves um die neue Mobilität und ihre Herausforderungen und Chancen. Ebenfalls hier sind internationalen Top-Speaker:innen und die wichtigsten Gesichter der Branche Bühne wie iPod-Erfinder Tony Fadell, Deutschlands reichweitenstärkste Auto-Youtuberin Jessica Thön, Sixt-CEO Alexander Sixt oder die 21-jährige Rennfahrerin Sophia Flörsch zu sehen. Bei der am 18. Mai stattfindenden Finance Forward Konferenz steht der Umbruch der Finanzwelt im Mittelpunkt. Spannende Beiträge und Einblicke kommen von Speaker:innen wie Check24- Gründer Henrich Blase, Scalable-Capital-Gründer Erik Podzuweit, der britische Shortseller Fraser Perring und die CEO der Krypto-Bank Nuri Kristina Walcker-Mayer.

Infos und Tickets unter https://omr.com/de/events/omr22/tickets/