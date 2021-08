Der Gast der zuletzt erschienen Folge Affiliate TalkxX ist ein außerordentlicher Kenner der Branche und ein wahres Urgestein des Affiliate Marketing. Tobi interviewt Albrecht Fischer, Head of Marketing bei der Shirtinator AG – und seit vielen Jahren eine Bereicherung der Affiliate-Szene. Bevor Albrecht zum Affiliate Marketing kam, konnte er bereits unzählige Erfahrungen im Suchmaschinenmarketing sammeln. Beruflich kennt er alle Seiten: Er war sowohl auf Seiten eines Netzwerkes, nämlich bei CJ, aber auch auf Publisher-Seite bei Kupona tätig. Seine letzten Stationen im Affiliate Marketing waren bei der DePauli AG und MYBESTBRANDS, wo er für die Partnerprogramme verantwortlich war. Seit über zwei Jahren steuert er nun bei Shirtinator das Marketing der Brand.

Shirtinator ist seit über 15 Jahren am Markt und eine der ersten Print-on-Demand-Plattformen für individuellen T-Shirt-Druckt, die es in Europa gab. Bei Shirtinator kommt auf alles Farbe, was sich sinnvoll bedrucken lässt – ob T-Shirts, Tassen oder Fotogeschenke. Dabei zeichnet sich der Shop besonders durch sein Creator-Tool aus. Über das Tool können User ihre eigenen Designs erstellen oder mit Hilfe von eigenen Bildern oder Vorlagen aus einem breiten Pool von Schriften, vorgefertigten Motiven kreative Ideen verwirklichen. Die Produkte eigenen sich besonders gut als Geschenke, da sie personalisierbar sind. Ein weiterer großer Bereich bei Shirtinator sind auch Lizenz- bzw. Merchprodukte. Diese sind bereits ready to use. Vor allem die Produkte der Disney Corporation sind bei Shirtinator beliebt.

Das Affiliate Programm von Shirtinator ist international aufgestellt und für eine breite Zielgruppe gemacht. Neben genaueren Details über das Partnerprogramm gibt Albrecht darüber Infos, wie es dazu kam, dass Shirtinator auch im osteuropäischen Markt vertreten ist, was er über Gutschein-Tracking im Affiliate denkt und wie seiner Meinung nach am besten mit Fraud umgegangen werden sollte. Last but not Least erzählt Albrecht, wohin die Reise von Shirtinator in den nächsten Jahren führen soll.

Alle genauen Details gibt es wie immer nur in der Podcast-Folge. Hört gerne rein, sie ist hier verlinkt.