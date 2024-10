Affiliate-Marketing: Branchenanalyse für die Reisebranche

Die Reise- und Tourismusbranche erlebt einen beeindruckenden Aufschwung im E-Commerce. Laut Statista wird der Umsatz in diesem Segment in Deutschland bis 2024 voraussichtlich 64,73 Milliarden Euro betragen und bis 2029 sogar auf 72,95 Milliarden Euro anwachsen. Bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,42 % wird erwartet, dass bis 2029 satte 82 % des Umsatzes online generiert werden. Für Unternehmen in der Reisebranche bedeutet das: Die Optimierung ihrer Affiliate-Marketing-Strategien ist unerlässlich, um im Wettbewerb erfolgreich zu bleiben.

Warum Affiliate-Marketing in der Reisebranche unverzichtbar ist

Mit der steigenden Online-Buchungsrate gewinnt Affiliate-Marketing weiter an Bedeutung. Durch gezielte Partnerschaften mit Publishern können Reiseanbieter ihre Reichweite erheblich erweitern und neue Kunden ansprechen. Doch welche Faktoren sind entscheidend, um im umkämpften Travel-Sektor erfolgreich zu sein? Genau hier setzt unser neuer Travel-Benchmark an.

Unser Branchen-Benchmark für Affiliate-Marketing bietet eine umfassende Analyse von fünf führenden Advertisern: ab-in-den-urlaub.de, ltur.com, TUI.com, opodo.de und holidaycheck.de. Die Untersuchung verschiedener Key Performance Indicators (KPIs) zeigt, wie erfolgreich die Partnerprogramme dieser Anbieter aktuell sind und wo noch Optimierungspotenzial besteht.

Die wichtigsten KPIs im Überblick

Um fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten, haben wir uns auf folgende KPIs konzentriert:

EPC (Earnings per Click): Durchschnittlich 0,30 €, was Einblicke in die Effektivität der Werbemaßnahmen bietet.

Conversion-Rate: Im Durchschnitt liegt diese bei 0,40 %, wobei ltur.com mit 0,82 % heraussticht, während opodo.de mit 0,10 % das Schlusslicht bildet.

Stornorate: Diese variiert stark, mit Werten zwischen 7,24 % bei ltur.com und 25,62 % bei holidaycheck.de.

Zahlungszeit: Durchschnittlich werden Provisionszahlungen nach 78 Tagen ausgeführt.

Handlungsempfehlungen für Advertiser und neue Anbieter

Unser Benchmark liefert nicht nur eine detaillierte Auswertung der KPIs, sondern auch klare Handlungsempfehlungen, um die Position im Wettbewerbsumfeld zu stärken. Bestehende Anbieter können durch Anpassungen in der Provisionsstruktur, der Optimierung von Mobile-Werbemitteln und einer besseren Usability ihrer Plattformen entscheidende Wettbewerbsvorteile erzielen. Neue Anbieter im Reisebereich profitieren von unserem Benchmark, indem sie direkt auf Best Practices aufbauen und gängige Fehler vermeiden.

Für die vollständigen Insights und detaillierte Empfehlungen steht der vollständige Branchen-Benchmark als Download zur Verfügung. Erfahre, wie Dein Unternehmen mit den richtigen Affiliate-Strategien die Spitzenposition in der Reisebranche einnehmen kann!

Jetzt den vollständigen Branchen-Benchmark herunterladen und Deine Affiliate-Strategie auf das nächste Level heben!

Mit diesem Blogbeitrag möchten wir Dir einen ersten Einblick in die Performance der führenden Travel-Affiliate-Programme geben. Nutze die Chance, Dein Wissen zu vertiefen und entdecke die Potenziale, die in der kontinuierlichen Optimierung Deiner Affiliate-Strategien liegen.