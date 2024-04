Zusammenfassung des Awin-Webinars: Einblicke in 2023 und Trends für 2024

Juliane Engel-Haas hat während ihres Studium der romanischen Philologie an der LMU München ihr Interesse am Schreiben und dem Lernen neuer Sprachen entdeckt. Während ihres Werkstudentenjobs in einem Immobilien-Start-Up sammelte sie Erfahrung im Bereich Online-Marketing. Seit Oktober 2023 gehört sie zum Team der Digitalagentur xpose360 und ist als Trainee im Affiliate-Marketing eingestiegen.