Die letzten Tage und Wochen waren für Admitad als globales Netzwerk mit 210 Mitarbeitern in der Ukraine nicht einfach. Nachdem die sofortige finanzielle Unterstützung aller Mitarbeiter in Kiew sichergestellt und deren Sicherheit gewährleistet war, hat Admitad einen Betrag von 15.000 € an das Rote Kreuz Deutschland und weitere 10.000 € an UNICEF gespendet. Zwei etablierte Organisationen, die vor Ort arbeiten und den Menschen helfen, die dringend Unterstützung benötigen.

Zudem hat das Team von Admitad Affiliate alle Publisher aufgerufen, die mit dem Netzwerk zusammenarbeiten, zu spenden. So konnten in den letzten Tagen bereits fast 3000 Euro gesammelt werden, die zusätzlich zu den 15000 € an das Rote Kreuz gesendet wurden.

„Unsere Branche wird immer als Peoples Business bezeichnet und zeigte schon immer großen Zusammenhalt. Sehr schön zu sehen, dass in diesen schweren Zeiten die alten Tugenden der Branche nicht verloren gingen. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen und es bewegt mich sehr, dass wir somit mit dieser Hilfe unseren Kollegen, deren Familien und den Menschen allgemein in der Ukraine helfen können. Herzlichen Dank dafür.“ , so Dino Leupold von Löwenthal, Region Manager DACH von Admitad Affiliate.

Publisher sind immernoch aufgerufen, sich den Spenden anzuschließen und können hierzu das kurzfristig entworfene Formular ausfüllen. Alle neuen Spendengelder gehen auch weiterhin an das Rote Kreuz.