Fast kein Marketing-Kanal hat sich in den letzten Jahrzehnten so verändert wir das Affiliate-Marketing. Doch Affiliate-Marketing ist wesentlich mehr als das klassische eCommerce-Geschäft, denn Affiliate-Marketing gibt es auch in der Erotik-Branche, im Glücksspiel-Bereich, bei Medikamenten/Pillen, im Börsen/Trading-Bereich, bei Digitalen Produkten und auch bei eBay und Amazon.

Doch gerade in diesen genannten Branchen wurden in den vergangenen Jahren Veränderungen und Trends noch wesentlich schneller umgesetzt als in der klassischen eCommerce-Affiliate-Branche.

Doch woran liegt das uns welche disruptiven Veränderungen sollten Advertiser jetzt umsetzen, um sich auch für die nächsten Jahre einen Marktvorsprung zu erarbeiten.

Darum geht es im Vortrag „7 Gamechanger, die das Affiliate-Marketing disruptiv verändern“, den Markus Kellermann auf dem letzten Awin Think Tank präsentiert hat.