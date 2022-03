Ab sofort können sich Publisher beim Affiliate Netzwerk ADCELL via Instant Payment ihr Guthaben jederzeit und weltweit auszahlen lassen. Das Guthaben kann entweder an ein beliebiges Bankkonto oder an ein PayPal Konto überwiesen werden. Der neue Service ist kostenlos und ab einem Guthaben von 25 Euro nutzbar. Damit bietet ADCELL seinen Publishern einmalige Flexibilität beim Auszahlen von freigegebenen Provisionen. Die herkömmliche monatliche Auszahlung kann zudem jederzeit beantragt werden und bei den Intervallen auch auf zwei- oder viermalige automatische Auszahlung pro Monat erhöht werden.

„Die Publisher-Auszahlung ist ein integraler Bestandteil des Affiliate Marketings. Wir stellen

diesen Service kostenfrei und jedem Publisher in unserem Netzwerk zur Verfügung. Damit geht ADCELL einen neuen Weg der Flexibilität und macht das freigegebene Guthaben und bestätigte Provisionen sofort verfügbar. Wir sind stolz und dankbar über die besondere Kooperation mit PayPal, die uns mit ihrem Dienst, Hyperwallet, eine für den deutschen

Markt einmalige Chance gibt unsere Publisher enger an uns zu binden.“, so Marcus

Seidel, der Gründer von ADCELL.

Mit diesem Feature setzt ADCELL eins der für 2022 geplanten Erweiterungen um und

geht einen neuen Weg seine Partner in ihrem Agieren noch flexibler zu machen. Mit dem klaren Fokus auf den deutschen Mittelstand hat sich ADCELL in den letzten Jahren zu einem der größtem und zu dem schnellst wachsenden Affiliate Marketing Netzwerk im deutschsprachigen Raum entwickelt. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 setzt ADCELL konsequent auf Technologie und Daten, um Advertiser und Publisher erfolgreich miteinander zu verbinden. Eines der Unternehmensziele besteht darin Abverkäufe effizient und risikolos für die angebundenen Advertiser zu generieren. Hierbei bietet ADCELL einen mehrfach ausgezeichneten Support, sicheres Tracking und eine intuitive Benutzeroberfläche sowie ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden.