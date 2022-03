Kontroverse Ansichten und out-of-the-box-Denken machen das Digital MeetUp zu einem Ort der Diskussionen und Ideenfindung. Erstmals erwartet Dich eine Keynote, die von Einblicken in die Affiliate–Aktionsplanung und -auswertung sowie intensivem Networking abgerundet wird.

Das Beste gibt’s gleich zu Beginn! Abonniere bis 24. März unseren AffiliateBLOG-Newsletter und nehme kostenlos am Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp teil.

Nach dem Double-Opt-In bekommst Du Deinen persönlichen Promotioncode in einer E-Mail zugesendet, den Du bei der Anmeldung zum Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp – powered by Tarifcheck einlösen kannst.

Los geht’s um 15:00 Uhr mit unserer kurzen Begrüßung, der Keynote und dem Affiliate-Vortrag. Dazwischen gibt’s das obligatorische Networking in mehreren Session-Räumen sowie unser Speed-Networking. Jetzt aber 3 Gründe, warum Du unbedingt dabei sein solltest:

1. Networking ohne Grenzen beim Digital MeetUp

Das Affiliate Conference CLUB Digital Meetup – powered by Tarifcheck bietet zum Auftakt wieder die perfekte Plattform zum Ausbau Deiner Community. Klein, fein und fokussiert stellen wir Dir wieder die Möglichkeit zum persönlichen Austausch bereit. Das Networking in den Session-Räumen mit parallelem Speed-Networking ist natürlich wieder am Start. Und das Beste: Jeder kann von zu Hause aus teilnehmen.

2. Aus der Affiliate-Komfortzone ausbrechen und neue Inspiration erhalten

Was wäre ein Event ohne einen richtig guten Speaker? Mag. Silvia Agha-Schantl ist seit 17 Jahren als professionelle Business-Trainerin, Moderatorin und Keynote-Speakerin tätig. In ihrer 45minütigen Keynote zeigt Dir die studierte Kommunikationswissenschaftlerin, wie das mit der Kommunikation eigentlich genau läuft: In ihrem Vortrag „PowerWording – Kraftvolle Kommunikation für mehr Businesserfolg“ bereitet sie Dich auf Deinen nächsten Business-Talk vor:

Wie kommuniziere und begeistere ich in wichtigen Gesprächen souverän?

Wie komme ich auf den Punkt und überzeuge schneller?

Wie erreiche ich in nur 3 Sätzen Menschen besser und gewinne sie für mich, ohne mich ärgern zu müssen, dass mir die richtigen Worte gefehlt haben?

Die erfolgreiche Speakerin und Business Trainerin unterstützt Manager, Verkäufer und Führungskräfte seit über 14 Jahren in Kommunikation, Verkauf & in der Führung. Zu Ihren Kunden zählen renommierte internationale Unternehmen wie dm, Red Bull, die Sparkasse uvm. Die gebürtige Steirerin ist für viele anspruchsvolle Unternehmer fixe Anlaufstelle, wenn es um die Steigerung der kommunikativen Performance geht!

3. Praxisnahe Affiliate-Vorträge, die überzeugen

Selbstverständlich kommt beim Digital MeetUp aber auch das Affiliate-Marketing nicht zu kurz: Aktionen zu planen ist die Kernkompetenz eines jeden Affiliate-Managers. Allerdings gehört hier natürlich mehr dazu, als „blind“ Aktionen zu vereinbaren und Gutscheine und Co. einzusetzen. Ebenso wichtig ist die Analyse und Auswertung, um die richtigen Learnings daraus zu ziehen. Im Vortrag „Tipps & Tricks für die Aktionsplanung und -auswertung“ von Thomas Dirnhöfer, Teamleiter Affiliate Marketing bei der xpose360 gibt es genau hierzu wichtige Tipps, wie z.B. bei der Planung die Ziel-KPIs im Blick bleiben und bei der Analyse ein genauer Blick auf den tatsächlichen Gutscheineinsatz sich lohnen kann.

Na, überzeugt? Abonniere jetzt unseren AffiliateBLOG-Newsletter und nehme kostenlos am Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp teil. Nach dem Double-Opt-In bekommst Du Deinen persönlichen Promotioncode in einer E-Mail zugesendet, den Du bei der Anmeldung zum Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp – powered by Tarifcheck einlösen kannst.

Reden – netzwerken – austauschen – weiterentwickeln! Bist Du dabei?