Advertiser aufgepasst! Subventionierte TactixX Partnertickets für nur 99 €!

Für Dich als Advertiser steht in diesem Jahr ein besonderes Angebot zur TactixX bereit – das sogenannte „Partnerticket für Advertiser“. Dank der Unterstützung durch renommierte Firmen wie impact.com, Münchner Online Rebels, PAYBACK sowie targeting360 / Target Performance erhältst Du Dein TactixX-Ticket zum stark vergünstigten Preis von nur 99 € netto.

Was ist das Partnerticket für Advertiser?

Das Partnerticket für Advertiser ist ein subventioniertes Ticketkontingent, das speziell für Advertiser wie Dich bereitgestellt wird. Mit diesem besonderen Angebot möchten wir Dir die Teilnahme an der TactixX erleichtern und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Dein Netzwerk zu erweitern.

Vorteile des Partnertickets für Advertiser

Stark vergünstigter Preis : Du erhältst Dein Ticket für nur 99 € netto, dank der großzügigen Unterstützung unserer Partnerfirmen.

: Du erhältst Dein Ticket für nur 99 € netto, dank der großzügigen Unterstützung unserer Partnerfirmen. Netzwerkmöglichkeiten: Nutze die Gelegenheit, um Dich mit führenden Experten und anderen Advertisern auszutauschen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken.

Wichtige Informationen für Dich

Maximale Ticketanzahl : Jeder Advertiser kann maximal 2 dieser vergünstigten Tickets erwerben.

: Jeder Advertiser kann maximal 2 dieser vergünstigten Tickets erwerben. Voraussetzung für den Kauf : Um das Partnerticket zu erhalten, musst Du der Weitergabe Deiner Daten (Firma, Vorname/Nachname, E-Mail) an die oben genannten Firmen zustimmen. Dies dient dem Zweck der vorherigen Kontaktaufnahme sowie der Terminvereinbarung auf der TactixX.

: Um das Partnerticket zu erhalten, musst Du der Weitergabe Deiner Daten (Firma, Vorname/Nachname, E-Mail) an die oben genannten Firmen zustimmen. Dies dient dem Zweck der vorherigen Kontaktaufnahme sowie der Terminvereinbarung auf der TactixX. Keine Ausnahmen oder Rabatte: Ausnahmen oder zusätzliche Rabatte sind bei diesem Angebot leider nicht möglich.

So sicherst Du Dir Dein Partnerticket

Hast Du Interesse an diesem exklusiven Angebot? Dann sende bitte eine E-Mail an events@oliro.com und gib dabei an, dass Du das Partnerticket für Advertiser erwerben möchtest. Unsere Partner werden sich dann mit Dir in Verbindung setzen, um alle weiteren Details zu besprechen.

Nutze diese einmalige Gelegenheit und sichere Dir Dein Ticket zur TactixX zu einem unschlagbaren Preis. Wir freuen uns darauf, Dich zu sehen und gemeinsam spannende Einblicke in die Welt des Affiliate- und Performance-Marketings zu gewinnen.

Für weitere Informationen und bei Fragen kannst Du Dich jederzeit an unser Team wenden. Wir stehen Dir gerne zur Verfügung und helfen Dir, das Beste aus Deinem TactixX-Erlebnis herauszuholen.