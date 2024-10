Affiliate-Marketing: Branchenanalyse von Online-Apotheken

Die digitale Gesundheitsbranche wächst rasant, und Online-Apotheken stehen dabei im Mittelpunkt. Laut einer aktuellen Branchenanalyse zeigt der Markt für Online-Apotheken in Deutschland ein dynamisches Wachstum. Bis zum Jahr 2024 wird der Umsatz voraussichtlich 1,53 Milliarden Euro erreichen, mit einem weiteren Anstieg auf 2,64 Milliarden Euro bis 2029. Diese Entwicklung macht den E-Commerce-Sektor von Online-Apotheken zu einem äußerst attraktiven Bereich für Affiliate-Marketing-Programme.

Wachstumschancen im Affiliate-Marketing

Die digitale Transformation des Gesundheitswesens und das steigende Bewusstsein für Online-Einkäufe führen dazu, dass deutsche Verbraucher zunehmend die Bequemlichkeit von Online-Apotheken bevorzugen. Affiliate-Marketing erweist sich in diesem Zusammenhang als ein besonders effektiver Kanal, um potenzielle Kunden zu erreichen. Durch die Bündelung verschiedener Werbeformen ermöglicht es Online-Apotheken, ihre Reichweite zu erhöhen und den Umsatz nachhaltig zu steigern.

Analyse der führenden Partnerprogramme

Die Analyse fokussiert sich auf die Partnerprogramme von sechs großen Online-Apotheken, darunter shop-apotheke.com, docmorris.de, medpex.de, sanicare.de, aponeo.de und mycare.de. Alle Programme sind über das Affiliate-Netzwerk Awin verfügbar und bieten unterschiedliche Provisionsmodelle. So variieren die Provisionen für Neukunden und Bestandskunden deutlich. DocMorris etwa bietet eine Provision von 14 % für Neukunden, während Aponeo lediglich 1 % für Neu-und Bestandskunden zahlt. Diese Unterschiede verdeutlichen, wie entscheidend die Wahl des richtigen Partnerprogramms für Publisher sein kann.

KPIs und Handlungsempfehlungen für Advertiser und neue Anbieter

Ein zentraler Bestandteil der Analyse sind die Einblicke in relevante Key Performance Indicators (KPIs) wie Conversion-Rate, Stornoquote und den durchschnittlichen Warenkorb. DocMorris führt die Liste mit einer beeindruckenden Conversion-Rate von 10,72 % an, während Aponeo mit 4,93 % am unteren Ende des Spektrums liegt. Die Stornoquote von Sanicare ist mit 1,95 % die niedrigste, wohingegen Aponeo mit 43,27 % die höchste Stornoquote aufweist.

Unser Benchmark liefert nicht nur umfangreiche Auswertungen, sondern auch klare Handlungsempfehlungen, um im wettbewerbsintensiven Markt der Online-Apotheken erfolgreich zu sein. Es ist entscheidend, die Transparenz der Partnerprogramme zu erhöhen. Angaben zum durchschnittlichen Warenkorb und eine optimierte Programmbeschreibung im Netzwerk sind einfache Maßnahmen, um Publisher zu überzeugen. Die Bereitstellung mobiler Bannerformate und In-App-Tracking-Optionen wird ebenfalls immer relevanter, da der mobile Traffic nach wie vor an Bedeutung gewinnt. Neue Anbieter im Reisebereich profitieren von unserem Benchmark, indem sie direkt auf Best Practices aufbauen und gängige Fehler vermeiden.

Für die vollständigen Insights und detaillierte Empfehlungen steht der vollständige Branchen-Benchmark als Download zur Verfügung. Erfahre, wie Dein Unternehmen mit den richtigen Affiliate-Strategien die Spitzenposition der Online-Apotheken einnehmen kann!

Jetzt den vollständigen Branchen-Benchmark herunterladen und Deine Affiliate-Strategie auf das nächste Level heben!

Mit diesem Blogbeitrag möchten wir Dir einen ersten Einblick in die Performance der führenden Apotheken-Affiliate-Programme geben. Nutze die Chance, Dein Wissen zu vertiefen und entdecke die Potenziale, die in der kontinuierlichen Optimierung Deiner Affiliate-Strategien liegen.