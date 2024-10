Komm zur Affiliate Conference 2024!

Am 18.11.2024 öffnet die Affiliate Conference im Hilton München Airport ab 09:00 Uhr ihre Türen! Dieses Event bringt die Affiliate-Branche zusammen und bietet die perfekte Plattform für den Austausch und Aufbau wertvoller Beziehungen zwischen Affiliates, Advertisern, Agenturen und Netzwerken.

Vorteile der Affiliate Conference

6 gute Gründe, warum du dir dieses Event nicht entgehen lassen darfst:

Neue Kontakte: lernt neue Affiliates, Merchants, Agenturen und Netzwerke kennen

lernt neue Affiliates, Merchants, Agenturen und Netzwerke kennen Branchen-News: Erfahrt von den Speakern und Teilnehmern Neuigkeiten aus der Branche

Erfahrt von den Speakern und Teilnehmern Neuigkeiten aus der Branche Networking: Aufbau und Pflege von beruflichen Kontakten

Aufbau und Pflege von beruflichen Kontakten Trends: Von den neusten Affiliate-Trends erfahren

Von den neusten Affiliate-Trends erfahren Hochkarätige Vorträge : Anerkannte, internationale Referenten teilen ihr Expertenwissen mit Euch. Hier geht es zum Programm!

: Anerkannte, internationale Referenten teilen ihr Expertenwissen mit Euch. Hier geht es zum Programm! Essen & Trinken: Genießt unser ausgewogenes Buffet und die Getränkeauswahl

PerformixX Award powered by 100partnerprogramme.de

In diesem Jahr findet die PerformixX Award Verleihung erstmals im Rahmen der Affiliate Conference statt! Beim Award wird in den Kategorien bestes Netzwerk/Trackinglösung, beste Agentur, bester Advertiser und bester technischer Dienstleister abgestimmt. Diese werden durch eine unabhängige Jury, bestehend aus 35-50 Top-Publishern aus dem Affiliate-/Performance-Marketing, gewählt. Platz 1-3 wird in jeder Kategorie gekürt und mit einem edlen Pokal belohnt. Mögen die Besten gewinnen.

Also, worauf wartest du? Sichere dir jetzt dein Ticket und sei Teil der Affiliate Conference 2024. Gemeinsam bringen wir das Affiliate-Marketing auf das nächste Level!

Wir freuen uns auf dich!