In Zusammenarbeit mit der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 haben wir erneut eine umfassende Umfrage unter 1.300 Affiliates, Advertisern, Agenturen, Netzwerken und Technologie-Anbietern durchgeführt. Ziel war es, einen objektiven Einblick in die Schlüsseltrends des Affiliate-Marketings im Jahr 2025 zu gewinnen.

Das Ergebnis dieser Umfrage ist der umfangreiche Affiliate-Marketing Trend-Report 2025. Dieser wirft nicht nur einen Blick auf die Entwicklungen und Trends, sondern beleuchtet auch die Herausforderungen und möglichen Risiken für die Branche.

Zusätzlich dazu haben wir 42 Expertinnen und Experten der Affiliate-Branche nach ihren Einschätzungen zu den künftigen Entwicklungen befragt.

Download der Whitepapers

Den kompletten 153-seitigen Trend-Report inkl. aller Umfrage-Ergebnisse, Expert:innenmeinungen und ausführlichem Ausblick vom Affiliate Marketing-Experten und Buch-Autoren Markus Kellermann kannst Du hier kostenlos herunterladen.

Der Podcast zum Affiliate Trend Report 2025

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen

Ausschnitt der Umfrageergebnisse

Folgend findest Du eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus den Umfragen für Affiliates und Advertiser. Eine ausführliche Analyse mit allen Umfrage-Ergebnissen findest Du im Whitepaper zum Download.

Umfrage-Ergebnisse aus Sicht der Affiliates

Die Top 5-Trends aus Sicht der Affiliates in 2025

69 %: AI – Künstliche Intelligenz / Machine Learning

43 %: Affiliate-Seiten ranken schwer bei Google

43 %: Einbruch im Konsumverhalten

41 %: Browser-Regulierungen

33 %: Cookieless Future

Die größten Probleme für Affiliates in 2025 52 %: Browsersanktionen gegen Tracking

41 %: Fehlendes Cross-Device-Tracking beim Merchant

38 %: Tracking-Cookies werden von AdBlockern geblockt

36 %: Fehlendes Mobile-Tracking beim Merchant

36 %: Fehlerhaftes oder suboptimales Tracking

36 %: Geringere Umsätze durch Inflation & Rezession

36 %: Zu geringe Provision der Merchants Die Top-5 Wünsche der Affiliates an die Advertiser 64 %: Mehr Transparenz und Einblicke in die Trackinglogik

50 %: Generell höhere Provisionen

45 %: Publisher-Events, um den Merchant persönlich kennenzulernen

43 %: Mehr Wertschätzung

43 %: Sicheres Tracking (1st-Party oder Mastertag-Tracking) Umsatz-Entwicklung der Affiliates in 2024

Umsatz-Prognose der Affiliates für 2025

Die Top 5 Wachstumspotentiale für 2025 aus Sicht der Affiliates

62 %: Tracking verbessern, um alle Sales zu messen

55 %: Provisionserhöhungen

41 %: Bessere Suchmaschinen-Platzierungen meiner Seite

41 %: Attraktive Endkundenaktionen

36 %: Mehr Budget durch WKZ oder alternative Vergütung

93 % der Affiliates nutzen bereits KI-Tools. Die 5 Top-Zwecke für KI-Tools aus Sicht der Affiliates

82 %: Text Erstellung

55 %: Zur Ideenfindung

47 %: Bild/Grafik Erstellung

34 %: SEO-Konzepte

34 %: Programmierung

Umfrage-Ergebnisse aus Sicht der Advertiser

Die Top 5-Trends aus Sicht der Advertiser in 2025

58 %: AI – Künstliche Intelligenz / Machine Learning

52 %: Attribution und Customer-Journey-Tracking

36 %: Cookieless Future

32 %: Fraud-Prevention

32 %: Einbruch im Konsumverhalten

Umsatz-Entwicklung der Advertiser in 2024

Umsatz-Prognose der Merchants für 2025

Die Top-Wachstumspotentiale für 2025 aus Sicht der Advertiser

60 %: Aktionen mit Affiliates

50 %: Attraktive Endkundenaktionen

40 %: Zielvereinbarungen mit Affiliates

37 %: Budget durch WKZ oder Alternativvergütung

33 %: Strategisches Gutschein-Marketing

33 %: Influencer

Anteil der Merchants, die ein Customer-Journey Tracking einsetzen

Advertiser, die aufgrund von Browsersanktionen das Tracking in 2024 umgestellt haben

68 % der Advertiser setzen bereits KI-Tools ein. Die Top-Zwecke für KI-Tools aus Sicht der Advertiser

80 %: Content-Erstellung

25 %: Personalisierung und Segmentierung von Inhalten

20 %: Werbemittel-Erstellung

20 %: Reportings

15 %: Fraud-Detection

15 %: Predective Analytics/ Statistische Vorhersagen

Die bedeutendsten Publisher-Modelle in 2025 für die Advertiser

Die Top 5 voraussichtlich umsatzstärksten Werbekanäle 2025

81 %: Paid Search

65 %: SEO

55 %: Affiliate-Marketing

45 %: E-Mail

36 %: Paid Social

Fazit der Trend-Umfrage: 68 % der werbetreibenden Unternehmen erwarten 2025 trotz wirtschaftlicher Herausforderungen steigende Umsätze im Affiliate-Marketing

Markus Kellermann, Geschäftsführer der MAI xpose360, bewertet die Entwicklung der Affiliate-Branche wie folgt:

Auch 2024 prägten geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten die Schlagzeilen. Der Konflikt in der Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten sorgten weiterhin für Unsicherheiten, die auch die deutsche Wirtschaft stark belasteten. Dennoch zeigt sich Affiliate-Marketing mit seinem performanceorientierten Ansatz nach wie vor als ein Kanal, der Unternehmen dabei hilft, transparent zu skalieren und den Erfolg ihrer Werbemaßnahmen direkt nachzuvollziehen.

Der neue Affiliate Trend-Report 2025 zeigt, dass die Entwicklung im vergangenen Jahr trotz der schwierigen Rahmenbedingungen als positiv bewertet wird. Demnach konnten 45 % der Advertiser, 40 % der Affiliates und 60 % der Agenturen und Netzwerke (ANT) steigende Umsätze verzeichnen. Auch für 2025 sind die Aussichten optimistisch: 50 % der Affiliates, 65 % der ANT und 68 % der Advertiser rechnen mit einem weiteren Umsatzwachstum. Dies zeigt, dass die Stimmung in der Branche weiterhin zuversichtlich bleibt. Zudem prognostizieren 48 % der Advertiser, dass Affiliate-Marketing in den nächsten fünf Jahren im Unternehmen an Priorität gewinnen wird. Aktuell bewerten 81 % der Unternehmen Affiliate-Marketing als wichtig oder sehr wichtig im Online-Marketing-Mix.

Ein herausragender Trend bleibt der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Für 69 % der Affiliates, 68 % der ANT und 58 % der Advertiser ist KI eines der wichtigsten Themen. Bereits 68 % der Advertiser nutzen KI-Tools, um Prozesse wie Content-Erstellung, Publisher-Akquise und Performance-Analysen zu optimieren. Innovative Anwendungen wie „Perplexity Shopping“ oder KI-gestützte Produkt-Empfehlungen schaffen neue Umsatzpotenziale. Auch sehen 71 % der Advertiser und 68 % der ANT in KI eine strategische Investition für die Zukunft. Besonders im Bereich der Customer Journey und Personalisierung zeigt KI enormes Potenzial. 43 % der Affiliates konnten durch KI bereits Wachstum erzielen, und 68 % der ANT planen, ihre Investitionen in KI-Technologien weiter auszubauen. Zudem ermöglicht KI eine Effizienzsteigerung in der datengetriebenen Analyse, indem sie große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet und optimiert. Auch die Content-Erstellung wird zunehmend automatisiert, was den Prozess von der Kampagnenplanung bis zur Ausführung beschleunigt.

Ein weiteres Kernthema bleibt die Leistungsmessung. Mit dem Wegfall von Third-Party-Cookies setzen mittlerweile 39 % der Advertiser auf First-Party- und Server-to-Server-Tracking, um Trackingverluste auszugleichen. Probabilistische Ansätze wie die „Conversion Protection Initiative“ (CPI) schaffen zukunftsfähige Lösungen. Dennoch nennen 52 % der Affiliates Browsersanktionen und AdBlocker als größte Herausforderungen. Um langfristig erfolgreich zu bleiben, müssen Advertiser und Netzwerke weiterhin in datenschutzkonforme Tracking-Lösungen investieren. Gleichzeitig sehen 62 % der Affiliates in verbesserter Leistungsmessung das größte Wachstumspotenzial. 90 % der Advertiser betrachten Server-to-Server-Tracking als die Schlüsseltechnologie der Zukunft. Auch innovative Ansätze wie die View-Through-Attribution in Apple Search Ads eröffnen neue Möglichkeiten, die Customer Journey besser zu analysieren und Post-View-Conversions präziser zu erfassen. Neben Tracking-Systemen wird auch die Bedeutung von Cross-Device-Tracking betont, da immer mehr Nutzer:innen verschiedene Geräte für ihre Kaufentscheidungen nutzen. Allerdings haben bisher nur 16 % der Advertiser diese Technologie implementiert, was auf ein großes Optimierungspotenzial hinweist.

Auch die Integration von Social Commerce und Influencer-Marketing sorgt für neue Dynamik. Plattformen wie YouTube und TikTok bieten mit Affiliate-Tools neue Möglichkeiten für Creators und Advertiser. Nano- und Mikro-Influencer gewinnen an Bedeutung, da sie mit spezifischen Zielgruppen hohe Engagement-Raten erzielen. 33 % der Advertiser sehen Influencer-Partnerschaften als wachsenden Umsatztreiber. Besonders in der Weihnachtszeit sind Rabattaktionen über Influencer-Kanäle ein wichtiger Umsatzfaktor. Daten zeigen, dass der Return on Investment (ROI) bei Nano-Influencern mit rund 18:1 besonders hoch ist. Darüber hinaus entwickeln Plattformen wie YouTube neue Features wie den „Affiliate Hub“, der eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Creators und Marken ermöglicht. TikTok stärkt zudem mit Drittanbieter-Links im Social Commerce die Monetarisierungsmöglichkeiten für Influencer. Diese Entwicklungen spiegeln eine Verschmelzung von Affiliate- und Influencer-Marketing wider, die den digitalen Handel revolutioniert. Durch die Verbindung von kreativer Inhalte und datenbasiertem Tracking entstehen neue Umsatzpotenziale.

Technologie-Publisher und CSS-Modelle entwickeln sich ebenfalls stark. CSS-Publisher generieren zunehmend Umsätze und sind besonders erfolgreich in der Neukundengewinnung. Gleichzeitig verzeichnen Tech-Publisher mit personalisierten Angeboten und dynamischen Kampagnen signifikante Erfolge. Diese Modelle werden 2025 voraussichtlich weiter an Bedeutung gewinnen. Besonders im DACH-Raum konnten CSS-Modelle im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von bis zu 29 % verzeichnen, während Tech-Publisher Conversion Rates um durchschnittlich 9 % steigerten. Neue Technologien wie Intent-Marketing-Tools und AI-gestützte Empfehlungsplattformen treiben diese Entwicklung voran. Auch der Einsatz von Chatbots und automatisierten Kommunikationstools wird verstärkt, um Kund:innen entlang der gesamten Customer Journey zu begleiten und Umsätze zu maximieren.

Der Onlinehandel bietet weiterhin Chancen für die Affiliate-Branche. Luxusmarken wie Dior und Chanel haben ihre Online-Aktivitäten ausgeweitet, und der digitale Anteil am Umsatz mit Luxusgütern ist auf 20 % gestiegen. Diese Entwicklung bietet Affiliate-Programmen neue Möglichkeiten, hochwertige Produkte an ein globales Publikum zu vermarkten. Gleichzeitig fördert der Einsatz von personalisierten Vorschlägen und interaktiven Features die Kundenbindung. Marken setzen verstärkt auf die Digitalisierung von Verkaufsprozessen, um den Kund:innen ein exklusives Erlebnis zu bieten. Dies zeigt sich in Initiativen wie virtuellen Beratungsdiensten oder KI-gestützten Produktempfehlungen, die die Conversion-Raten erhöhen. Auch in der Luxusbranche setzen Unternehmen auf exklusive Partnerschaften mit Publishern, um ihre Zielgruppen auf neuen Wegen zu erreichen. Besonders personalisierte Kampagnen tragen dazu bei, ein hochwertiges Kundenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig den Umsatz zu steigern.

Eine zentrale Herausforderung bleibt die faire Vergütung der Affiliates. 50 % der Affiliates wünschen sich höhere Provisionen, während 43 % mehr Wertschätzung fordern. Hybride Modelle, die WKZ-Zahlungen und Provisionen kombinieren, setzen sich zunehmend durch. 73 % der Advertiser haben solche Modelle eingeführt, um Affiliates zu binden und gleichzeitig ihre KPIs zu optimieren. Trotz steigendem Druck bleibt die Branche bei der Provisionsgestaltung flexibel. Advertiser müssen jedoch verstärkt darauf achten, Provisionskürzungen durch Trackingverluste zu vermeiden, um langfristig Vertrauen in die Branche zu gewährleisten. Gleichzeitig wünschen sich 64 % der Affiliates tiefere Einblicke in die Tracking-Logik und eine bessere Transparenz bei der Vergütung. Diese Aspekte könnten in den kommenden Jahren entscheidend sein, um die Zufriedenheit und das Engagement der Affiliates sicherzustellen.

Ein weiteres Wachstumspotenzial bietet die Diversifizierung der Publisher-Modelle. Cashback-Portale, Content-Seiten sowie Gutschein- und Deal-Seiten bleiben wichtige Umsatztreiber. Gleichzeitig entstehen neue Segmente wie Technologie-Publisher, die datengetriebene Lösungen anbieten, oder Social-Commerce-Integrationen, die besonders bei jüngeren Zielgruppen erfolgreich sind. Die Nutzung von KI und personalisierten Angeboten in diesen Modellen trägt dazu bei, die Relevanz der Publisher im Affiliate-Marketing weiter zu stärken. Zudem setzen immer mehr Unternehmen auf hybride Publisher-Modelle, die traditionelle und innovative Ansätze kombinieren, um ihre Zielgruppen noch effektiver anzusprechen.

Abschließend bleibt die Branche trotz der Herausforderungen optimistisch. Mit wachsender Nutzung von KI, Social-Commerce-Features und innovativen Tracking-Technologien positioniert sich das Affiliate-Marketing weiterhin als strategisch wichtiger Kanal im digitalen Marketing-Mix. Die Fähigkeit, sich flexibel an neue Bedingungen anzupassen, wird entscheidend sein, um langfristig Wachstum und Erfolg sicherzustellen. Die dynamische Entwicklung der Branche zeigt, dass Affiliate-Marketing auch in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld ein wesentlicher Treiber für digitale Transformation und Umsatzwachstum bleibt. Mit einem klaren Fokus auf Partnerschaften, datengestützte Technologien und innovative Monetarisierungsmodelle steht die Branche auf einem stabilen Fundament, um auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.

Download der Whitepapers

Den kompletten 153-seitigen Trend-Report inkl. aller Umfrage-Ergebnisse, Expert:innenmeinungen und ausführlichem Ausblick vom Affiliate Marketing-Experten und Buch-Autoren Markus Kellermann kannst Du hier kostenlos herunterladen!

Weitere Artikel zu den Affiliate-Marketing Trends 2025