AskTheExpert mit Julian Weiß

Im Rahmen unseres Formats #AskTheExpert widmen wir uns in diesem Monat einem zukunftsweisenden Thema: dem Affiliate-Marketing-Trend-Report 2025. Gemeinsam mit unserem Experten Julian Weiß (Head of Affiliate Marketing & Cooperations MAI xpose360) werfen wir einen Blick auf die zentralen Trends, Herausforderungen und Chancen, die die Branche im kommenden Jahr prägen werden.

Was macht dich zum Experten?

Ich bin seit acht Jahren in der Affiliate-Branche tätig und durfte in dieser Zeit eine Vielzahl an Kunden aus unterschiedlichsten Branchen betreuen und deren Partnerprogramme ausbauen und weiterentwickeln. Zudem halte ich regelmäßig Vorträge zu den neuesten Entwicklungen im Affiliate-Marketing sowie spannenden Cases unserer Kunden im Affiliate Marketing. Das Engagement der MAI xpose360 im BVDW und damit verbunden meine Mitwirkung an verschiedenen Whitepaper zum Thema Leistungsmessung im Affiliate Marketing unterstreichen meine fachliche Expertise. Aktuelles Highlight für mich ist das Erstellen und Veröffentlichen des Affiliate-Marketing-Trend-Reports, den ich dieses Jahr erstmalig zusammen mit Markus Kellermann herausgeben darf.

Im Trend-Report wird deutlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning sowohl für Affiliates als auch für Advertiser zentrale Themen sind. Welche konkreten Veränderungen und Chancen siehst du durch den Einsatz von KI im Affiliate-Marketing?

Der aktuelle Affiliate Trend-Report 2025 zeigt eindeutig, dass KI das zentrale Thema der Branche ist: 69 % der Affiliates, 58 % der Advertiser und 68 % der Agenturen, Netzwerke und Technologieanbieter betrachten KI als Top-Trend für das Jahr 2025. Angesichts der Tatsache, dass alle Beteiligten planen, in den kommenden fünf Jahren verstärkt in KI zu investieren, sind tiefgreifende Veränderungen unausweichlich – und diese sehe ich positiv, solange man sich nicht ausschließlich auf KI verlässt und Qualität weiterhin vor Quantität steht.

Unsere eigenen Erfahrungen bei MAI xpose360 im letzten Jahr haben gezeigt, wie wertvoll KI sein kann. Wir testen laufend und stellen fest, dass KI dabei helfen kann, zahlreiche Prozesse zu optimieren und einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen. Ein konkretes Beispiel ist die Optimierung unserer Akquise- und Publisher-Management-Prozesse, durch die wir unseren Kunden messbare Vorteile bieten konnten.

Besonders beeindruckend ist die Erkenntnis aus dem Affiliate Trend-Report, dass bereits 43 % der Publisher dank KI konkrete Wachstumschancen realisiert haben. Die häufigsten Vorteile, die genannt wurden und die ich ebenfalls bestätigen kann, umfassen:

Kuratieren von Deals : Effizientere Auswahl, Erstellung und Optimierung von Angeboten

: Effizientere Auswahl, Erstellung und Optimierung von Angeboten Schnelligkeit in der Entwicklung : Beschleunigung bei der Einführung neuer Maßnahmen

: Beschleunigung bei der Einführung neuer Maßnahmen Steigerung der Conversion Rate (CR) : Durch gezielte und optimierte Ausspielung von Werbemitteln

: Durch gezielte und optimierte Ausspielung von Werbemitteln Bessere Skalierbarkeit : Durch umfassende Analysen großer Datenmengen

: Durch umfassende Analysen großer Datenmengen Einsatz von KI-Publishern: Automatisierte, datenbasierte Publikationsmodelle

Zusammenfassend bin ich überzeugt, dass KI unsere Arbeitsweise im Affiliate Marketing grundlegend verändern wird. Neben einer stärkeren Prozessoptimierung eröffnen sich durch neue Publisher-Modelle auch spannende Skalierungsmöglichkeiten für Advertiser.

Gleichzeitig zeichnet sich bereits ab, dass sich das Suchverhalten im Web durch bspw. ChatGPT Search oder Perplexity in naher Zukunft durch KI und große Sprachmodelle (LLMs) massiv wandelt. Dies erfordert eine Anpassung der Online-Marketing-Strategien, um weiterhin die relevante Zielgruppe zu erreichen. Hier zeigt sich die Stärke des Affiliate Marketings, das sich durch Dynamik und Anpassungsfähigkeit auszeichnet.

Die Umfrage zeigt, dass Tracking-Verluste durch Browsersanktionen und AdBlocker große Herausforderungen darstellen. Welche technologischen oder strategischen Lösungen empfiehlst du, um diese Probleme zu bewältigen?

Die Leistungsmessung im Affiliate Marketing ist ein essenzieller Bestandteil der Branche und erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Besonders aus der Perspektive der Affiliates müssen tracking-bezogene Herausforderungen schnell und effektiv gelöst werden. Laut dem Affiliate Trend-Report 2025 wünschen sich 64 % der Affiliates mehr Transparenz und tiefere Einblicke in die Tracking-Logik.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, engagieren wir uns als MAI xpose360 beim BVDW und haben aktiv an wichtigen Initiativen gearbeitet. Beispielsweise haben wir uns an der Erstellung des Papers „Leistungsmessung im Affiliate Marketing“ (2022) sowie der Kurzanleitung zur Integration von Server-to-Server-Tracking und First-Party-Tracking (2023) beteiligt. Ziel dieser Veröffentlichungen ist es, einen Branchenstandard zu etablieren und insbesondere Advertisern praktische Hilfestellungen zu bieten, um ihre Tracking-Setups zu optimieren und eine möglichst umfassende Leistungsmessung zu ermöglichen.

Positiv hervorzuheben ist, dass nahezu alle relevanten Affiliate-Netzwerke mittlerweile ein breites Tracking-Setup anbieten. Die Kombination aus First-Party-Tracking und Server-to-Server-Tracking gewährleistet eine breiter aufgestellte und effektive Leistungsmessung. Die Implementierung moderner Tracking-Technologien sorgt nicht nur für eine höhere Datentransparenz, sondern trägt auch dazu bei, Tracking-Verluste durch Browsersanktionen oder AdBlocker weitgehend zu minimieren.

Letztlich sind transparente und zuverlässige Tracking-Setups ein entscheidender Faktor, um als Advertiser langfristigen Erfolg mit einer diversen und qualitativ hochwertigen Publisher Landschaft im Affiliate-Marketing zu erzielen.

Der Trendreport hebt hervor, dass Social Commerce und hybride Publisher-Modelle immer wichtiger werden. Welche Entwicklungen erwartest du in diesen Bereichen, und welche Rolle werden Plattformen wie TikTok und YouTube in Zukunft spielen?

Der Affiliate-Trend-Report 2025 zeigt deutlich, dass Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram von Advertisern als diejenigen mit dem größten Umsatzpotenzial eingestuft werden. Gleichzeitig haben im vergangenen Jahr 73 % der Advertiser hybride Publisher-Provisionen, wie etwa CPO & WKZ, vergütet.

Dieser hohe Anteil an hybriden Vergütungsmodellen steht in direktem Zusammenhang mit dem zuvor angesprochenen Thema der Leistungsmessung. Während der Affiliate-Kanal eine enorme Bandbreite an Publisher-Modellen bietet – von reichweitenstarken News-Portalen, über Technologie-Partner bis hin zu engagierten Community-Plattformen, meist performancebasiert –, sehen sich viele Affiliates weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert. Ein Kernproblem bleibt der mangelnde Einblick in Tracking- und Attributionslogiken, kombiniert mit einer oft nicht optimalen Umsetzung empfohlener Tracking-Setups auf Seiten der Advertiser. So geben 16 % der Advertiser an, dass sie ihr Tracking trotz Browsersanktionen bisher nicht angepasst haben.

Als Folge müssen Affiliates auf hybride Provisionsmodelle zurückgreifen, um das Risiko zwischen beiden Parteien besser zu verteilen und gleichzeitig die Monetarisierung ihrer Reichweite sicherzustellen.

Hinsichtlich sozialer Plattformen lässt sich beobachten, dass Creator im Nano- und Midi-Bereich stark zunehmen. Die Creator suchen zunehmend nach performancebasierten Vergütungsmodellen und erkennen im Affiliate-Marketing eine Möglichkeit zur Monetarisierung ihrer Inhalte. Plattformen wie TikTok und YouTube spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie ideal geeignet sind, um zielgerichtete und authentische Inhalte zu schaffen, die direkt mit kaufbereiten Zielgruppen interagieren.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt sich die Branche optimistisch, und viele Advertiser erwarten steigende Umsätze. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten strategischen Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen sollten, um dieses Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen?

Der Optimismus in der Branche ist aus meiner Sicht vollkommen berechtigt. Der Trend-Report 2025 bestätigt erneut die zentrale Rolle des Affiliate Marketings im Online-Marketing-Mix. Besonders hervorzuheben ist, dass Affiliate Marketing bei einem Viertel der befragten Advertiser bis zu 20 % des gesamten Online-Umsatzes generiert und einen erheblichen Beitrag zur Neukundengewinnung leistet.

Um dieses Potenzial im Jahr 2025 voll auszuschöpfen, sollten Unternehmen von Anfang an klar definieren, welche Bedürfnisse ihre Zielgruppe hat und mit welchem Publisher-Vertical diese am effektivsten erreicht werden kann. Eine strategische Offenheit gegenüber neuen Publisher-Modellen ist ebenso entscheidend wie eine kontinuierliche Optimierung und der aktive Austausch mit Partnern. Nur so lassen sich nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten erschließen.

Diese Prinzipien haben sich bereits in der Praxis bewährt, wie etwa bei der Neupositionierung von NetCologne auf Preisvergleichs-Portalen oder im erfolgreichen Umgang mit Deal-Communities für s.Oliver. Beide Beispiele unserer Kunden verdeutlichen, wie wichtig es ist, auf die spezifischen Anforderungen von Publishern einzugehen und innovative Wege zu gehen, um langfristige Erfolge zu erzielen.

Ein systematischer Ansatz, der zielgerichtete Partnerschaften und eine datenbasierte Optimierung kombiniert, ist der Schlüssel, um auch in unsicheren Zeiten das Wachstumspotenzial des Affiliate Marketings auszuschöpfen und die Marktanteile weiter auszubauen.