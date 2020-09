Affiliate Monatsrückblick August 2020 – die wichtigsten Entwicklungen im Überblick

Im August ging es nicht nur bei den Temperaturen heiß her, auch in der Affiliate Branche gab es einige brandheiße Neuigkeiten. Die wichtigsten News haben wir für euch hier zusammengefasst.

Top 150 Influencer der Affiliate-Branche

Anfang August veröffentlichte Markus Kellermann die 150 Top Influencer aus Affiliate-Marketing Branche. Die Auswahlkriterien waren u.a. das Halten von Vorträgen auf Konferenzen, Blogs, Podcasts, Social-Media-Posts, Fachartikel etc.

Jeder der also in den vergangenen Monaten dadurch aufgefallen ist, einen Einfluss auf die Affiliate-branche zu nehmen wurde qualifiziert. Am Ende entstand eine Liste an nationalen sowie internationalen Persönlichkeiten, die durch ihr Netzwerk und Erfahrung die Szene vorantreiben.

Dino Leupold von Löwenthal wird DACH Region Manager von Admitad

Admitad eröffnet einen neuen Standort in München und ernennt zeitgleich Dino Leupold von Löwenthal zum DACH Region Manger. Dabei übernimmt er die Bereiche Business Development und Marketing & Sales.

Leupold von Löwenthal wird dabei zentral die Admitad- und Smartlink-Technology weiter ausbauen. Er zählt als ein Urgestein in der Affiliate Branche, dessen Karriere im Jahr 2005 begann und seitdem konnte er seine Expertise in unterschiedliche Unternehmen einfließen lassen.

Awin Webinar zur Vorbereitung auf Q4

Unter dem Titel „Wie Du Dich perfekt auf das goldene Quartal vorbereiten kannst“ gab Awin den Teilnehmern spannende Insights für das letzte Quartal im Jahr mit.

Die wichtigsten Infos haben wir hier zusammengefasst:

Black Friday immer noch Sales-Spitzenreiter, Singles Day und Cyber Monday gewinnen aber auch an Bedeutung

Rechtslage: Wortmarke „Black Friday“ bleibt eingetragen aber mit Ausnahme – im Rahmen von Werbemaßnahmen, Marketing, Werbeveranstaltungen etc. darf „Black Friday“ uneingeschränkt benutzt werden

Checkliste für Advertiser:

Vorbereitung und Planung: Rückblick betrachten, Ziele/Erwartungen definieren – Transparenz, Tracking testen (vielleicht auch vorher schon anteasern bei hochpreisigen, erklärungsbedürftigen Produkten)

Programmprofil überprüfen: Ist alles aktuell? Programmbewerbungen rechtzeitig bearbeiten

Kommunikation: z.B. neue Werbemittel per Newsletter kommunizieren

Werbemittel und Aktionen planen: am besten 2 Wochen vorher alle Kooperation fixiere, Landingpages anpassen, Datenfeed überarbeiten und aktualisieren

Maintenance: Performance & KPI’s im Auge behalten, Platzierungen checken, Warenbestand über Datenfeed regelmäßig aktualisieren

Coupons.de geht mit neuem Rabattportal gruene-gutscheine.de an den Start

Mit der neuen Webseite gruene-gutscheine.de von Coupons.de kann man nicht nur beim online Shoppen sparen, sondern auch gleichzeitig für den Regenwald spenden. Dadurch möchte das Unternehmen seinen nachhaltigen Weg weiter ausbauen.

Durch einen Einkauf auf dem Gutscheinportal werden 30% der Provision an die Naturschutzorganisation OroVerde gespendet. Der Besucher muss dafür nichts weiter tun, als bei seinem Lieblings Shop einen Gutschein von der Webseite einzulösen.

Auf der Webseite stehen Öko-Marken im Fokus, um nachhaltige Alternativen zu klassischen Unternehmen aufzuzeigen. Jedoch werden auch konventionelle Shops vertreten sein, damit jeder Besucher die Möglichkeit hat seinen Beitrag für die Umwelt zu leisten.

Affiliate Summit Intelligence Report

Affiliate Summit veröffentlichte seinen Intelligence Report mit dem Titel „How Affiliates and Advertisers Responded to COVID19“.

Auf 25 Seiten erfahren Advertiser und Publisher wie sie mit der aktuellen Corona-Situation umgehenden können. Dabei gibt Affiliate Summit einige Tipps und Insights aus der Praxis mit auf den Weg.

