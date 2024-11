Affiliate Monatsrückblick und News – Oktober 2024

Der Oktober 2024 brachte im Affiliate-Marketing zahlreiche Neuerungen und richtungsweisende Entwicklungen. Von neuen Technologien und stärkeren Partnerschaften bis hin zu Content-Diversifizierung. Dieser Monat zeigte, wie sich die Branche an die veränderten Anforderungen der Zielgruppen anpassen kann und welche Chancen für Unternehmen und Affiliates entstanden sind.

Der Oktober war auch ein ereignisreicher Monat für Networking und den Wissensaustausch im Affiliate-Marketing:

PI LIVE Europe (22.-23. Oktober, London, UK): Die Konferenz bot umfassende Präsentationen zu den neuesten Strategien und Netzwerkgelegenheiten mit führenden Experten. Der Fokus lag auf Entwicklungen im E-Commerce und der B2B-Kooperation​.

SBC Summit (29.-31. Oktober, Miami, USA): Diese Veranstaltung richtete sich besonders an Affiliates im Bereich Sportwetten und Glücksspiel, einem weiterhin expandierenden Segment der Branche.

Zunehmende Bedeutung von Influencer-Marketing im B2B

Der Trend hin zu B2B-Influencern gewann weiter an Dynamik. Diese Experten beeinflussten Kaufentscheidungen und stärkten das Vertrauen der Zielgruppe. Ein entscheidender Faktor, besonders bei jüngeren B2B-Käufern, die Plattformen wie LinkedIn und TikTok nutzten, um Marken und Produkte zu entdecken.

Verstärkte Integration von Partnerschaften und Team-Kollaborationen

Im Oktober wurden Affiliates zunehmend in die Gesamtmarketingstrategie von Unternehmen eingebunden, anstatt isoliert zu agieren. Viele Marken nutzten engere Partnerschaften, die SEO-, Vertriebs- und Content-Marketing-Teams umfassten. Diese verstärkte Zusammenarbeit ermöglichte es Marken, ihre Kampagnen effizienter zu gestalten und ihre Reichweite im Markt weiter auszubauen​.

Content-Diversifizierung für breitere Zielgruppenansprache

Die Vielfalt der Inhalte war im Oktober ein zentrales Thema im Affiliate-Marketing. Marken setzten verstärkt auf eine Mischung aus Text, Video, Podcasts und Social Media, um ihre Botschaften zu verbreiten und die Bindung zu ihren Zielgruppen zu stärken. Diese Diversifizierung ermöglichte es ihnen, ihre Inhalte gezielt an die jeweilige Plattform und die Nutzungsgewohnheiten der Zielgruppen anzupassen.

Datengestütztes Marketing und erweiterte Attribution

Im Bereich des datengestützten Marketings wurden Tools wie Predictive Analytics vermehrt eingesetzt, um das Verhalten von Kunden vorherzusagen. Diese datenbasierten Ansätze verbesserten die Kampagnensteuerung und halfen Unternehmen, leistungsstarke Partner gezielt zu fördern und so den ROI zu maximieren.

Affiliate-Marketing-Podcasts lieferten im Oktober wertvolle Einblicke und praxiserprobte Tipps für Profis. Zu den Highlights zählten:

Affiverse: In einer Folge im Oktober sprach Kevin Edwards vom APMA über die „State of the Nation“-Berichterstattung im Affiliate-Bereich und präsentierte aktuelle Wachstumsmetriken. Weitere Episoden beleuchteten Themen wie Blockchain-Technologie im Affiliate-Marketing und die neuen FTC-Richtlinien zum Verbraucherschutz.

Affiliate TalkXx: In der aktuellen Podcast Folge spricht Simon Hörtreiter Influencer-Marketing-Manager bei MAI xpose360, über die Verbindung von Affiliate und Influencer Marketing. Diese gewinnt immer mehr an Bedeutung und eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, Branding und Performance zu verbinden. Insbesondere durch den Einsatz von Mikro- und Nano-Influencern, die mit hoher Engagement-Rate gezielt Nischen ansprechen.

In der aktuellen Folge 062 des Next Level Affiliate Marketing Podcasts vertieft Gastgeber Nawid Company zusammen mit Olga Enes strategische Aspekte, wie Affiliates das Potenzial ihrer Programme maximieren können. Die Episode behandelt unter anderem Methoden zur Optimierung von Conversion-Raten und die Nutzung von Tracking-Tools, um detaillierte Einblicke in das Nutzerverhalten zu gewinnen.

Der Oktober 2024 machte deutlich, dass das Affiliate-Marketing zunehmend durch intelligente Partnerschaften, datenbasierte Entscheidungen und eine breite Content-Diversifizierung geprägt wird. Diese Entwicklungen bieten dem Affiliate Marketing neue Möglichkeiten, Strategien weiter zu verbessern und effektivere Ergebnisse zu erzielen.