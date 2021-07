Nach einer kurzen Pause ist vor wenigen Tagen die 26. Folge des Affiliate TalkxX Podcasts erschienen. Zu Gast ist diesmal Franziska Wachter, Affiliate Managerin bei der xpose360. Franzi ist vor drei Jahren als duale Studentin ins Affiliate Marketing bei der xpose360 eingestiegen und nach Abschluss ihres Studiums der xpose360 treu geblieben.

Da Franzi Expertin in der Betreuung von internationalen Partnerprogrammen ist, dreht sich in der aktuellen Folge alles um internationales Affiliate Marketing. Franzi erklärt, welche Voraussetzungen für Shops erfüllt sein sollten, um das Partnerprogramm in weitere Länder zu expandieren und geht auf diverse Tipps und Tricks ein. Zum Beispiel, auf länderspezifische Gegebenheiten zu achten, da sich das Kaufverhalten international doch stark unterscheiden kann. So sind Käufer aus den BENELUX-Ländern als Schnäppchenjäger bekannt, Käufer aus der Schweiz achten hingegen eher auf exzellenten Service und ein gutes Shoppingerlebnis. Franzi, Tobi und Tom erklären in der Folge auch ein paar Besonderheiten, die es in der DACH-Region oder in den BENELUX-Ländern gibt, welche Verticals in welchen Ländern gut funktionieren und auf welche Punkte es sich generell zu achten lohnt.

Neben den länderspezifischen Tipps und Tricks zum Affiliate Marketing erläutern die drei auch, worauf bei der Auswahl eines Affiliate Netzwerkes bei einem internationalen Programm geschaut werden sollte und nennen hierzu auch einige Favoriten.

Alle ausführlichen Infos gibt es wie immer nur in der Podcast-Folge. Hört sie euch gerne an, sie ist direkt hier verlinkt.