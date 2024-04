Affiliate TalkxX Folge 54: Affiliate Marketing ist People Business

In der Welt des Affiliate-Marketings spielen Events eine entscheidende Rolle. Sie bieten nicht nur eine Plattform für Networking und den Austausch von Wissen, sondern sind auch wichtige Treffpunkte für Branchenprofis. In einer kürzlich aufgezeichneten Podcast-Folge von Affiliate TalkxX diskutierten Thomas Dirnhöfer und Alexander Kopp von der Oliro GmbH über die Bedeutung von Events im Affiliate-Marketing und wie diese das „People Business“ fördern.

Ein Einblick in die Welt des Affiliate-Marketings

Thomas Dirnhöfer eröffnet die Diskussion mit der Frage, was genau das „People Business“ im Affiliate-Marketing ausmacht und warum Events dabei eine wichtige Rolle spielen. Alexander Kopp, Eventmanager bei Oliro, gibt Einblicke in seine langjährige Erfahrung in der Eventbranche, die von Extremsportevents bis hin zu digitalen Veranstaltungen reicht.

Die Evolution von Extremsport zu digitalen Events

Alexander teilt seine persönliche Reise von der Arbeit in der Extremsportbranche bis hin zur Veranstaltungsplanung bei Oliro. Er erklärt, wie sich sein Fokus von physischen zu digitalen Events verschob, und betont die Bedeutung von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der schnelllebigen Welt des Eventmanagements.

Die Rolle von Oliro im Affiliate-Marketing

Thomas erkundigt sich nach der Rolle von Oliro im Affiliate-Marketing und wie sich das Unternehmen auf Networking-Events und Konferenzen spezialisiert hat. Alexander erklärt die verschiedenen Eventreihen von Oliro, darunter die bekannten Tactics und Affiliate Conference, sowie neue Veranstaltungen wie die Tactics Mallorca und die Social Conference in Nürnberg.

Die Herausforderungen der Eventorganisation

Die Diskussion konzentriert sich auf die Herausforderungen der Eventorganisation, von der Planung und Standortwahl bis hin zur Umsetzung vor Ort. Alexander betont die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und die vielschichtigen Aufgaben, die hinter einer erfolgreichen Veranstaltung stehen.

Der Erfolg von Affiliate-Branchen-Events

Abschließend diskutieren Thomas und Alexander über die Bedeutung des Erfolgs von Affiliate-Branchen-Events und wie dieser gemessen wird. Alexander erklärt, dass das Hauptziel darin besteht, den Teilnehmern eine wertvolle Erfahrung zu bieten und ein positives Feedback zu erhalten, um die Veranstaltungen kontinuierlich zu verbessern.

Die Podcast-Folge bietet einen spannenden Einblick in die Welt der Affiliate-Branchen-Events und unterstreicht ihre wichtige Rolle im Networking und Wissensaustausch. Events wie die von Oliro bieten nicht nur eine Plattform für Branchenprofis, sondern tragen auch zur Weiterentwicklung des Affiliate-Marketings bei.

Wenn Du mehr erfahren möchtest, höre Dir die neue Folge von Affiliate TalkxX an!

Vernetze Dich mit Alexander Kopp: LinkedIn

Erfahre mehr über die nächsten Oliro Events