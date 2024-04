Oliro Events 2024

Affiliate-Marketer, haltet euch fest! Was steht in der Branche an? Vom kleinen OM Bash bis zur renommierten Affiliate Conference und der beeindruckenden Next Business – hier gibt’s alles im schnellen Überblick, stets aktuell und in Echtzeit aktualisiert. Denn im Affiliate-Marketing zählt vor allem das networken und was wäre ein People Business ohne die richtigen Events?

Ein neues Jahr bedeutet neue Möglichkeiten! Nach einem ereignisreichen 2023, in dem viele Networking-Events und Konferenzen wieder stattfanden, verspricht auch 2024 ein vollgepackter Terminkalender zu werden. Insbesondere solltest du die hochkarätigen Veranstaltungen im Auge behalten, die von Oliro organisiert werden. Diese Events bieten eine einzigartige Gelegenheit für Branchenexperten, Unternehmer und aufstrebende Talente, sich zu vernetzen. Sie dienen nicht nur als Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen auszutauschen, sondern auch als Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden

OMR NetworxX – Dienstag, 7. Mai in Hamburg

NEU! 2024 verlässt die Affiliate NetworkxX in Hamburg das Festland. Du darfst dich auf Premium-Networking an Board der MS Tonne freuen. Erfrischende Drinks und ein kleiner Snack sorgen für die nötige Stärkung.

Tactixx & Affiliate NetworxX – Dienstag, 16. Juli in München

Ab 9:00 Uhr kannst Du Dich im Hilton in München auf exquisite Vorträge, Networking und aktuelle Trends und Neuigkeiten freuen! Ab 19 Uhr hast Du die Chance, an dem speziellen Networking Event der Oliro GmbH – der NetworkxX – teilzunehmen.

Next Business: DMEXCO – Mittwoch-Donnerstag, 18.-19. September in Köln

Die NexXt Business Performance- und Affiliate Lounge bietet eine umfassende Darstellung von Performance- und Affiliate-Marketing. Letzteres ist entscheidend für kampagnenbasierte Leistung und wird immer wichtiger, um Zielgruppen effizient anzusprechen.

OMtoberfest – September 2024 in München

O´zapft is… OMBash goes OMtoberfest. Auch 2024 trifft sich die Onlinemarketing-Branche auf der Wiesn zum networken, Essen & trinken, Spaß haben und um die Wiesn zu genießen…Sei also auch du dieses Jahr dabei und genieße einen tollen Nachmittag mit uns und unseren zahlreichen Gästen.

TactixX – Sonntag-Dienstag, 6.-8. Oktober in Mallorca

TactixX goes Mallorca bietet ein exklusives Poker-Event am Vorabend, hochkarätige Vorträge mit renommierten Referenten, Premium-Networking in einer herausragenden Kulisse, moderne Tagungsräume an erstklassiger Lage, hervorragende Konferenzverpflegung und eine Ballermann-Tour am Tag nach der Konferenz.

Affiliate Conference & NetworxX – Montag, 18. November in München

Die Gelegenheit, Dich auf der Affiliate Conference mit Teilnehmern von Agenturen, Affiliate Netzwerken, Publishern und Merchants über verschiedenste Themen des Affiliate- und Online-Marketings auszutauschen, ergibt sich ab 9 Uhr im Hilton Airport in München. Anschließend findet ab 19 Uhr die NetworkxX im Airbräu München statt.

Social Conference – Donnerstag, 5.Dezember in Nürnberg

Die Social Conference bietet weit mehr als eine gewöhnliche Social Media Konferenz. Sie bietet branchenübergreifendes Wissen zu verschiedenen Themen, exklusive Einblicke von führenden Marken, hochwertiges Networking und erstklassige Verpflegung in einer stilvollen Location in Nürnbergs Altstadt.

OMWinterBash – Donnerstag, 5. Dezember in Nürnberg

Der WinterBash ist die Gelegenheit, verschiedenen Leuten aus der Online-Branche in ungezwungener und weihnachtlicher Atmosphäre zu begegnen. In der Winterhütte in Nürnberg wird ab 18 Uhr für einen gewinnbringenden Austausch von Erfahrungen und Trends gesorgt.

Wir sind bereits voller Vorfreude auf die bevorstehenden Events, die uns mit spannenden Vorträgen, neuen Insights und der Möglichkeit zum Networking erwarten. Wir selbst werden ebenfalls auf diesen Veranstaltungen von Oliro präsent sein und freuen uns darauf, alte Bekannte zu treffen sowie neue Kontakte zu knüpfen.

teilnehmen Jetzt Ergebnisse anzeigen lassen]



Sichere Dir jetzt Dein Ticket und sei dabei!