Nach einem spannenden Telco-Stammtisch laden wir Dich herzlich zu einem entspannten Vormittag beim AffiliateBLOG Breakfast in München ein. Nutze die Gelegenheit, um in gemütlicher Atmosphäre mit anderen Branchenexperten und -expertinnen ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen zu teilen und Dein Netzwerk zu erweitern.

Datum: Freitag, 28. März 2025

Uhrzeit: 09:00 – 12:00 Uhr

Ort: togather Restaurant (Schwanthalerstr. 160 80339 München)

Warum Du dabei sein solltest: Das AffiliateBLOG Breakfast bietet Advertisern und Affiliates eine einmalige Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre persönlich kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Affiliate-Marketing-Branche auszutauschen. Nutze die Chance, um Dich von inspirierenden Vorträgen und spannenden Gesprächen mit Branchenkollegen inspirieren zu lassen.

Der Ablauf:

08:45 Uhr: Der Morgen beginnt mit der Registrierung und einem gemütlichen Ankommen. Nutze die Zeit, um erste Gespräche zu führen und Dich auf einen inspirierenden Vormittag einzustimmen.

09:30 Uhr: Zwei spannende Vorträge stehen auf dem Programm.

11:00 Uhr: Im Anschluss an die Vorträge hast Du die Gelegenheit, beim Networking wertvolle Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kooperationen zu starten.

12:00 Uhr: Offizielles Ende des Events.

Unser beliebtes Affiliate Marketing Event ist für Publisher und Advertiser kostenfrei!

Abhängig von Standort und Location können je Termin ca. 50 Personen teilnehmen. Die Plätze werden nach dem First Come – First Serve Prinzip vergeben. Je früher Du Dir das Event einplanst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dein Name auf der Gästeliste steht. Lass Dir die Chance nicht entgehen.

Du willst beim nächsten AffiliateBLOG Networking-Event dabei sein?

Melde Dich jetzt an: Hier klicken

Verpasse nicht die Chance, Teil dieses exklusiven Events zu sein und die Zukunft des Affiliate Marketings mitzugestalten. Wir freuen uns darauf, Dich in München zu begrüßen!