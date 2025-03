CLOSEUP – 10 Fragen an Anna Mätzler

Durch ihre Arbeit in verschiedenen Ländern – darunter Italien, die Niederlande und Deutschland – hat Anna gelernt, sich schnell an neue Märkte und Kulturen anzupassen. Derzeit arbeitet sie als Account Manager bei BravoGutschein, betreut Kunden aus diversen Verticals und sorgt dafür, dass die Marketingkampagnen erfolgreich umgesetzt werden. Mit einem Master in Digital Marketing and Business Transformation sowie einem Bachelor in Tourismusmanagement kombiniert sie analytische Fähigkeiten mit Kreativität.

Herzlich Willkommen, Anna Mätzler!

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich probiere häufig Neues aus – nur so finde ich heraus, was wirklich zu mir passt. Im Februar habe ich zum Beispiel mit Calisthenics angefangen – eine spannende Herausforderung!

Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Nicht an den allerersten Moment, aber an die Anfänge auf jeden Fall! Ich war viel auf MSN unterwegs, habe mit Freunden gechattet und jede Menge Abkürzungen benutzt – „hdgdl“ war damals Standard.

Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Luftpolsterfolie ploppen – geht einfach immer. Aber generell mache ich das, was mir Spaß macht, egal, ob es altersgerecht ist oder nicht.

Was sagen andere über Dich?

Meine Kollegen beschreiben mich als positiv, Sonnenschein und als jemand, der gute Laune ins Office bringt.

Und wie denkst Du darüber?

Das passt schon ganz gut! Ich würde noch ergänzen, dass ich versuche, bewusst im Moment zu leben.

Was ist für Dich „typisch Affiliate-Marketing“?

Eine Branche, die sich ständig verändert – man muss immer am Ball bleiben! Gleichzeitig dürfen wir uns täglich mit spannenden Menschen austauschen und tolle Beziehungen aufbauen.

Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ich würde dann gerne in einer Tischlerei arbeiten. Interior Design fasziniert mich, und es wäre spannend, mal etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen.

Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Nach Italien zu ziehen – ich liebe die Kultur, das Essen und einfach die Art zu leben. Generell bin ich der Meinung, dass es nicht nur richtige oder falsche Entscheidungen gibt. Am Ende fügt sich alles so, wie es soll.

Worauf willst du nie wieder verzichten?

Reisen und gute Freundschaften – am liebsten beides zusammen.

Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Definitiv in der Natur! Aktuell genieße ich das Stadtleben, aber später kann ich mir gut vorstellen, am Meer zu leben – mit angenehmem Klima, gutem Essen und tollen Menschen um mich herum.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de