AskTheExpert mit Markus Kellermann

Im Rahmen unseres Formats #AskTheExpert widmen wir uns in diesem Monat erneut einem der wichtigsten Trend Themen im Affiliate-Marketing: dem Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Bereits im vergangenen Jahr haben wir in einem #AskTheExpert über den KI-Trend gesprochen – und laut dem aktuellen Affiliate-Marketing Trend-Report 2025 bleibt KI weiterhin ein zentraler Treiber der Branche. Gemeinsam mit unserem Experten Markus Kellermann (Geschäftsführer der MAI xpose360) werfen wir einen Blick auf die neuesten Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen, die sich in den letzten zwölf Monaten ergeben haben.

Was macht dich zum Experten?

Seit nunmehr fünf Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). Sowohl aus einer unternehmerischen Perspektive als auch durch die direkte Anwendung im digitalen Marketing. In dieser Zeit konnte ich nicht nur tiefgehende Erfahrungen in der Konzeption und Implementierung von KI-Technologien sammeln, sondern auch aktiv deren Entwicklung und praktischen Nutzen für Unternehmen mitgestalten.

Als Co-Founder von Bounce Commerce, einem Unternehmen, das eine KI-gestützte Produkt-Recommendation-Engine entwickelt, habe ich aus erster Hand erlebt, wie maschinelles Lernen den E-Commerce revolutioniert. Zudem setzen wir bei MAI xpose360 KI-Technologien gezielt ein, um datengetriebene Marketingstrategien zu optimieren, Arbeitsprozesse zu automatisieren und die Effizienz unserer Kampagnen zu steigern.

In den vergangenen Jahren hatte ich die Möglichkeit, mein Wissen und meine Erfahrungen in zahlreichen Vorträgen und Keynotes zu teilen. Dies ermöglichte mir einen wertvollen Austausch mit anderen Experten und Branchenführenden ermöglicht hat. Besonders spannend ist die zunehmende Integration von KI in Kundenprojekte – sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene. Immer mehr Unternehmen erkennen den Mehrwert, den KI-gestützte Prozesse für Performance Marketing, Conversion-Optimierung und Customer Experience bieten können.

Durch diesen stetigen Praxisbezug – sei es durch eigene KI-Entwicklungen, durch Kunden-Usecases oder durch den Dialog mit der Branche – bleibe ich nicht nur am Puls der Zeit, sondern kann auch fundierte Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich KI im Affiliate-Marketing nachhaltig einsetzen lässt. Diese Kombination aus theoretischem Wissen, praktischer Umsetzung und strategischer Erfahrung bildet die Basis meiner Expertise in diesem dynamischen Feld.

Letztes Jahr haben wir bereits über den positiven Einsatz von KI im Affiliate-Marketing gesprochen. Welche neuen oder verbesserten Anwendungsbereiche hast du seitdem beobachtet, und welche Entwicklung hat dich am meisten beeindruckt?

Seit dem letzten Jahr hat sich der Einsatz von KI im Affiliate-Marketing nochmals deutlich weiterentwickelt und neue Anwendungsbereiche eröffnet, die mich beeindruckt haben. Sowohl in ihrer praktischen Anwendung als auch in ihrer strategischen Relevanz. Besonders hervorzuheben ist der Fortschritt in der Personalisierung von Inhalten und Angeboten in Echtzeit. Dank KI-gestützter Algorithmen ist es mittlerweile möglich, die Customer Journey dynamisch zu gestalten und Nutzern exakt die Produkte oder Inhalte auszuspielen, die ihren individuellen Interessen entsprechen – basierend auf ihrem Verhalten, Standort und bisherigen Interaktionen. Diese hochgradig personalisierten Erlebnisse führen zu spürbar höheren Conversion-Raten.

Eine weitere spannende Entwicklung sehe ich im Bereich der automatisierten Kampagnenoptimierung.

KI-Systeme übernehmen hier nicht nur die Analyse riesiger Datenmengen, sondern optimieren Kampagnen in Echtzeit, indem sie Budgets effizient umverteilen, leistungsstarke Publisher priorisieren und Zielgruppenansprache kontinuierlich anpassen. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern steigert auch die Performance erheblich. Hervorheben möchte ich dabei z.B. auch die Entwicklung unseres KI-gestützten SEA-Tools zur automatisierten Erstellung von Google-Ads-Kampagnen, um nur ein konkretes Beispiel für den Einsatz von KI zu nennen.

Interessant finde ich auch die Entwicklung im Bereich KI-gestützter Chatbots und Conversational Commerce. Diese Tools sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie nicht nur einfache Anfragen beantworten, sondern komplexe Verkaufsgespräche führen und Produkte direkt empfehlen können. Einige Unternehmen setzen KI-basierte Chatbots gezielt ein, um Affiliate-Links zu integrieren und den Verkaufsprozess nahtlos zu unterstützen – eine echte Bereicherung für das Customer Experience Management.

Was mich außerdem begeistert, ist der Fortschritt bei der automatisierten Betrugsprävention. Während KI bereits in der Vergangenheit bei der Erkennung von Klickbetrug und Fake-Traffic eingesetzt wurde, können die neuesten Systeme komplexe Muster in Echtzeit erkennen und reagieren, bevor Schaden entsteht. Das erhöht die Sicherheit für alle Beteiligten – Werbetreibende, Netzwerke und Publisher – und stärkt das Vertrauen in die gesamte Branche.

Insgesamt zeigt sich, dass KI nicht mehr nur als unterstützendes Tool dient, sondern zunehmend die zentralen Prozesse im Affiliate-Marketing prägt und neue Maßstäbe für Effizienz und Innovation setzt. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologien entwickeln, lässt erahnen, dass wir erst an der Oberfläche ihrer Möglichkeiten kratzen. Es bleibt spannend, welche neuen Potenziale sich in den kommenden Jahren noch erschließen werden.

Neben den Chancen bringt KI auch Herausforderungen mit sich. Welche negativen Entwicklungen oder unerwarteten Probleme hast du im letzten Jahr beobachtet? Gibt es neue Risiken, die besonders Affiliates oder Advertiser betreffen?

Obwohl KI enorme Chancen für das Affiliate-Marketing eröffnet, sind im vergangenen Jahr auch neue Herausforderungen und Risiken sichtbar geworden, die Affiliates und Advertiser gleichermaßen betreffen. Besonders kritisch sehe ich die zunehmende Intransparenz vieler KI-Modelle, die Entscheidungen treffen, ohne dass deren Mechanismen immer nachvollziehbar sind. Gerade im Performance-Marketing ist es essenziell, zu verstehen, warum bestimmte Kampagnen besser laufen als andere. Doch wenn KI-Algorithmen selbstständig Optimierungen durchführen, ohne dass Unternehmen klar erkennen können, welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, entsteht ein Kontrollverlust. Das erschwert es Marketern, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Strategien gezielt weiterzuentwickeln.

Ein weiteres Problem ist der verstärkte Wettbewerb durch KI-generierte Inhalte. Während KI-gestützte Content-Erstellung zweifellos effizient ist, führt sie auch dazu, dass eine Flut an automatisierten Affiliate-Inhalten entsteht. Das macht es für Publisher schwieriger, sich mit einzigartigen Inhalten abzuheben. Gleichzeitig stehen Advertiser vor der Herausforderung, qualitativ hochwertigen Traffic von minderwertigem KI-generierten Content zu unterscheiden. Die Gefahr, dass Affiliate-Seiten durch massenhafte KI-generierte Inhalte an Glaubwürdigkeit verlieren und von Suchmaschinen abgestraft werden, ist real.

Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist das Risiko von Fehlinformationen durch KI.

Da KI-Systeme auf vorhandene Daten zugreifen und Inhalte neu kombinieren, kann es passieren, dass falsche oder irreführende Produktempfehlungen entstehen – insbesondere, wenn KI-gesteuerte Affiliate-Seiten ohne ausreichende redaktionelle Kontrolle betrieben werden. Das kann nicht nur zu Vertrauensverlust bei Verbrauchern führen, sondern auch zu rechtlichen Konsequenzen für Advertiser und Publisher, wenn fehlerhafte oder irreführende Angaben gemacht werden.

Auch im Bereich der Betrugsprävention hat sich ein neues Problem herauskristallisiert: Während KI bislang vor allem dabei half, Klick- und Conversion-Betrug zu erkennen, nutzen inzwischen auch Betrüger selbst fortschrittliche KI-Technologien, um Traffic-Quellen zu manipulieren oder gefälschte Nutzer-Interaktionen noch schwerer erkennbar zu machen. Die Herausforderung für Netzwerke und Advertiser besteht darin, mit diesen neuen Methoden Schritt zu halten und ihre Fraud-Detection-Systeme laufend weiterzuentwickeln.

Nicht zuletzt sehe ich eine wachsende Herausforderung im Zusammenspiel von KI und Datenschutz. Mit der zunehmenden Nutzung von predictive Analytics und KI-gestützten Tracking-Systemen geraten Unternehmen immer stärker in den Fokus von Regulierungsbehörden. Die Datenschutzbestimmungen in Europa werden kontinuierlich verschärft, und die genaue Einhaltung der DSGVO bei der Nutzung von KI bleibt ein komplexes Thema. Wer nicht transparent darlegt, welche Daten für KI-Prozesse genutzt werden und wie sie verarbeitet werden, riskiert empfindliche Strafen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI wachsen auch die Diskussionen über Transparenz, Datenschutz und mögliche Fehlentwicklungen. Welche Risiken siehst du für die Branche, und wie können Unternehmen verantwortungsvoll mit KI umgehen?

Mit der zunehmenden Regulierung durch den EU AI Act, der seit dem 2. Februar 2025 gilt, müssen Unternehmen auch im Affiliate-Marketing ihre KI-Strategien anpassen. Die neuen Vorschriften setzen klare Grenzen, insbesondere beim Datenschutz, der Transparenz und der Nutzung manipulativer Technologien. Herausforderungen entstehen vor allem in der Compliance, da viele bestehende KI-Systeme nachgeschärft werden müssen, um DSGVO- und AI-Act-konform zu arbeiten.

Ein großes Risiko besteht in der Verantwortlichkeit für KI-generierte Inhalte. Wenn KI-Modelle automatisiert Produktempfehlungen, Bewertungen oder Werbemittel erstellen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass diese korrekt, nicht irreführend und ethisch vertretbar sind. Verstöße könnten rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Gleichzeitig steigt der Druck auf Unternehmen, ihre KI-Systeme nachvollziehbar zu gestalten und deren Funktionsweise klar zu kommunizieren – ein Punkt, der mit der neuen Gesetzgebung stärker in den Fokus rückt.

Eine weitere Herausforderung ist der wachsende regulatorische Aufwand. Wer KI im Affiliate-Marketing einsetzt, muss Mitarbeiterschulungen, transparente Dokumentationen und Risikobewertungen sicherstellen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Besonders Advertiser müssen ihre Partnernetzwerke sorgfältiger prüfen, um sicherzustellen, dass Affiliates keine verbotenen oder risikobehafteten KI-Tools einsetzen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt KI ein wichtiger Wachstumstreiber für das Affiliate-Marketing. Unternehmen, die jetzt in rechtssichere und ethische KI-Modelle investieren, können sich langfristig Wettbewerbsvorteile sichern und das Vertrauen ihrer Kunden und Partner stärken.

Welche konkreten Beispiele oder Erfolgsgeschichten hast du seither gesehen, die zeigen, wie KI das Wachstum in der Branche vorantreibt?

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von KI im Affiliate-Marketing ist die automatisierte Optimierung von Partnerprogrammen durch Predictive Analytics. Ein großes E-Commerce-Unternehmen konnte mithilfe von KI die Performance seiner Affiliates detailliert analysieren und vorhersagen, welche Partner voraussichtlich die besten Conversions erzielen. Durch dynamische Provisionsmodelle wurden Budgets effizienter verteilt, wodurch die Umsätze innerhalb eines Jahres um über 30 % gesteigert werden konnten.

Auch im Bereich der Betrugserkennung gab es große Fortschritte. Ein Affiliate-Netzwerk integrierte ein KI-System zur Echtzeit-Überwachung von Traffic-Strömen. Dieses erkannte ungewöhnliche Muster bei Klick- und Conversion-Daten sofort und reduzierte betrügerische Aktivitäten um mehr als 50 %, was wiederum das Vertrauen der Advertiser stärkte und die Rentabilität des Netzwerks erhöhte.

Besonders spannend ist zudem die Entwicklung im Conversational Commerce, bei der KI-gestützte Chatbots Affiliate-Links intelligent in Beratungsgespräche integrieren. Ein Modeunternehmen konnte durch den Einsatz eines KI-gesteuerten Shopping-Assistenten die Conversion-Rate um 25 % steigern, da Kunden personalisierte Produktempfehlungen erhielten und direkt über den Chat einkaufen konnten.

Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass KI längst mehr ist als ein Trend – sie verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Affiliate-Marketing betreiben, grundlegend. Wer frühzeitig auf datengetriebene Automatisierung und smarte KI-Optimierungen setzt, kann seinen Umsatz deutlich steigern und sich langfristig Wettbewerbsvorteile sichern.