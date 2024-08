AskTheExpert mit Mathias Döbbeler

Auch diesen Monat freuen wir uns, eine neue Ausgabe von „AskTheExpert“ präsentieren zu können. In diesem Format haben wir die Möglichkeit, einer Expertin oder einem Experten fünf gezielte Fragen zu einem aktuellen Thema zu stellen. Im August befassen wir uns mit dem spannenden Thema „1001 Publishermodelle – Vielfalt im Affiliate Marketing“. Dafür haben wir Mathias Döbbeler, Publisher Manager bei MAIxpose360, eingeladen, um seine wertvollen Einblicke und Fachkenntnisse mit uns zu teilen.

Was macht dich zum Experten?

Ich bin seit über 10 Jahren in der Affiliate-Branche tätig und konnte mir in verschiedenen Positionen bei, damals noch affilinet, UDG und Webgains, in der Zeit Fachkompetenzen aufbauen und aneignen.

Meine Expertise liegt in der operativen und strategischen Betreuung und Entwicklung von Publishern und der Implementierung von innovativen Affiliate-Strategien, was mir wertvolle und vielseitige Einblicke in die umfangreiche Publisher-Landschaft bietet.

Welche verschiedenen Publisher-Modelle gibt es im Affiliate Marketing und wie unterscheiden sie sich in Bezug auf Zielgruppen und Performance?

Es existieren viele verschiedene Publisher-Modelle, die sich durch ihre Ansprache und Performance unterscheiden. So setzen Content-Partner auf hochwertige Inhalte, die die Zielgruppe spezifisch ansprechen, während Gutschein- und Cashback-Seiten preissensitive User und Schnäppchenjäger anziehen.

Je nach Strategie des Merchants variiert die Performance der Verticals im jeweiligen Partnerprogramm, aber overall kann man sagen, dass die Bereiche Gutschein, Cashback & Loyalty und Retargeting zu den Top-Performern gehören.

Welche Herausforderungen und Chancen siehst du bei der Zusammenarbeit mit Nischen-Publishern im Vergleich zu großen, etablierten Publishern?

Die Zusammenarbeit mit Nischen-Publishern bietet die Chance, sehr spezifische Zielgruppen, die durch größere Publisher ggf. nicht angesprochen werden, anzusprechen. Zudem zeigen diese User starkes Interesse und eine hohe Kaufbereitschaft.

Die Herausforderung liegt oft in der begrenzten Reichweite, was eine intensivere Betreuung und gezielte Strategie erfordert. Große, etablierte Publisher hingegen bieten eine größere Reichweite und Bekanntheit aber auch eine breitere und weniger fokussierte Zielgruppe.

Für Merchants ist es wichtig, den richtigen Weg zwischen Zielgruppenansprache und Reichweite zu finden.

Wie können Unternehmen die Diversifizierung ihres Publisher-Portfolios effektiv managen, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Rendite zu maximieren?

In erster Linie müssen Merchants ihre Kunden/ Zielgruppe genau kennen und verstehen, damit sie bei der Ansprache, auf die am besten geeigneten Partner und Partnermodelle setzen können. Eine Mischung aus großen und kleinen, spezialisierten Publishern kann helfen, das Risiko zu streuen und gleichzeitig eine breite Abdeckung zu gewährleisten. An der Stelle ist ein regelmäßiges Monitoring und Reporting essenziell, um die Performance der einzelnen Partner bewerten zu können und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Die Publisherlandschaft entwickelt sich rasant und es kommen immer wieder neue Partner auf. Daher ist es wichtig für Advertiser offen zu sein, neue Partner und Modelle zu testen.

Welche Trends siehst du in Bezug auf neue und aufkommende Publisher-Modelle im Affiliate Marketing?

Das Thema Künstliche Intelligenz ist aktuell in aller Munde und auch nicht mehr wegzudenken. Ich gehe davon aus, dass sich vor allem in dem Bereich in den kommenden Monaten und Jahren noch einiges tun wird – das gilt sowohl für bestehende Publisher, die dahingehend optimieren aber auch für neue Partner(modelle).

Aber auch das Thema Influencer-Marketing gewinnt an Bedeutung. Immer mehr Advertiser zeigen Interesse an performance-basierten Partnerschaften und auf Publisherseite gibt es auch immer mehr Ansätze Affiiliate- und Influencer Marketing zu kombinieren.

Ich sehe aber auch Veränderungen im Hinblick auf die bestehenden Abrechnungsmodelle. Immer mehr Partner setzten den Fokus auf Fixkosten (WKZ), während die performance-basierte Vergütung oft nur begleitend eine Rolle spielen.

