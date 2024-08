Ankündigung zum AffiliateBLOG Breakfast in Berlin

Wir freuen uns, Dich herzlich zu unserem AffiliateBLOG Breakfast in Berlin einzuladen! Gemeinsam mit AdvancedStore und Salesbutlers veranstalten wir am Mittwoch, den 04.09.2024, ein besonderes Networking-Event mit Ausblick in der 12. Etage am Stefan-Heym-Platz 1 in Berlin.

Warum Du dabei sein solltest: Das AffiliateBLOG Breakfast bietet Advertisern und Affiliates eine einmalige Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre persönlich kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Affiliate-Marketing-Branche auszutauschen. Nutze die Chance, um Dich von inspirierenden Vorträgen und spannenden Gesprächen mit Branchenkollegen inspirieren zu lassen. Zudem erwartet Dich ein exklusives Live Cooking von „Zimt und Zucker“.

Der Ablauf:

09:00 Uhr: Der Morgen beginnt mit der Registrierung und einem gemütlichen Ankommen. Nutze die Zeit, um erste Gespräche zu führen und Dich auf einen inspirierenden Vormittag einzustimmen.

09:30 Uhr: Zwei spannende Vorträge stehen auf dem Programm. Unter anderem wird Melanie Stimpfle, Teamleitung Affiliate Marketing, über erfolgreiche Strategien und Cases sprechen, die aktuelle Verbraucherverhalten beleuchten und wertvolle Insights bieten.

11:00 Uhr: Im Anschluss an die Vorträge hast Du die Gelegenheit, beim Networking wertvolle Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kooperationen zu starten.

12:00 Uhr: Offizielles Ende des Events.

Melde Dich jetzt an und sichere Dir einen der ersten Plätze auf unserer Gästeliste!

Zur Anmeldung: Hier klicken

Verpasse nicht die Chance, Teil dieses exklusiven Events zu sein und die Zukunft des Affiliate Marketings mitzugestalten. Wir freuen uns darauf, Dich in Berlin zu begrüßen!