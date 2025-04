TikTok Shop jetzt auch in Deutschland – Was bedeutet das für Affiliate Marketing?

TikTok setzt seine internationalen Expansionspläne fort. Seit vorgestern ist der TikTok Shop in Deutschland verfügbar und bringt damit nicht nur frischen Wind in den E-Commerce, sondern eröffnet auch spannende neue Möglichkeiten für Creator, Brands und Performance-Marketer. Doch was genau sind die Hintergründe und Auswirkungen dieser Entwicklung? Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für das Affiliate-Ökosystem?

Was ist der TikTok Shop?

Im Kern ist der TikTok Shop eine integrierte Shopping-Funktion innerhalb der App. Nutzer:innen können Produkte direkt in Livestreams, Kurzvideos oder über eine eigene Shop-Ansicht entdecken und kaufen, ohne die TikTok-App verlassen zu müssen. Die Bezahlung erfolgt in der App, der Versand (meist) durch Partner wie DHL oder Fulfillment-Dienstleister.

Nach erfolgreichen Tests in Asien, den USA und Großbritannien ist der TikTok Shop am 31. März 2025 auch in Deutschland gestartet.

Social Commerce auf dem nächsten Level

TikTok ist längst mehr als eine Tanzvideo-Plattform. Mit über 20 Millionen aktiven Nutzer:innen allein in Deutschland bietet das Netzwerk enormes Potenzial – besonders, wenn es um Produktempfehlungen und impulse-getriebenes Shopping geht.

Das Prinzip „See it. Like it. Buy it.“ wird jetzt noch nahtloser. Marken und Creator können Produkte direkt einbinden, in Echtzeit bewerben und durch ansprechende Inhalte verkaufen – ganz ohne Umweg über externe Shops.

Chancen für Affiliate Marketing?

Für Affiliate-Marketer wird der TikTok Shop besonders aus zwei Perspektiven spannend:

Creator als Publisher 2.0: Creator können Produkte über den TikTok Shop bewerben und dabei Provisionen verdienen. Das Prinzip ähnelt klassischen Affiliate-Mechaniken, ist jedoch deutlich stärker in Content eingebettet. Agenturen und Netzwerken, die frühzeitig mit TikTok-affinen Creatoren zusammenarbeiten, eröffnen sich dadurch neue Umsatzkanäle. Tracking & Attribution: TikTok bietet ein eigenes Creator Affiliate Program. Hier können Produkte über personalisierte Links oder Produkt-Tags geteilt werden, wobei Klick-Tracking und Sales-Zuordnung möglich sind. Zwar ist das Potenzial aktuell noch mit Einschränkungen verbunden, jedoch ist davon auszugehen, dass es in naher Zukunft eine bedeutende Rolle spielen wird.

Was sollten Advertiser jetzt tun?

Wer TikTok noch nicht in seine Marketingstrategie integriert hat, sollte dies spätestens jetzt evaluieren und erwägen, die Plattform als Sales-Kanal über den Shop oder als Traffic-Booster für eigene Affiliate-Programme zu nutzen.

Zudem lohnt sich ein Blick auf die ersten Daten: Welche Produkte funktionieren besonders gut? Außerdem sollten die Creator analysiert werden, die die höchsten Conversions erzielen. Wie so oft gilt: Testen, Lernen, Skalieren.