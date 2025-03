Affiliate:Kosmos powered by Coupons.de

Die Affiliate-Welt trifft sich am 12. Juni 2025 in Chemnitz, um gemeinsam die Zukunft der Branche zu gestalten. Der Affiliate:Kosmos ist der Treffpunkt für Advertiser, Netzwerke, Publisher und Agenturen, die nach neuen Möglichkeiten suchen, ihr Business auf das nächste Level zu bringen. Hier werden Trends gesetzt und die Zukunft aktiv gestaltet. Sei dabei, wenn Chemnitz zum Zentrum der Affiliate-Welt wird, und erlebe einen Tag voller Inspiration, Wissen und Möglichkeiten. Unterstützt wird das Event von namhaften Sponsoren wie TAG24, die frische Perspektiven und innovative Ansätze in die Diskussion einbringen.

Warum du den Affiliate:Kosmos 2025 nicht verpassen solltest

Dieses Event ist weit mehr als ein klassisches Branchentreffen – es ist ein Ort für Inspiration, Austausch und Innovation. Egal, ob du bereits ein Affiliate-Profi bist oder gerade erst einsteigst: Der Affiliate:Kosmos bietet wertvolle Impulse, spannende Einblicke und zahlreiche Gelegenheiten, dein Netzwerk zu erweitern.

Top-Keynotes & Panels zu aktuellen Themen

Die heißesten Trends und Herausforderungen der Affiliate-Branche werden hier diskutiert. Freu dich auf spannende Sessions zu Themen wie:KI im Affiliate-Marketing, Tracking & Attribution, Social Media Trends & mehr!

Exklusive Insights von Top-Speakern

Renommierte Experten von AWIN, Impact, MyDays / Jochen Schweizer und vielen weiteren Marken teilen ihre Erfolgsgeschichten, Strategien und Visionen.

Networking ohne Grenzen

Der Affiliate:Kosmos bringt die richtigen Menschen zusammen – triff potenzielle Partner, knüpfe wertvolle Kontakte und diskutiere deine Ideen mit Gleichgesinnten.

Attraktive Highlights & Gewinnmöglichkeiten

Freu dich auf eine Tombola mit hochwertigen Produkten von SharkNinja und weiteren Überraschungen, die das Event noch spannender machen.

Alle Infos auf einen Blick

Wann? 12. Juni 2025

12. Juni 2025 Wo? Chemnitz

Chemnitz Für wen? Advertiser, Netzwerke, Publisher, Agenturen und alle, die in der Affiliate-Branche aktiv sind oder es werden wollen.

Advertiser, Netzwerke, Publisher, Agenturen und alle, die in der Affiliate-Branche aktiv sind oder es werden wollen. Moderator: Markus Kellermann (MAI xpose360)

Verpasse nicht die Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Events zu sein! Sichere Dir jetzt Dein Ticket und werde Teil des Affiliate:Kosmos.